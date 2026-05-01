"Isso pode ser a maior vantagem para eles"! Lothar Matthäus aposta na classificação do FC Bayern para a final - e dá um conselho a Vincent Kompany sobre a escalação inicial

A imprensa internacional também não poupou elogios ao espetáculo, chegando-se até a falar do “jogo do século”. O técnico do PSG, Luis Enrique, referiu-se ao “melhor jogo que já presenciei como treinador”. No entanto, essa afirmação “surpreendeu” Matthäus: “Acho que foi o torcedor que falou nele; como treinador, ele não pode estar satisfeito com a sua defesa.”

O jogador com mais partidas pela seleção alemã especulou que o resultado “no final, apesar da vitória apertada, parece mais negativo para o PSG do que para o Bayern de Munique. Eles ainda vão lamentar a vantagem de três gols.” O PSG chegou a liderar por 5 a 2, antes que o time de Munique voltasse ao jogo. Matthäus acredita “que o Bayern chegará à final; eles já foram a melhor equipe na terça-feira.”