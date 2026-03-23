“Isso nunca mais vai acontecer” – Por que a conquista do Nottingham Forest não será igualada, segundo lenda dos Reds, que afirma que o impacto impressionante na Premier League merece mais reconhecimento

Crossley sabe exatamente quais são as qualidades que procura, muitas delas compartilhadas por companheiros de equipe icônicos com quem já jogou no Forest. Quando lhe pediram para escolher cinco jogadores que completariam o time ideal de seis jogadores — já que ele assumiria a posição de goleiro —, Crossley disse: “Na verdade, foi bem fácil para mim. Houve alguns casos em que tive que pensar um pouco. Mas durante o meu tempo no clube — desde que era um YTS, por 12 anos, até fazer minha estreia aos 19 anos — joguei com alguns jogadores incríveis. Então, ficou mais difícil quanto mais eu comecei a pensar desde o início. Mas eu realmente gostei da minha passagem com o Frank Clark quando chegamos à Europa, e nos saímos muito bem naqueles três anos. O que o Frank realmente fez no clube de futebol não recebe o crédito que merece.

“Então, escolhi Stuart Pearce, por motivos óbvios. Ele é nosso capitão. É nosso líder. Escolhi Des Walker. Ainda mantenho contato com o Des. Ainda converso com ele regularmente. Ele nunca muda. Eu o adoro profundamente. Que jogador incrível. Roy Keane veio da Irlanda aos 18 anos e foi tipo: ‘Uau, quem é esse cara?

“Lars Bohinen, eu costumava vê-lo treinar e, depois, ele voltava do treino, pegava uma daquelas bolas bem pequenas, as bem pequenas mesmo, e ia para o campo do City Ground, onde fazia todos os seus pequenos truques e colocava a bola nas costas da defesa. E ele se entendia muito bem com Bryan Roy e Stan Collymore.

“Eu escolhi o grande Stan. Provavelmente um dos melhores atacantes com quem já joguei durante dois anos, pelos gols que ele marcou. O discurso do Frank Clark no vestiário costumava ser: ‘Quando pegarem a bola, passem para o Stan’. Simples assim, não é?

“Então, eu, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen e Stan Collymore. Que time é esse. E tantos outros ficaram de fora. Teddy Sheringham, adoro ele como jogador. Steve Chettle, o Sr. Steady Eddie, um dos recordistas de partidas pelo Forest. E depois tem o Webby [Neil Webb], o Hodgey [Steve Hodge], o Nigel Clough. Para ser sincero, dava para escolher 100 jogadores!”