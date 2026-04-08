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FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

Isso nunca tinha acontecido com ele! A noite de pesadelo do FC Barcelona marca um marco na carreira de Hansi Flick como técnico

Liga dos Campeões
Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
H. Flick

O técnico Hansi Flick viveu uma experiência amarga pela primeira vez na derrota do FC Barcelona por 0 a 2 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

Pela primeira vez, uma equipe comandada por Flick não marcou nenhum gol em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões. Nas 17 partidas eliminatórias anteriores, nas quais Flick esteve à beira do campo pelo Bayern de Munique ou pelo Barça, sua equipe sempre havia marcado pelo menos um gol.

  • Na noite de quarta-feira, no Camp Nou, o técnico alemão assistiu impotente ao Barça passar por 120 segundos de pesadelo pouco antes do intervalo. Primeiro, o zagueiro central Pau Cubarsi recebeu cartão vermelho aos 44 minutos, após intervenção do VAR, por uma falta violenta contra Giuliano Simeone. Pouco depois, Julián Álvarez converteu a cobrança de falta resultante, marcando o gol que colocou o Atlético na frente de forma espetacular.

    Em desvantagem numérica, a equipe de Flick resistiu bravamente à derrota no segundo tempo, mas um Atlético implacável marcou mais um gol. Alexander Sörloth fez o 2 a 0 aos 70 minutos, e o Barcelona não teve mais nada a oferecer na fase final.

    Assim, Lamine Yamal e companhia precisam de uma recuperação espetacular na próxima terça-feira, na partida de volta em Madri, para ainda conseguirem chegar às semifinais. Lá, o vencedor do duelo totalmente espanhol enfrentará o Arsenal ou o Sporting de Lisboa. Nesta quartas de final, os ingleses venceram na terça-feira a partida de ida fora de casa, em Portugal, por 1 a 0, graças a um gol no final da partida do jogador da seleção nacional Kai Havertz.

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  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Hansi Flick e o Barcelona querem dar mais um passo rumo ao título do campeonato

    Flick conquistou a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique na temporada 2019/20. Naquela época, ele liderou o time de Munique na fase eliminatória, derrotando, entre outros, o Chelsea (3 a 0 e 4 a 1) nas oitavas de final e seu atual clube de Barcelona (8 a 2) nas quartas de final. A final foi vencida por 1 a 0 contra o Paris Saint-Germain.

    Em sua primeira temporada no Barça, Flick chegou com os catalães às semifinais da Liga dos Campeões no ano passado, onde a campanha foi encerrada de forma dramática contra a Inter de Milão (3 a 3 e 3 a 4). Nas partidas eliminatórias da Liga dos Campeões, Flick registrou com suas equipes uma média de 2,83 gols por jogo até o momento.

    Antes que o Atlético consiga reverter a situação, o Barça quer dar, neste sábado, o próximo passo rumo à defesa bem-sucedida do título na LaLiga espanhola. Neste sábado, os catalães, que atualmente lideram a tabela com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado Real Madrid, recebem o rival local Espanyol.

    Flick assumiu o comando do Barcelona em 2024. Seu contrato com os Blaugrana vai até 2027.

  • Hansi Flick: Seu histórico até agora na Liga dos Campeões


    FC Bayern de Munique

    18 jogos / 16 vitórias / 1 empate / 1 derrota - Campeão da Liga dos Campeões 2019/20 e quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21

    FC Barcelona

    25 jogos / 15 vitórias / 4 empates / 6 derrotas - Semifinalista da Liga dos Campeões 2024/25

    Total

    43 jogos / 31 vitórias / 5 empates / 7 derrotas


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