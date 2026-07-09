O jogador de 32 anos, que disputou até agora 24 partidas pela seleção alemã ao longo de sua carreira, tem contrato com o clube italiano da Série A até 2028. Parece que um acordo rápido está se concretizando entre o clube que retorna à Bundesliga e a Fiorentina quanto às condições da transferência, já que o time de Florença deseja, a todo custo, se desfazer do jogador canhoto. Estima-se um valor de transferência na casa de um milhão de euros, o que representa um obstáculo financeiramente administrável para o Schalke. O ponto crucial de uma possível transferência recai, portanto, principalmente sobre o próprio jogador.
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Isso seria uma verdadeira bomba no mercado de transferências! O FC Schalke 04 parece estar trabalhando na contratação do queridinho da torcida
Embora Gosens pudesse, logo de início, passar a integrar a categoria dos jogadores mais bem pagos do Königsblauen e receber um salário bruto superior a um milhão de euros por ano, ele teria que aceitar reduções financeiras significativas em comparação com seu contrato atual. Na Toscana, ele recebe atualmente uma renda líquida superior a um milhão de euros por ano.
Uma possível solução seria uma indenização por parte da AC Florença, já que o contrato do zagueiro na Itália ainda tem validade de longo prazo. Além das condições financeiras, o aspecto pessoal também desempenha um papel decisivo nas considerações.
Gosens se estabeleceu na Itália com sua esposa e seus dois filhos e se sente em casa lá. A combinação de perdas financeiras e mudanças familiares faz com que o S04 também adote uma postura de espera.
- Getty Images Sport
Será que Robin Gosens vai encerrar sua carreira no Schalke?
O fato de um retorno à Alemanha ainda estar dentro do reino das possibilidades tem a ver com o vínculo emocional do jogador com o clube da região. Gosens é, desde a infância, um torcedor fervoroso do FC Schalke e já enfatizou várias vezes, no passado, seu desejo de um dia jogar pelo clube do seu coração.
Já em 2022, o ex-jogador do Union Berlin se pronunciou de forma muito concreta à Sky sobre uma possível transferência para Gelsenkirchen: “Talvez, daqui a quatro anos, eles tenham se recuperado e voltem a ter um papel importante na Bundesliga, o que eu desejaria de todo o coração. E talvez esse seja, de fato, o momento perfeito para encerrar minha carreira lá.”
Schalke 04: Moussa Ndiaye é a alternativa a Robin Gosens
No entanto, os dirigentes do Schalke estão se precavendo no mercado de transferências para não ficarem de mãos vazias caso as negociações com Gosens não deem certo. Paralelamente, segundo o jornal *Bild*, continuam os esforços para contratar o lateral-esquerdo Moussa Ndiaye.
O zagueiro de 24 anos já havia sido emprestado recentemente pelo tradicional clube belga RSC Anderlecht ao Schalke. Internamente, avalia-se que, no fim das contas, a contratação poderá recair sobre aquele jogador com quem seja possível chegar a um acordo definitivo de forma rápida e sem complicações.
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