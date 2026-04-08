Na noite de quarta-feira, no Camp Nou, o técnico alemão assistiu impotente ao Barça passar por 120 segundos de pesadelo pouco antes do intervalo. Primeiro, o zagueiro central Pau Cubarsi recebeu cartão vermelho aos 44 minutos, após intervenção do VAR, por uma falta violenta contra Giuliano Simeone. Pouco depois, Julián Álvarez converteu a cobrança de falta resultante, marcando o gol que colocou o Atlético na frente de forma espetacular.

Em desvantagem numérica, a equipe de Flick resistiu bravamente à derrota no segundo tempo, mas um Atlético implacável marcou mais um gol. Alexander Sörloth fez o 2 a 0 aos 70 minutos, e o Barcelona não teve mais nada a oferecer na fase final.

Assim, Lamine Yamal e companhia precisam de uma recuperação espetacular na próxima terça-feira, na partida de volta em Madri, para ainda conseguirem chegar às semifinais. Lá, o vencedor do duelo totalmente espanhol enfrentará o Arsenal ou o Sporting de Lisboa. Nesta quartas de final, os ingleses venceram na terça-feira a partida de ida fora de casa, em Portugal, por 1 a 0, graças a um gol no final da partida do jogador da seleção nacional Kai Havertz.