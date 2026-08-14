McAllister finalmente falou sobre o período difícil que ele e Gerrard viveram durante a passagem deles pelo Aston Villa. Apesar de terem chegado a Midlands com grande prestígio após encerrarem o domínio do Celtic na Escócia, a dupla teve dificuldades para repetir esse sucesso na Premier League.

Gerrard foi demitido depois de vencer apenas 13 de seus 40 jogos no comando, um retrospecto que contrastou fortemente com o impacto imediato causado por seu sucessor, Unai Emery.

Falando exclusivamente ao Daily Star Sport sobre as dificuldades enfrentadas em Midlands, McAllister observou que o elenco foi prejudicado por problemas físicos quase imediatamente após a chegada deles. "As três ou quatro contratações que eles [Aston Villa] fizeram se lesionaram todas dentro de um mês após chegarem. Mas qualquer coisa que você apresente como motivo soa como desculpa, então tendemos a evitar isso", explicou McAllister.

Ele também reconheceu a qualidade do elenco que permaneceu, acrescentando: "Simplesmente não aconteceu. A base dos jogadores que o novo técnico usou era, em sua maioria, de jogadores do Steven, jogadores com quem Steven trabalhou."