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'Isso simplesmente não aconteceu': Gary McAllister explica as dificuldades de Steven Gerrard no Aston Villa após um início marcado por lesões
A luta no Villa Park
McAllister finalmente falou sobre o período difícil que ele e Gerrard viveram durante a passagem deles pelo Aston Villa. Apesar de terem chegado a Midlands com grande prestígio após encerrarem o domínio do Celtic na Escócia, a dupla teve dificuldades para repetir esse sucesso na Premier League.
Gerrard foi demitido depois de vencer apenas 13 de seus 40 jogos no comando, um retrospecto que contrastou fortemente com o impacto imediato causado por seu sucessor, Unai Emery.
Falando exclusivamente ao Daily Star Sport sobre as dificuldades enfrentadas em Midlands, McAllister observou que o elenco foi prejudicado por problemas físicos quase imediatamente após a chegada deles. "As três ou quatro contratações que eles [Aston Villa] fizeram se lesionaram todas dentro de um mês após chegarem. Mas qualquer coisa que você apresente como motivo soa como desculpa, então tendemos a evitar isso", explicou McAllister.
Ele também reconheceu a qualidade do elenco que permaneceu, acrescentando: "Simplesmente não aconteceu. A base dos jogadores que o novo técnico usou era, em sua maioria, de jogadores do Steven, jogadores com quem Steven trabalhou."
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Vida após a Arábia Saudita
Após sua saída do Aston Villa, Gerrard buscou um recomeço na Saudi Pro League com o Al-Ettifaq. Foi uma mudança lucrativa, pensada para reconstruir sua reputação como treinador longe do intenso escrutínio da elite do futebol inglês.
Infelizmente, a passagem não saiu como o planejado, e ele deixou o clube em comum acordo em janeiro de 2025, exatos 18 meses antes de seu contrato expirar. Desde o retorno do Oriente Médio, o técnico de 46 anos foi ligado a várias vagas de alto perfil, incluindo um possível retorno ao Rangers e até ligações iniciais para assumir o Liverpool de forma interina
Embora um retorno à beira do campo siga sendo uma possibilidade, Gerrard recentemente assumiu um novo papel importante fora da função de treinador. Foi confirmado que o ex-capitão da Inglaterra liderará a cobertura da TNT Sports da Premier League e da Liga dos Campeões nesta temporada, passando a ter uma presença maior na equipe de transmissão.
McAllister acredita que essa mudança permite que Gerrard recarregue as energias após alguns anos exigentes na carreira de treinador. "Tenho certeza de que, se surgir um projeto e for o tipo certo de trabalho, ele estará lá", disse McAllister.
O sonho de Gerrard de retornar a Anfield
O vínculo entre Gerrard e o Liverpool continua inquebrável, e o ex-capitão nunca escondeu o desejo de um dia voltar a servir ao clube. Durante o difícil período de transição do Liverpool na última temporada, Gerrard expressou uma disposição altruísta para ajudar o clube em qualquer função necessária.
Ao refletir sobre sua relação com o gigante de Merseyside, Gerrard afirmou anteriormente: "Tenho uma ligação brilhante com o clube, sempre tive, e provavelmente uma ligação ainda mais forte desde que saí. Eles sempre foram inacreditáveis. Em qualquer área em que eu pudesse ajudar o clube, eu sempre tentaria fazer isso, se pudesse. Mas acho que o que vocês querem saber é se eu quero comandar o Liverpool em algum momento da minha vida. Claro, esse seria um sonho. Eu estaria pronto para isso agora, para assumir por um período de tempo? Provavelmente não."
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À espera do projeto certo
Por enquanto, Gerrard parece satisfeito em observar à distância e oferecer análises especializadas. Apesar das ligações com vagas no Burnley e de um retorno frustrado a Ibrox, McAllister insiste que seu ex-colega não tem pressa para assinar o primeiro contrato que aparecer.
O foco está em encontrar um projeto que ofereça as bases certas para o sucesso, em vez de simplesmente voltar à ativa apenas por uma questão de emprego.
O próprio Gerrard admitiu que atualmente está encontrando realização em sua vida longe da área técnica. Falando antes da final da Champions League da última temporada, ele disse à TNT Sports: "Quem sabe? Você nunca fecha a porta, estou aproveitando o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, treinar é duro, é desafiador. Tive algumas oportunidades realmente grandes e aproveitei muito disso. No momento, tempo com a família, TNT, fazendo algumas coisas do que eu faço, viajando, estou aproveitando."
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