A corrida para contratar Diomande teve uma reviravolta dramática, já que Schafer rebateu publicamente as alegações de que um acordo de transferência com o Madrid já está fechado. O ponta de 19 anos tem sido alvo de intensa especulação ao longo da última semana, com várias reportagens sugerindo que Florentino Perez e a diretoria do Madrid finalmente haviam conseguido um avanço nas negociações pelo muito bem avaliado jovem astro marfinense.

Em entrevista à Sky Germany, o executivo do Leipzig criticou em especial a natureza da cobertura moderna sobre transferências, fazendo referência específica aos bordões usados por jornalistas das redes sociais. Schafer foi categórico ao afirmar que a percepção pública do negócio não corresponde à realidade a portas fechadas na Red Bull Arena. “Está claro que alguns dos chamados especialistas em transferências noticiaram há alguns dias que o negócio estava fechado ou deram o ‘here we go’. Simplesmente não é o caso”, declarou Schafer com firmeza.