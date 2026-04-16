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“Isso realmente ajuda a ganhar jogos” – Ryan Yates, o mestre das “artes obscuras” do Nottingham Forest, é elogiado pelo ex-capitão dos Reds, Henri Lansbury
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Yates está vivendo o sonho de todo torcedor do Forest
Yates, formado na academia do City Ground, que já disputou mais de 260 partidas pelo clube da sua infância, é muito mais do que apenas alguém que gosta de provocar. Sua energia inesgotável, seu total comprometimento com a causa e sua capacidade de contribuir com um gol ou outro garantiram que ele continuasse sendo o último remanescente do elenco triunfante do Forest que conquistou o acesso à Premier League em 2022.
Como herói da casa, ele assumiu responsabilidades adicionais ao longo do caminho — com o afável jogador de 28 anos se tornando o rosto público do time que ele cresceu sonhando em representar. Yates está vivendo o sonho daqueles que lotam as arquibancadas, o que significa que ele fará de tudo — mesmo que isso signifique, às vezes, contornar as regras — para trazer sorrisos aos torcedores do Forest e carrancas às fileiras adversárias.
Por que a habilidade de Yates de irritar os adversários é algo positivo
O ex-capitão do Liverpool, Lansbury, não vê absolutamente nenhum problema nessa abordagem. O ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra — que está apoiando a campanha “Check Your Bally’s”, que arrecadará fundos para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular durante o próximo fim de semana da Premier League — disse ao GOAL, quando questionado se as qualidades de Yates são essenciais para a causa do Forest: “Com certeza, essa é uma das principais coisas. Eu também gostava um pouco disso, não tanto de simulações atrevidas aqui e ali, mas de desestabilizar o time adversário.
“Isso faz você ganhar jogos e, quando você consegue deixar um ou dois adversários realmente frustrados, eles perdem o foco e isso ajuda muito, especialmente na Premier League hoje em dia.
“Adoro ver o Yatesy jogar e estou muito feliz por ele ser o capitão lá. Quando ele coloca a braçadeira, ele realmente lidera pelo exemplo, em tudo o que faz — ele entra com tudo nas divididas, trabalha duro, faz bem o básico, o que é brilhante de se ver.”
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Lansbury promove uma importante campanha de conscientização
Lansbury será um observador interessado quando Yates entrar em campo pelo Forest nos próximos confrontos da Liga Europa e da Premier League contra o Porto e o Burnley. No último desses jogos, ele divulgará uma causa de enorme importância.
Explicando do que se trata a campanha “Check Your Bally’s”, Lansbury disse: “A Bally’s e a Oddballs se uniram. Obviamente, eu fiz o teste de câncer em 2016 e o fato de eles virem e assumirem o controle do estádio do Forest é uma demonstração de enorme respeito por parte deles.
“E, para mim, estar envolvido nisso, mal posso esperar para realmente ajudar a aumentar a conscientização e arrecadar doações para a instituição de caridade. Se isso fizer com que uma pessoa faça o exame e, assim, salve uma vida, e se a doença for detectada precocemente, as chances de se recuperar são muito maiores do que se deixar para mais tarde.”
Estrelas da casa: os principais jogadores formados na base do Forest
Lansbury continua sendo um exemplo a seguir mesmo depois de ter pendurado as chuteiras em 2023, aos 32 anos. Ele está feliz por ter contribuído, por menor que tenha sido, para ajudar jogadores como Yates a atingirem seu potencial.
Tendo visto Yates entrar para o time principal do Forest no final de sua passagem por Trentside, Lansbury disse que o meio-campista cheio de energia é um profissional exemplar: “Exatamente isso, e ele provou isso. Obviamente, quando eu estava lá, ele estava surgindo e sempre se via que ele e Joe Worrall eram os que realmente iriam se destacar naquela faixa etária, e eles seguiram em frente e se saíram brilhantemente. Estou muito feliz em ver isso.”
O Forest sempre teve muito orgulho na formação de jovens – com nomes como Des Walker, Nigel Clough, Jermaine Jenas, Michael Dawson, Andy Reid e Brennan Johnson saindo dessa linha de produção.
Lansbury falou sobre a necessidade dos Reds de manter essa filosofia, o que se torna muito mais difícil depois que a vaga na Premier League é garantida e cada ponto é precioso: “Com certeza, as vagas ficam mais escassas e muitos clubes, obviamente, investem nisso quando você chega à Premier League.
“É muito bom ver jovens saindo das academias e tendo uma chance no time principal. Se conseguirem continuar formando jovens jogadores, eles já têm isso há anos. Obviamente, quando você olha para o elenco que eles formaram, não é nada mal, não é?”
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Confira o seu Bally's: o quê, quando, onde e por quê
Como parte da campanha de conscientização “Check Your Bally’s” para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular, a Bally Bet doará £100 à Fundação OddBalls por cada revisão do VAR na Premier League neste fim de semana.
As verificações do VAR tornaram-se parte familiar do futebol moderno, com os torcedores frequentemente esperando enquanto decisões importantes são revisadas repetidamente. Neste fim de semana, esses momentos servirão como um lembrete de algo mais importante. Cada vez que o jogo parar para uma verificação, a Bally Bet fará uma doação, associando a ideia de verificar em campo com a importância de se examinar fora dele.
A Bally Bet ajudará a The OddBalls Foundation a aumentar ainda mais a conscientização por meio de uma cobertura dedicada ao jogo entre Nottingham Forest e Burnley na Premier League, no dia 19 de abril.
Aproveitando os hábitos naturais dos torcedores de futebol, a Bally Bet transmitirá a mensagem “Check Your Bally’s” nos painéis de LED do estádio, nos telões e no programa do dia da partida, lembrando aos torcedores que a verificação não deve se limitar a impedimentos, pênaltis e gols decisivos no último minuto. A OddBalls Foundation estará presente no City Ground, oferecendo aos torcedores a oportunidade de conversar com profissionais qualificados.