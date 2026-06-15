"Isso seria ótimo": Aleksandar Pavlovic torce para que a estrela da seleção alemã seja transferida para o Bayern de Munique

De acordo com relatos coincidentes da imprensa, o FC Bayern de Munique está de olho no jogador de 22 anos do Eintracht Frankfurt. O jornal *Bild* noticiou recentemente que a transferência de Brown para a Säbener Straße estaria prestes a se concretizar.

Os clubes teriam chegado a um acordo sobre uma taxa de transferência no valor de 55 milhões de euros, que o FCB teria de repassar ao SGE. Entre o Bayern e o jogador, tudo já estaria acertado há algum tempo — supostamente, Brown teria até recusado uma transferência para a Premier League para poder se juntar ao time de Munique.

No clube recordista alemão, o lateral-esquerdo deve assinar um contrato até 2031. O cronograma para a transferência já está definido e está intimamente ligado à participação da seleção alemã na Copa do Mundo. Brown deve realizar o exame médico obrigatório diretamente no local de concentração da seleção alemã nos EUA.

Com a iminente contratação de Brown, surge a questão sobre o futuro de Alphonso Davies no clube. Os frequentes problemas com lesões do canadense nos últimos um ano e meio estariam, supostamente, causando preocupação entre os dirigentes do FCB. No final de maio, a revista kicker havia noticiado que a saída de Davies no verão seria um cenário possível.