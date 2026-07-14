“Eu adoro esse cara e não quero dizer nada de ruim sobre ele, porque senti uma pena incrível dele”, explicou Kramer sobre a infeliz jogada de Embolo. O ex-jogador da seleção alemã jogou ao lado de Embolo no Borussia Mönchengladbach por três anos (de 2019 a 2022). “Breel não costuma chorar, e isso partiu um pouco meu coração”, disse Kramer.

O que foi especialmente amargo para Embolo: o fato de o VAR também ter autoridade para intervir em casos de cartões amarelos só havia sido introduzido pela FIFA para a Copa do Mundo. Antes disso, o árbitro de campo Pinheiro não teria podido apontar seu erro nessa situação, e Embolo teria saído impune. E, acima de tudo, teria podido continuar jogando.

Em desvantagem numérica, os suíços — que, por meio de Dan Ndoye, haviam conseguido o empate provisório de 1 a 1 poucos minutos antes da expulsão de Embolo — conseguiram chegar à prorrogação. Nesta, porém, os argentinos mantiveram a vantagem, avançaram para a semifinal e, ao mesmo tempo, encerraram a campanha dos suíços na Copa do Mundo, que, no geral, foi muito forte.



