"Com certeza ficaria muito feliz! Seria ótimo. Ele é um rapaz e um jogador incrível. Nós nos damos muito bem e fiquei muito feliz por ele ter marcado hoje!", declarou o jogador de 22 anos após a vitória da seleção alemã na estreia da Copa do Mundo contra Curaçao.
Traduzido por
"Isso seria ótimo": Aleksandar Pavlovic torce para que a estrela da seleção alemã seja transferida para o Bayern de Munique
Na vitória por 7 a 1 (3 a 1) sobre o azarão na primeira partida da fase de grupos, Brown foi escalado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a equipe titular e conseguiu convencer totalmente com um gol e uma assistência na lateral esquerda da defesa.
Ainda antes do início do torneio, David Raum, do RB Leipzig, era considerado a opção preferida de Nagelsmann para a posição de lateral-esquerdo; no entanto, Brown se destacou com duas boas atuações nos últimos jogos internacionais contra a Finlândia e os EUA.
- AFP
O FC Bayern pretende contratar Nathaniel Brown ainda durante a Copa do Mundo
De acordo com relatos coincidentes da imprensa, o FC Bayern de Munique está de olho no jogador de 22 anos do Eintracht Frankfurt. O jornal *Bild* noticiou recentemente que a transferência de Brown para a Säbener Straße estaria prestes a se concretizar.
Os clubes teriam chegado a um acordo sobre uma taxa de transferência no valor de 55 milhões de euros, que o FCB teria de repassar ao SGE. Entre o Bayern e o jogador, tudo já estaria acertado há algum tempo — supostamente, Brown teria até recusado uma transferência para a Premier League para poder se juntar ao time de Munique.
No clube recordista alemão, o lateral-esquerdo deve assinar um contrato até 2031. O cronograma para a transferência já está definido e está intimamente ligado à participação da seleção alemã na Copa do Mundo. Brown deve realizar o exame médico obrigatório diretamente no local de concentração da seleção alemã nos EUA.
Com a iminente contratação de Brown, surge a questão sobre o futuro de Alphonso Davies no clube. Os frequentes problemas com lesões do canadense nos últimos um ano e meio estariam, supostamente, causando preocupação entre os dirigentes do FCB. No final de maio, a revista kicker havia noticiado que a saída de Davies no verão seria um cenário possível.
Nathaniel Brown: Dados de desempenho e estatísticas do Eintracht Frankfurt 2025/26
Jogos
42
Gols
4
Assistências
6