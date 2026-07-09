A forma como a equipe foi eliminada, bem como o comportamento pessoal do capitão, suscitaram críticas, em alguns casos bastante contundentes. Lothar Matthäus, em sua função de comentarista de TV, não poupou críticas a Neymar. “Fico feliz que o Brasil tenha sido eliminado. Simplesmente não aguento mais ver essas lamentações e gestos”, afirmou o jogador com mais partidas pela seleção alemã em sua coluna para a emissora de TV paga Sky, usando palavras bem claras.

Matthäus criticou especialmente o comportamento de Neymar em torno do pênalti marcado no final da partida. Em vez de não perder tempo diante da iminente eliminação, o cobrador se envolveu em discussões acaloradas com o goleiro norueguês Örjan Nyland antes de cobrar o pênalti.

Mesmo após converter o pênalti, o jogador de 34 anos foi até o goleiro para comemorar de forma provocativa na sua frente — segundos preciosos se passaram sem serem aproveitados, embora a Seleção precisasse urgentemente de mais um gol para chegar à prorrogação.

“Em vez de cobrar o pênalti rapidamente, Neymar discutiu com o goleiro antes e depois do chute. Esse comportamento mostra que ele coloca seu ego acima do sucesso da equipe”, disse Matthäus.