"Nunca se pode descartar nada e eu não diria, neste momento, que vou ficar 100%. Mas também não diria que vou mudar de time 100%", disse Leweling durante uma coletiva de imprensa com a seleção alemã. O atacante acrescentou: "Meu foco agora está na Copa do Mundo; depois disso, podemos ver o que vai acontecer."
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"Isso pode acontecer rapidamente": jogador da seleção alemã se mostra aberto à segunda transferência mais cara da história do clube
Embora Leweling ainda tenha contrato com o VfB até 2029, a Premier League, em especial, parece estar tentando atraí-lo com ofertas lucrativas. No início do ano, o AFC Bournemouth teria se empenhado intensamente para contratar o jogador alemão que disputou a Copa do Mundo e, segundo informações, estaria disposto a pagar 40 milhões de euros de transferência. O Stuttgart, porém, recusou a oferta, pois não queria abrir mão de Leweling no meio da temporada.
Não se sabe oficialmente se a situação mudou desde então. Os clubes interessados — entre os quais, além do Bournemouth, estariam também o FC Everton e a AS Roma — teriam, de qualquer forma, que se esforçar bastante financeiramente para convencer o VfB a vendê-lo. Em abril, a Sky informou que o quarto colocado da última temporada da Bundesliga estaria disposto a ceder, caso chegasse uma oferta de pelo menos 50 milhões de euros por Leweling.
Caso ele realmente seja transferido por uma quantia tão alta, o atacante se tornaria a segunda transferência mais cara da história do VfB. Apenas Nick Woltemade, companheiro de Leweling na seleção nacional, superou esse valor com 75 milhões de euros de valor de transferência, quando se transferiu de Stuttgart para o Newcastle no verão passado.
“Nunca se deve descartar nada, principalmente no futebol. As coisas podem acontecer rapidamente”, continuou o jogador de 25 anos ao falar sobre seu futuro. Ele também ressaltou: “Me sinto bem em Stuttgart, estamos jogando a Liga dos Campeões e tenho uma boa posição no time.”
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Jamie Leweling tornou-se jogador da seleção nacional em Stuttgart
O Stuttgart havia contratado Leweling inicialmente por empréstimo do Union Berlin em 2023; um ano depois, o VfB o contratou definitivamente por seis milhões de euros. Leweling é uma das figuras mais constantes do time da Suábia, e o técnico Sebastian Hoeneß o valoriza muito. “Ele se prepara bem para cada treino, faz o trabalho de pós-treino e é muito, muito dedicado. Está muito atento a muitos detalhes — alimentação e assim por diante. Tudo o que faz parte disso”, elogiou Hoeneß no início do ano, referindo-se à meticulosidade de Leweling.
Nascido em Nuremberg, ele se tornou jogador da seleção nacional em Stuttgart, estreou na seleção alemã em outubro de 2024, na partida da Liga das Nações contra a Holanda, e marcou imediatamente seu primeiro gol pela seleção na vitória por 1 a 0. Desde então, Leweling tem sido, na maioria das vezes, parte integrante do elenco do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, que também o levou para a Copa do Mundo na América do Norte.
Lá, Leweling assume o papel de reserva e fez sua primeira aparição na Copa do Mundo contra a Costa do Marfim. Entrando aos 60 minutos, com o placar em 0 a 1 para a Alemanha, no lugar de Leroy Sané, o jogador do Stuttgart contribuiu para a virada que levou à vitória por 2 a 1 sobre os marfinenses, o que já garantiu à seleção alemã o primeiro lugar no grupo.
Em breve com Jamie Leweling? As vendas recordes do VfB Stuttgart
Posição
Jogadores
Ano
Transferência para
Valor da transferência
1
Nick Woltemade
2025
Newcastle United
75 milhões de euros
2
Benjamin Pavard
2019
FC Bayern de Munique
35 milhões de euros
3
Enzo Millot
2025
Al-Ahli
30 milhões de euros
4
Mario Gomez
2009
FC Bayern de Munique
30 milhões de euros
5
Nico Gonzalez
2021
AC Florença
27,37 milhões de euros