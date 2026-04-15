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Jonas Rütten

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Isso nunca aconteceu no Real Madrid! Álvaro Arbeloa faz história na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
A. Arbeloa

Para tentar salvar a temporada de alguma forma, o Real Madrid precisa de uma vitória contra o Bayern de Munique. O técnico Álvaro Arbeloa escalou um time titular histórico.

Pela primeira vez na história do Real Madrid na Liga dos Campeões, não havia nenhum jogador espanhol no time titular. Em comparação com a derrota por 1 a 2 da semana anterior, Arbeloa deixou de escalar os zagueiros centrais Dean Huijsen e Thiago Pitarch. 

Em vez disso, ele escalou Eder Militão como novo parceiro de Antonio Rüdiger na zaga central e Jude Bellingham no meio-campo, ao lado de Federico Valverde. No total, Arbeloa fez quatro alterações em relação à partida de ida. 

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  • Ferland Mendy, que esteve muito tempo lesionado e disputou apenas seis partidas nesta temporada, substituiu Álvaro Carreras, que se mostrou completamente sobrecarregado na partida de ida contra Michael Olise. Brahim Díaz também foi escalado como titular por Arbeloa, que apostou totalmente no ataque com sua formação.

    Para o Real e, especialmente, para Arbeloa, a partida de volta contra o Bayern de Munique é uma questão de tudo ou nada. Bellingham falou antes do jogo de uma “final” e de uma “partida de vida ou morte”. 

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    O Real Madrid corre o risco de terminar a temporada sem títulos — Arbeloa luta contra o Bayern também pelo seu emprego

    Para os Reais e Bellingham, o que está em jogo, no fim das contas, é nada menos do que salvar uma temporada que, até o momento, tem sido desastrosa tanto na liga quanto na copa. Com nove pontos de diferença para o FC Barcelona e apenas sete jogos restantes, o título do campeonato já está praticamente perdido; na Copa, houve a vergonhosa eliminação na segunda fase contra o Albacete. Foi o primeiro jogo sob o comando de Arbeloa, depois que Xabi Alonso teve que deixar o cargo logo após a derrota na final da Supercopa contra o Barça.

    Agora, na opinião de Bellingham, há em Munique uma última chance de “fazer esquecer todas as coisas ruins da temporada”. Os jogadores-chave Aurelien Tchouameni (suspenso por cartão amarelo) e o goleiro Thibaut Courtois (ruptura muscular) não puderam ajudar. O zagueiro Raul Asencio também ficou de fora devido a uma gripe estomacal. 

    A isso se soma a crise de forma que assola o Real Madrid, que já está há três jogos sem vencer. Também por isso, a cadeira de Arbeloa está bastante instável. 

    Uma eliminação em Munique poderia custar-lhe o emprego. Talvez por isso ele tenha se mostrado excessivamente agressivo antes do confronto decisivo: “Tivemos muitas chances e sofremos poucas. Agora vamos para a Alemanha cheios de convicção para vencer lá e, se for preciso, até morrer.”

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