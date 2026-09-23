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'Isso o mata!' - o técnico do Manchester United, Michael Carrick, foi alertado de que está DESTRUINDO Matheus Cunha com um controverso experimento tático
Cunha é forçado a atuar em uma função pouco familiar de centroavante
A lesão persistente na canela de Benjamin Sesko deixou o Manchester United desesperadamente sem opções de ataque. O internacional esloveno perdeu toda a pré-temporada e agora sofreu uma recorrência do problema, forçando Carrick a buscar soluções alternativas para comandar o ataque.
Como resultado, o técnico do United escalou Cunha como centroavante nos cinco primeiros jogos da Premier League na temporada. A contratação de £ 62 milhões junto ao Wolves normalmente atua pelo lado esquerdo, onde se destaca ao partir de forma direta para cima dos adversários. Marcus Rashford, por sua vez, ocupou essa faixa do campo, empurrando o brasileiro para dentro.
- Every Second Media
Butt e Rooney detonam esquema tático
O ex-meio-campista do United, Nicky Butt, acredita que a mudança de posição está limitando severamente o impacto do atacante. Falando no The Good, The Bad and The Football, Butt destacou a falta de profundidade no ataque enquanto criticava o atual sistema ofensivo.
"Colocar Cunha como um 9 acaba com ele", afirmou Butt. "Ele não chega nem perto do jogador que é vindo pelo lado. Não temos um camisa 9 além de Sesko, além de [Joshua] Zirkzee, mas ele fica indo, ficando, indo, ficando. E, quando entra, não parece nem de longe um camisa 9 do Manchester United."
Wayne Rooney ecoou esses sentimentos no The Overlap, apontando que a maior força de Cunha é conduzir a bola para a frente, e não jogar de costas para o gol. O maior artilheiro da história do clube insistiu que recolocaria imediatamente a contratação de 2025 em sua posição natural, aberta pelo lado.
"Para mim, Cunha é melhor pela esquerda", explicou Rooney. "Jogar de costas para o gol é muito difícil. Quando você joga aberto e recebe a bola, já está de frente. E a melhor característica do Cunha é carregar a bola. Eu teria mudado isso há algumas semanas... enquanto não houver um camisa 9, eu preferiria Rashford a Cunha."
O dilema de Zirkzee
As ausências contínuas no ataque deixaram Carrick com uma grande dor de cabeça, especialmente diante do status incerto de Zirkzee e de sua tomada de decisão fortemente criticada. Embora o atacante holandês siga sendo uma opção, sua tendência de perder a posse de bola desnecessariamente em áreas mais recuadas tem frustrado quem acompanha.
Rooney sugeriu dar a Zirkzee uma vaga entre os titulares, desde que o atacante corte imediatamente os floreios desnecessários do seu jogo. O ex-capitão da Inglaterra pediu uma abordagem mais rígida para administrar os hábitos do atacante com a bola nos pés.
"Zirkzee é, na verdade, um jogador muito bom tecnicamente", acrescentou Rooney. "Há outras coisas no jogo dele em que ele não é tão bom, e eu e os torcedores ficamos frustrados com os toques de efeito que ele tenta. Eu diria a ele: 'você vai começar jogando, se eu vir você dando essa p**** de toque uma vez, você vai sair. Tudo o que eu quero que você faça é pegar na bola e conectar o jogo com o seu meio-campo e os jogadores de lado'."
- Getty Images Sport
Pausa internacional oferece tempo para reflexão
Com a pausa internacional já em andamento, Carrick precisa decidir se vai insistir em seu controverso plano ofensivo. O problema recorrente na canela de Sesko significa que é improvável que ele volte imediatamente, deixando o United com uma lacuna evidente no ataque central para a próxima sequência de jogos.
Quando a ação doméstica for retomada, o treinador enfrentará uma pressão intensa para reorganizar seu ataque. Ele precisa escolher rapidamente entre continuar com o experimento com Cunha, deslocar Rashford para o centro ou confiar em Zirkzee para liderar a linha sem seu brilho característico.
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