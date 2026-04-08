Pela primeira vez, uma equipe comandada por Flick não marcou nenhum gol em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões. Nas 17 partidas eliminatórias anteriores, nas quais Flick esteve à beira do campo pelo Bayern de Munique ou pelo Barça, sua equipe sempre havia marcado pelo menos um gol.
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Isso nunca tinha acontecido com ele! A noite de pesadelo do FC Barcelona marca um marco na carreira de Hansi Flick como técnico
Na noite de quarta-feira, no Camp Nou, o técnico alemão assistiu impotente ao Barça passar por 120 segundos de pesadelo pouco antes do intervalo. Primeiro, o zagueiro central Pau Cubarsi recebeu cartão vermelho aos 44 minutos, após intervenção do VAR, por uma falta violenta contra Giuliano Simeone. Pouco depois, Julián Álvarez converteu a cobrança de falta resultante, marcando o gol que colocou o Atlético na frente de forma espetacular.
Em desvantagem numérica, a equipe de Flick resistiu bravamente à derrota no segundo tempo, mas um Atlético implacável marcou mais um gol. Alexander Sörloth fez o 2 a 0 aos 70 minutos, e o Barcelona não teve mais nada a oferecer na fase final.
Assim, Lamine Yamal e companhia precisam de uma recuperação espetacular na próxima terça-feira, na partida de volta em Madri, para ainda conseguirem chegar às semifinais. Lá, o vencedor do duelo totalmente espanhol enfrentará o Arsenal ou o Sporting de Lisboa. Nesta quartas de final, os ingleses venceram na terça-feira a partida de ida fora de casa, em Portugal, por 1 a 0, graças a um gol no final da partida do jogador da seleção nacional Kai Havertz.
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Hansi Flick e o Barcelona querem dar mais um passo rumo ao título do campeonato
Flick conquistou a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique na temporada 2019/20. Naquela época, ele liderou o time de Munique na fase eliminatória, derrotando, entre outros, o Chelsea (3 a 0 e 4 a 1) nas oitavas de final e seu atual clube de Barcelona (8 a 2) nas quartas de final. A final foi vencida por 1 a 0 contra o Paris Saint-Germain.
Em sua primeira temporada no Barça, Flick chegou com os catalães às semifinais da Liga dos Campeões no ano passado, onde a campanha foi encerrada de forma dramática contra a Inter de Milão (3 a 3 e 3 a 4). Nas partidas eliminatórias da Liga dos Campeões, Flick registrou com suas equipes uma média de 2,83 gols por jogo até o momento.
Antes que o Atlético consiga reverter a situação, o Barça quer dar, neste sábado, o próximo passo rumo à defesa bem-sucedida do título na LaLiga espanhola. Neste sábado, os catalães, que atualmente lideram a tabela com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado Real Madrid, recebem o rival local Espanyol.
Flick assumiu o comando do Barcelona em 2024. Seu contrato com os Blaugrana vai até 2027.
Hansi Flick: Seu histórico até agora na Liga dos Campeões
FC Bayern de Munique
18 jogos / 16 vitórias / 1 empate / 1 derrota - Campeão da Liga dos Campeões 2019/20 e quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21
FC Barcelona
25 jogos / 15 vitórias / 4 empates / 6 derrotas - Semifinalista da Liga dos Campeões 2024/25
Total
43 jogos / 31 vitórias / 5 empates / 7 derrotas