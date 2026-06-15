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Aleksandar PavlovicGetty
Christian Guinin

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"Isso seria ótimo": Aleksandar Pavlovic torce para que a estrela da seleção alemã seja transferida para o Bayern de Munique

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt
A. Pavlovic
N. Brown

Aleksandar Pavlovic gostaria de ter Nathaniel Brown como companheiro de equipe no FC Bayern de Munique na próxima temporada.

"Com certeza ficaria muito feliz! Seria ótimo. Ele é um rapaz e um jogador incrível. Nós nos damos muito bem e fiquei muito feliz por ele ter marcado hoje!", declarou o jogador de 22 anos após a vitória da seleção alemã na estreia da Copa do Mundo contra Curaçao.

  • Na vitória por 7 a 1 (3 a 1) sobre o azarão na primeira partida da fase de grupos, Brown foi escalado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a equipe titular e conseguiu convencer totalmente com um gol e uma assistência na lateral esquerda da defesa.

    Ainda antes do início do torneio, David Raum, do RB Leipzig, era considerado a opção preferida de Nagelsmann para a posição de lateral-esquerdo; no entanto, Brown se destacou com duas boas atuações nos últimos jogos internacionais contra a Finlândia e os EUA.

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    O FC Bayern pretende contratar Nathaniel Brown ainda durante a Copa do Mundo

    De acordo com relatos coincidentes da imprensa, o FC Bayern de Munique está de olho no jogador de 22 anos do Eintracht Frankfurt. O jornal *Bild* noticiou recentemente que a transferência de Brown para a Säbener Straße estaria prestes a se concretizar.

    Os clubes teriam chegado a um acordo sobre uma taxa de transferência no valor de 55 milhões de euros, que o FCB teria de repassar ao SGE. Entre o Bayern e o jogador, tudo já estaria acertado há algum tempo — supostamente, Brown teria até recusado uma transferência para a Premier League para poder se juntar ao time de Munique.

    No clube recordista alemão, o lateral-esquerdo deve assinar um contrato até 2031. O cronograma para a transferência já está definido e está intimamente ligado à participação da seleção alemã na Copa do Mundo. Brown deve realizar o exame médico obrigatório diretamente no local de concentração da seleção alemã nos EUA.

    Com a iminente contratação de Brown, surge a questão sobre o futuro de Alphonso Davies no clube. Os frequentes problemas com lesões do canadense nos últimos um ano e meio estariam, supostamente, causando preocupação entre os dirigentes do FCB. No final de maio, a revista kicker havia noticiado que a saída de Davies no verão seria um cenário possível.

  • Nathaniel Brown: Dados de desempenho e estatísticas do Eintracht Frankfurt 2025/26

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