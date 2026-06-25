"Isso pode acontecer rapidamente": jogador da seleção alemã se mostra aberto à segunda transferência mais cara da história do clube

Embora Leweling ainda tenha contrato com o VfB até 2029, a Premier League, em especial, parece estar tentando atraí-lo com ofertas lucrativas. No início do ano, o AFC Bournemouth teria se empenhado intensamente para contratar o jogador alemão que disputou a Copa do Mundo e, segundo informações, estaria disposto a pagar 40 milhões de euros de transferência. O Stuttgart, porém, recusou a oferta, pois não queria abrir mão de Leweling no meio da temporada.

Não se sabe oficialmente se a situação mudou desde então. Os clubes interessados — entre os quais, além do Bournemouth, estariam também o FC Everton e a AS Roma — teriam, de qualquer forma, que se esforçar bastante financeiramente para convencer o VfB a vendê-lo. Em abril, a Sky informou que o quarto colocado da última temporada da Bundesliga estaria disposto a ceder, caso chegasse uma oferta de pelo menos 50 milhões de euros por Leweling.

Caso ele realmente seja transferido por uma quantia tão alta, o atacante se tornaria a segunda transferência mais cara da história do VfB. Apenas Nick Woltemade, companheiro de Leweling na seleção nacional, superou esse valor com 75 milhões de euros de valor de transferência, quando se transferiu de Stuttgart para o Newcastle no verão passado.

“Nunca se deve descartar nada, principalmente no futebol. As coisas podem acontecer rapidamente”, continuou o jogador de 25 anos ao falar sobre seu futuro. Ele também ressaltou: “Me sinto bem em Stuttgart, estamos jogando a Liga dos Campeões e tenho uma boa posição no time.”