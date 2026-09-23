O ex-meio-campista do United, Nicky Butt, acredita que a mudança de posição está limitando severamente o impacto do atacante. Falando no The Good, The Bad and The Football, Butt destacou a falta de profundidade no ataque enquanto criticava o atual sistema ofensivo.

"Colocar Cunha como um 9 acaba com ele", afirmou Butt. "Ele não chega nem perto do jogador que é vindo pelo lado. Não temos um camisa 9 além de Sesko, além de [Joshua] Zirkzee, mas ele fica indo, ficando, indo, ficando. E, quando entra, não parece nem de longe um camisa 9 do Manchester United."

Wayne Rooney ecoou esses sentimentos no The Overlap, apontando que a maior força de Cunha é conduzir a bola para a frente, e não jogar de costas para o gol. O maior artilheiro da história do clube insistiu que recolocaria imediatamente a contratação de 2025 em sua posição natural, aberta pelo lado.

"Para mim, Cunha é melhor pela esquerda", explicou Rooney. "Jogar de costas para o gol é muito difícil. Quando você joga aberto e recebe a bola, já está de frente. E a melhor característica do Cunha é carregar a bola. Eu teria mudado isso há algumas semanas... enquanto não houver um camisa 9, eu preferiria Rashford a Cunha."



