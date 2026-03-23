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“Isso nunca mais vai acontecer” – Por que a conquista do Nottingham Forest não será igualada, segundo lenda dos Reds, que afirma que o impacto impressionante na Premier League merece mais reconhecimento
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Quais times recém-promovidos alcançaram a melhor classificação na Premier League?
Várias equipes se adaptaram rapidamente à vida entre a elite — do Sunderland ao Ipswich, passando pelo Leeds e pelo Wolves —, mas nenhuma pode afirmar ter subido tão alto, tão rapidamente. Os ousados Magpies de Kevin Keegan foram os primeiros a alcançar o terceiro lugar na temporada 1993-94, antes que o Forest fizesse o mesmo 12 meses depois — com ambas as equipes terminando com 77 pontos.
Ninguém conseguiu repetir esses feitos heroicos nas duas décadas seguintes, com a diferença entre o Campeonato Inglês e a Premier League se tornando cada vez mais difícil de superar. O dinheiro fala mais alto no futebol moderno e distorceu um pouco o equilíbrio da competição.
Será que o feito de Forest algum dia será igualado?
Com isso em mente, será que algum clube conseguirá algum dia igualar o Forest? O ex-goleiro dos Reds, Crossley — em entrevista exclusiva ao GOAL enquanto montava o time doBally Bet All-Stars —, disse, quando questionado se alguém voltaria a voar tão alto e se as conquistas no City Ground recebem o devido reconhecimento: “Provavelmente não. Definitivamente, não recebem. Apenas duas temporadas antes disso, fomos rebaixados sob o comando de um dos maiores treinadores de todos os tempos [Brian Clough]. E todos achavam que o clube não se recuperaria disso.
“E Frank Clark, obviamente, assumiu o comando e conseguiu isso imediatamente com contratações brilhantes. Não consigo me lembrar de nenhuma contratação ruim que Frank tenha feito — provavelmente a única que não deu certo foi a de Andrea Silenzi, da Itália. Simplesmente não deu certo para ele. A Premier League era demais para um atacante italiano que chegava ao nosso time.
“Mas, fora isso, não me lembro de Frank ter feito uma contratação ruim. Sei que ele contratou Bryan Roy, [Stan] Collymore, [Colin] Cooper, Des Lyttle. Jogadores como Chris Bart-Williams, David Phillips, todos esses jogadores. Lars Bohinen.
“Éramos uma equipe melhor do que até nós mesmos pensávamos. Portanto, éramos certamente uma equipe melhor do que todos os outros nos davam crédito. Mas só percebemos isso quando chegamos ao último quarto da temporada, quando ainda disputávamos a possibilidade de terminar entre os dois primeiros e nos classificar para a Copa da Europa. E acabamos ficando de fora, em terceiro lugar. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca. Agora é muito difícil. Eles têm sorte se terminarem em penúltimo lugar, quanto mais em terceiro!”
Gerentes sob pressão para apresentar resultados imediatos
Hoje em dia, os treinadores estão sob mais pressão do que nunca para apresentar resultados imediatos, o que parece estar levando à adoção de políticas de rotatividade em alguns clubes; as negociações de transferências astutas que o Forest costumava conduzir são consideradas cruciais na hora de montar equipes competitivas.
Crossley está dando os primeiros passos na formação de elencos, já que o ex-jogador da seleção do País de Gales está montando um time Bally Bet All-Stars Vets que enfrentará uma equipe de lendas do Forest no City Ground em maio — com inscrições para o evento abertas até 24 de março.
A seleção dos sonhos de Crossley para o futebol de seis, composta por companheiros do Forest
Crossley sabe exatamente quais são as qualidades que procura, muitas delas compartilhadas por companheiros de equipe icônicos com quem já jogou no Forest. Quando lhe pediram para escolher cinco jogadores que completariam o time ideal de seis jogadores — já que ele assumiria a posição de goleiro —, Crossley disse: “Na verdade, foi bem fácil para mim. Houve alguns casos em que tive que pensar um pouco. Mas durante o meu tempo no clube — desde que era um YTS, por 12 anos, até fazer minha estreia aos 19 anos — joguei com alguns jogadores incríveis. Então, ficou mais difícil quanto mais eu comecei a pensar desde o início. Mas eu realmente gostei da minha passagem com o Frank Clark quando chegamos à Europa, e nos saímos muito bem naqueles três anos. O que o Frank realmente fez no clube de futebol não recebe o crédito que merece.
“Então, escolhi Stuart Pearce, por motivos óbvios. Ele é nosso capitão. É nosso líder. Escolhi Des Walker. Ainda mantenho contato com o Des. Ainda converso com ele regularmente. Ele nunca muda. Eu o adoro profundamente. Que jogador incrível. Roy Keane veio da Irlanda aos 18 anos e foi tipo: ‘Uau, quem é esse cara?
“Lars Bohinen, eu costumava vê-lo treinar e, depois, ele voltava do treino, pegava uma daquelas bolas bem pequenas, as bem pequenas mesmo, e ia para o campo do City Ground, onde fazia todos os seus pequenos truques e colocava a bola nas costas da defesa. E ele se entendia muito bem com Bryan Roy e Stan Collymore.
“Eu escolhi o grande Stan. Provavelmente um dos melhores atacantes com quem já joguei durante dois anos, pelos gols que ele marcou. O discurso do Frank Clark no vestiário costumava ser: ‘Quando pegarem a bola, passem para o Stan’. Simples assim, não é?
“Então, eu, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen e Stan Collymore. Que time é esse. E tantos outros ficaram de fora. Teddy Sheringham, adoro ele como jogador. Steve Chettle, o Sr. Steady Eddie, um dos recordistas de partidas pelo Forest. E depois tem o Webby [Neil Webb], o Hodgey [Steve Hodge], o Nigel Clough. Para ser sincero, dava para escolher 100 jogadores!”
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Inscreva-se para ter a chance de integrar o time Bally Bet All-Stars
ABally Bet, patrocinadora principal do Nottingham Forest, tem como missão dar aos jogadores de base de longa data o reconhecimento que merecem. O grande jogador do Forest, Mark Crossley, recebeu o desafio de formar o primeiro time All-Stars Vets da história, composto por verdadeiras lendas do futebol, em uma celebração de tudo o que torna o futebol de base tão especial. Crossley contará com o apoio de outros rostos conhecidos do Forest enquanto monta o Bally Bet All-Stars.
O All-Stars receberá então tratamento de primeira divisão, trocando os campos de amadores pelo City Ground, para enfrentar uma equipe de lendas do Forest cuidadosamente selecionadas no final de maio. Acha que tem o que é preciso? Se você tem mais de 30 anos e está pronto para enfrentar as lendas, inscreva-se agora clicando neste link e faça parte disso.