Isso nunca aconteceu no Real Madrid! Álvaro Arbeloa faz história na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

Para os Reais e Bellingham, o que está em jogo, no fim das contas, é nada menos do que salvar uma temporada que, até o momento, tem sido desastrosa tanto na liga quanto na copa. Com nove pontos de diferença para o FC Barcelona e apenas sete jogos restantes, o título do campeonato já está praticamente perdido; na Copa, houve a vergonhosa eliminação na segunda fase contra o Albacete. Foi o primeiro jogo sob o comando de Arbeloa, depois que Xabi Alonso teve que deixar o cargo logo após a derrota na final da Supercopa contra o Barça.

Agora, na opinião de Bellingham, há em Munique uma última chance de “fazer esquecer todas as coisas ruins da temporada”. Os jogadores-chave Aurelien Tchouameni (suspenso por cartão amarelo) e o goleiro Thibaut Courtois (ruptura muscular) não puderam ajudar. O zagueiro Raul Asencio também ficou de fora devido a uma gripe estomacal.

A isso se soma a crise de forma que assola o Real Madrid, que já está há três jogos sem vencer. Também por isso, a cadeira de Arbeloa está bastante instável.

Uma eliminação em Munique poderia custar-lhe o emprego. Talvez por isso ele tenha se mostrado excessivamente agressivo antes do confronto decisivo: “Tivemos muitas chances e sofremos poucas. Agora vamos para a Alemanha cheios de convicção para vencer lá e, se for preciso, até morrer.”