“Isso realmente ajuda a ganhar jogos” – Ryan Yates, o mestre das “artes obscuras” do Nottingham Forest, é elogiado pelo ex-capitão dos Reds, Henri Lansbury

Lansbury continua sendo um exemplo a seguir mesmo depois de ter pendurado as chuteiras em 2023, aos 32 anos. Ele está feliz por ter contribuído, por menor que tenha sido, para ajudar jogadores como Yates a atingirem seu potencial.

Tendo visto Yates entrar para o time principal do Forest no final de sua passagem por Trentside, Lansbury disse que o meio-campista cheio de energia é um profissional exemplar: “Exatamente isso, e ele provou isso. Obviamente, quando eu estava lá, ele estava surgindo e sempre se via que ele e Joe Worrall eram os que realmente iriam se destacar naquela faixa etária, e eles seguiram em frente e se saíram brilhantemente. Estou muito feliz em ver isso.”

O Forest sempre teve muito orgulho na formação de jovens – com nomes como Des Walker, Nigel Clough, Jermaine Jenas, Michael Dawson, Andy Reid e Brennan Johnson saindo dessa linha de produção.

Lansbury falou sobre a necessidade dos Reds de manter essa filosofia, o que se torna muito mais difícil depois que a vaga na Premier League é garantida e cada ponto é precioso: “Com certeza, as vagas ficam mais escassas e muitos clubes, obviamente, investem nisso quando você chega à Premier League.

“É muito bom ver jovens saindo das academias e tendo uma chance no time principal. Se conseguirem continuar formando jovens jogadores, eles já têm isso há anos. Obviamente, quando você olha para o elenco que eles formaram, não é nada mal, não é?”