Embora Gosens pudesse, logo de início, passar a integrar a categoria dos jogadores mais bem pagos do Königsblauen e receber um salário bruto superior a um milhão de euros por ano, ele teria que aceitar reduções financeiras significativas em comparação com seu contrato atual. Na Toscana, ele recebe atualmente uma renda líquida superior a um milhão de euros por ano.

Uma possível solução seria uma indenização por parte da AC Florença, já que o contrato do zagueiro na Itália ainda tem validade de longo prazo. Além das condições financeiras, o aspecto pessoal também desempenha um papel decisivo nas considerações.

Gosens se estabeleceu na Itália com sua esposa e seus dois filhos e se sente em casa lá. A combinação de perdas financeiras e mudanças familiares faz com que o S04 também adote uma postura de espera.