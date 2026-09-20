A convocação chega em um momento decisivo para Ter Stegen, que recentemente trocou a Catalunha por Amsterdã em busca de minutos regulares. Após o recente empate do Ajax por 2 a 2 com o Excelsior, o goleiro não escondeu seus sentimentos sobre voltar ao cenário internacional pela primeira vez em um ano. Ao refletir sobre a luta dos últimos 24 meses, que foram marcados por problemas físicos recorrentes e pela perda de protagonismo no Barcelona, ele expressou profunda gratidão pela oportunidade de representar a Alemanha mais uma vez.

"Isso significa muito para mim", explicou Ter Stegen ao ser questionado sobre sua inclusão nos planos iniciais de Klopp. "Sofri muito durante minha recuperação. Sempre tento dar o meu melhor, mostrar a minha melhor versão, e estou feliz por estar de volta. Para toda criança que joga futebol, é um sonho jogar por seu país. Ainda mais depois dos últimos dois anos, durante os quais nem sempre pude jogar. A forma como sou tratado na Alemanha também significa muito para mim."