Assim, o craque ofensivo de 34 anos está considerando, de forma bem concreta, pendurar as chuteiras antes do tempo. Atualmente, Neymar está sob contrato com seu clube de origem, o FC Santos. Esse contrato vai até o final do ano civil, mas, diante das recentes decepções, ainda não se sabe ao certo, em seu país, se o atacante chegará a cumpri-lo até o fim.
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Isso seria uma surpresa! Será que, após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, vai rolar um grande desentendimento com Neymar?
O jogador profissional, que alcançou fama mundial na Europa principalmente por suas passagens pelo FC Barcelona e pelo Paris Saint-Germain, já havia selado sua despedida definitiva da seleção nacional logo após o apito final da partida contra a Noruega (1 a 2). “Eu tentei, eu realmente tentei. Agora acabou. Foi aqui que comecei, foi aqui que parei”, explicou Neymar na televisão brasileira.
Com isso, ele deixa a Seleção após um total de 130 partidas pela seleção, nas quais marcou 80 gols. Com essa média, ele se despede como o maior artilheiro da história do seu país, tendo até mesmo ultrapassado o falecido Pelé nessa estatística.
- Getty Images
Neymar: Indicação surpreendente de Ancelotti
O fato de que o veterano, propenso a lesões, ainda conseguisse disputar mais uma Copa do Mundo foi uma surpresa para muitos especialistas. O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, convocou Neymar — que não disputava uma partida pela seleção desde o final de 2023 — de forma inesperada para a lista final.
Ao longo do torneio, Neymar acabou disputando duas partidas: ele esteve em campo na última partida da fase de grupos contra a Escócia e na referida partida das oitavas de final contra a Noruega. Contra os escandinavos, ele marcou o gol do placar final de 1 a 2 em um pênalti no final da prorrogação (90’+10) — um gol que, no entanto, não provocou mais nenhuma reviravolta esportiva, mas ficou apenas como um detalhe cosmético no resultado.
Lothar Matthäus criticou duramente Neymar
A forma como a equipe foi eliminada, bem como o comportamento pessoal do capitão, suscitaram críticas, em alguns casos bastante contundentes. Lothar Matthäus, em sua função de comentarista de TV, não poupou críticas a Neymar. “Fico feliz que o Brasil tenha sido eliminado. Simplesmente não aguento mais ver essas lamentações e gestos”, afirmou o jogador com mais partidas pela seleção alemã em sua coluna para a emissora de TV paga Sky, usando palavras bem claras.
Matthäus criticou especialmente o comportamento de Neymar em torno do pênalti marcado no final da partida. Em vez de não perder tempo diante da iminente eliminação, o cobrador se envolveu em discussões acaloradas com o goleiro norueguês Örjan Nyland antes de cobrar o pênalti.
Mesmo após converter o pênalti, o jogador de 34 anos foi até o goleiro para comemorar de forma provocativa na sua frente — segundos preciosos se passaram sem serem aproveitados, embora a Seleção precisasse urgentemente de mais um gol para chegar à prorrogação.
“Em vez de cobrar o pênalti rapidamente, Neymar discutiu com o goleiro antes e depois do chute. Esse comportamento mostra que ele coloca seu ego acima do sucesso da equipe”, disse Matthäus.
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