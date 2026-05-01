"Todos nós assistimos na terça-feira a um dos melhores, talvez o melhor jogo da Liga dos Campeões da história, sobretudo porque se tratava de uma semifinal e não de um jogo qualquer do campeonato", escreveu Matthäus na revista kicker. “As duas melhores equipes do mundo mostraram que sabem jogar, sobretudo no ataque, e inevitavelmente faltou estabilidade na defesa. Um placar de 7 a 7 também teria sido possível. Que espetáculo incrível!”
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"Isso pode ser a maior vantagem para eles"! Lothar Matthäus aposta na classificação do FC Bayern para a final - e dá um conselho a Vincent Kompany sobre a escalação inicial
A imprensa internacional também não poupou elogios ao espetáculo, chegando-se até a falar do “jogo do século”. O técnico do PSG, Luis Enrique, referiu-se ao “melhor jogo que já presenciei como treinador”. No entanto, essa afirmação “surpreendeu” Matthäus: “Acho que foi o torcedor que falou nele; como treinador, ele não pode estar satisfeito com a sua defesa.”
O jogador com mais partidas pela seleção alemã especulou que o resultado “no final, apesar da vitória apertada, parece mais negativo para o PSG do que para o Bayern de Munique. Eles ainda vão lamentar a vantagem de três gols.” O PSG chegou a liderar por 5 a 2, antes que o time de Munique voltasse ao jogo. Matthäus acredita “que o Bayern chegará à final; eles já foram a melhor equipe na terça-feira.”
- AFP
Lothar Matthäus recomenda o retorno de Konrad Laimer ao time titular
Acima de tudo, os jogadores de Munique "pareceram fisicamente muito superiores, o que pode ser a maior vantagem deles na partida de volta", escreveu Matthäus. "Tenho quase certeza: o PSG não conseguirá manter esse ritmo na Allianz Arena por 90 ou talvez até 120 minutos. Defensivamente, eles não estão tão sólidos e, no final, estavam exaustos."
Para concluir, ele deu ao técnico Vincent Kompany mais uma dica para a escalação inicial: Konrad Laimer precisa, sem dúvida, voltar a ser titular; para Matthäus, o lateral austríaco é “indispensável”. Matthäus não revelou, porém, quem deveria sair para dar lugar a Laimer – se Alphonso Davies ou Josip Stanisic.
Talvez essa questão nem se coloque, pois há preocupações em relação a Alphonso Davies. Após sua surpreendente convocação para o time titular e substituição precoce, ele treinou apenas individualmente na quinta-feira.