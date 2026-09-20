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Donny Afroni
Traduzido por

'Isso significa muito para mim' - Marc-André ter Stegen se abre sobre retorno emocionante à Alemanha depois de Jürgen Klopp nomear o jogador emprestado pelo Ajax como sucessor de Manuel Neuer

M. ter Stegen
Alemanha
Liga das Nações A

Marc-André ter Stegen admitiu que seu retorno ao grupo da seleção alemã é um marco profundamente emocionante após dois anos de dificuldades físicas e profissionais. O jogador de 32 anos, que deixou o Barcelona para se transferir por empréstimo ao Ajax neste verão para reativar a carreira, voltou aos holofotes por decisão do novo técnico Jurgen Klopp.

  • Klopp põe fim ao antigo debate sobre goleiros

    Klopp perdeu pouco tempo para deixar sua marca como novo técnico da Alemanha, confirmando oficialmente que Ter Stegen será o goleiro titular absoluto da seleção. A decisão marca o fim de um debate de uma década sobre a hierarquia debaixo das traves, após a aposentadoria da seleção do lendário Manuel Neuer. Para Ter Stegen, que passou boa parte da carreira à sombra de Neuer, a nomeação representa o reconhecimento, conquistado com muito esforço, de seu status entre os melhores goleiros do mundo.

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  • Marc-Andre ter StegenGetty Images

    Ter Stegen reflete sobre sua jornada emocional de volta

    A convocação chega em um momento decisivo para Ter Stegen, que recentemente trocou a Catalunha por Amsterdã em busca de minutos regulares. Após o recente empate do Ajax por 2 a 2 com o Excelsior, o goleiro não escondeu seus sentimentos sobre voltar ao cenário internacional pela primeira vez em um ano. Ao refletir sobre a luta dos últimos 24 meses, que foram marcados por problemas físicos recorrentes e pela perda de protagonismo no Barcelona, ele expressou profunda gratidão pela oportunidade de representar a Alemanha mais uma vez.

    "Isso significa muito para mim", explicou Ter Stegen ao ser questionado sobre sua inclusão nos planos iniciais de Klopp. "Sofri muito durante minha recuperação. Sempre tento dar o meu melhor, mostrar a minha melhor versão, e estou feliz por estar de volta. Para toda criança que joga futebol, é um sonho jogar por seu país. Ainda mais depois dos últimos dois anos, durante os quais nem sempre pude jogar. A forma como sou tratado na Alemanha também significa muito para mim."

  • Evita polêmica sobre a não convocação do companheiro de equipe

    Apesar de estar focado em recuperar sua vaga, Ter Stegen manteve o profissionalismo quando foi questionado sobre a composição da enorme pré-lista ampliada de 44 jogadores de Klopp, especificamente a ausência de Julian Brandt. O ponta ficou fora da lista de Klopp apesar de ter causado grande impressão em Amsterdã. Recusando-se a entrar em controvérsias sobre convocação, o goleiro manteve o foco na própria contribuição, ao mesmo tempo em que reconheceu a qualidade do companheiro de equipe.

    Ter Stegen manteve uma postura equilibrada e diplomática sobre a escolha do treinador. "Julian está indo bem, mas isso não está nas minhas mãos. Klopp vai analisar de perto todos os jogadores e ele sabe onde encontrar Julian. Ele é muito importante para nós", observou Ter Stegen.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Um importante teste na Liga das Nações

    A próxima pausa internacional será o primeiro teste real desta nova era do futebol alemão. Klopp montou um grupo amplo para avaliar a profundidade de talento disponível, mas Ter Stegen continua sendo o ponto central da "espinha" defensiva que o treinador deseja estabelecer. Com jogos contra Holanda, Grécia e Sérvia no horizonte, o jogador emprestado pelo Ajax terá uma plataforma imediata para justificar a confiança depositada nele pelo ex-treinador do Liverpool e provar que é o legítimo herdeiro do trono de Neuer.

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