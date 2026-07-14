“Gostaria de mencionar rapidamente o Breel Embolo: joguei com ele por muito tempo. Ele é um cara e um jogador incrivelmente legal. Mas, quando o árbitro o adverte, ele é do tipo que não dá a mínima”, disse Kramer, referindo-se a um momento marcante da partida, que a Argentina acabou vencendo por 3 a 1 na prorrogação, no podcast CopaTS.
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"Isso partiu meu coração": Christoph Kramer sofre com a situação de um ex-companheiro de equipe na Copa do Mundo
O atacante suíço Embolo foi expulso de forma muito amarga aos 72 minutos das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após receber um cartão amarelo-vermelho. Após uma disputa entre o jogador de 29 anos do Stade Rennes e Leandro Paredes, o árbitro João Pinheiro inicialmente considerou uma falta do meio-campista argentino e o advertiu com um cartão amarelo.
No entanto, o VAR entrou em ação e, ao analisar as imagens de vídeo, Pinheiro pôde ver claramente que Paredes nem sequer havia tocado em Embolo e que, ao contrário, o suíço havia simulado uma falta de forma descarada. Assim, Pinheiro revisou sua decisão, retirou o cartão amarelo de Paredes e advertiu Embolo. O problema é que Embolo já havia recebido um cartão amarelo anteriormente; portanto, teve que sair de campo com cartão amarelo-vermelho e, ao se dirigir para os vestiários, estava em lágrimas de decepção.
- (C)Getty Images
Kramer se solidariza com Embolo: “Eu adoro esse cara”
“Eu adoro esse cara e não quero dizer nada de ruim sobre ele, porque senti uma pena incrível dele”, explicou Kramer sobre a infeliz jogada de Embolo. O ex-jogador da seleção alemã jogou ao lado de Embolo no Borussia Mönchengladbach por três anos (de 2019 a 2022). “Breel não costuma chorar, e isso partiu um pouco meu coração”, disse Kramer.
O que foi especialmente amargo para Embolo: o fato de o VAR também ter autoridade para intervir em casos de cartões amarelos só havia sido introduzido pela FIFA para a Copa do Mundo. Antes disso, o árbitro de campo Pinheiro não teria podido apontar seu erro nessa situação, e Embolo teria saído impune. E, acima de tudo, teria podido continuar jogando.
Em desvantagem numérica, os suíços — que, por meio de Dan Ndoye, haviam conseguido o empate provisório de 1 a 1 poucos minutos antes da expulsão de Embolo — conseguiram chegar à prorrogação. Nesta, porém, os argentinos mantiveram a vantagem, avançaram para a semifinal e, ao mesmo tempo, encerraram a campanha dos suíços na Copa do Mundo, que, no geral, foi muito forte.
Copa do Mundo de 2026: Suíça é eliminada, Argentina continua sonhando com a defesa do título
Embolo também fez uma boa Copa do Mundo do ponto de vista pessoal, foi um dos pilares da Suíça e, em seis partidas, contribuiu diretamente para quatro gols (dois gols e duas assistências).
Enquanto isso, os argentinos continuam sonhando com a defesa bem-sucedida do título. Na semifinal, Lionel Messi e companhia enfrentarão a Inglaterra na quarta-feira.
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