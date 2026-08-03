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'Isso simplesmente não é verdade' - diretor do RB Leipzig rebate alegações de "Here we go" sobre a transferência de Yan Diomande para o Real Madrid
Dirigente do Leipzig critica alegações de “here we go”
A corrida para contratar Diomande teve uma reviravolta dramática, já que Schafer rebateu publicamente as alegações de que um acordo de transferência com o Madrid já está fechado. O ponta de 19 anos tem sido alvo de intensa especulação ao longo da última semana, com várias reportagens sugerindo que Florentino Perez e a diretoria do Madrid finalmente haviam conseguido um avanço nas negociações pelo muito bem avaliado jovem astro marfinense.
Em entrevista à Sky Germany, o executivo do Leipzig criticou em especial a natureza da cobertura moderna sobre transferências, fazendo referência específica aos bordões usados por jornalistas das redes sociais. Schafer foi categórico ao afirmar que a percepção pública do negócio não corresponde à realidade a portas fechadas na Red Bull Arena. “Está claro que alguns dos chamados especialistas em transferências noticiaram há alguns dias que o negócio estava fechado ou deram o ‘here we go’. Simplesmente não é o caso”, declarou Schafer com firmeza.
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Negociações seguem em aberto
A saga da transferência viu um conflito direto entre jornalistas de alto perfil, com Fabrizio Romano insistindo há mais de uma semana que a operação foi acertada. Romano chegou até a dar ao negócio seu famoso selo de aprovação "here we go", sugerindo que um pacote total de € 132 milhões estava definido. Segundo relatos, esse valor é composto por uma taxa fixa de € 122 milhões, além de € 10 milhões adicionais em variáveis relacionadas a desempenho.
Quando foi questionado sobre uma atualização específica de quão longe as conversas avançaram, Schafer foi rápido em apontar que a linha de chegada administrativa ainda não está à vista. Ele observou que, embora possa haver diálogo entre os dois gigantes europeus, o lado alemão não deu o sinal verde final necessário para sancionar a transferência. "Ainda não estamos nesse estágio", acrescentou o diretor-geral.
Diomande segue ausente do treino
O jovem atacante, que teve uma temporada de destaque na Bundesliga no ano passado, com 12 gols e oito assistências, tem estado visivelmente ausente das atividades recentes do Leipzig. Ele ficou fora de um amistoso de pré-temporada contra o SC Verl após alegar estar doente e, talvez de forma ainda mais significativa, não viajou com o restante do elenco principal para o intenso período de treinamentos na Áustria.
Enquanto os clubes continuam negociando o valor final e a estrutura de pagamento, entende-se que Diomande já chegou a um acordo verbal sobre os termos pessoais com o Madrid. No entanto, mesmo que a taxa seja finalmente acertada, a transferência enfrenta outras complicações devido a uma disputa judicial entre os antigos e os atuais agentes do jogador.
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O verão agitado do Madrid continua
A busca do Madrid por Diomande acontece em um período de transição significativa e montagem de elenco sob a liderança de Perez. O clube tem sido extremamente ativo no mercado e já garantiu várias chegadas de destaque para reforçar as opções de Mourinho. O Real Madrid registrou com sucesso o meia português Bernardo Silva como sua quarta contratação para o verão em La Liga. Silva chegou sem custos após deixar o Manchester City e se junta a Denzel Dumfries, Ibrahima Konate e Marc Cucurella, que já haviam sido contratados.
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