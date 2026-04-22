Isso nunca aconteceu no futebol mundial! Na Inglaterra, o impensável está realmente prestes a acontecer

A cinco rodadas do fim da temporada, o Spurs está dois pontos atrás da 17ª colocação, que garante a permanência na liga e é atualmente ocupada pelo West Ham United. Dois pontos são muito para o Tottenham neste momento, muito mesmo. Afinal, a última vitória na Premier League remonta a 28 de dezembro do ano passado, contra o Crystal Palace. Desde então, até hoje, se somaram 15 jogos sem vitória e duas trocas de treinador.

O dinamarquês Thomas Frank teve que sair em fevereiro; seu sucessor, o croata Igor Tudor, durou apenas 44 dias e foi recentemente substituído pelo italiano Roberto De Zerbi. Em seu segundo jogo no comando, contra o Brighton & Hove Albion no sábado, o fim da sequência negativa parecia estar bem próximo. Mas então o zagueiro austríaco Kevin Danso cometeu um erro decisivo nos acréscimos, causando o empate em 2 a 2. Danso foi alvo de intensas ofensas racistas nas redes sociais, das quais o clube se distanciou em um comunicado.

Caso os Spurs também não vençam no próximo sábado contra o Wolverhampton Wanderers, e assim não consigam a 16ª vitória consecutiva, eles igualariam um recorde negativo de 91 anos. A última vez que ficaram tanto tempo sem vencer foi em 1935. O Wolves, último colocado na tabela, já está rebaixado e é, de longe, o adversário mais fácil no restante da temporada. Em seguida, o time enfrentará os times de ponta Chelsea e Aston Villa, além do Leeds United e, na última rodada, o Everton.

“Esta equipe é capaz de vencer cinco jogos consecutivos”, afirma o técnico De Zerbi. Desesperadamente, ele tenta espalhar otimismo entre seus jogadores e chegou até a dar uma ordem para que todos estejam de bom humor. “Vocês têm que vir para o treino com um sorriso, senão podem ir direto para casa”, diz De Zerbi. “Não tenho tempo para pessoas negativas, jogadores tristes ou assistentes técnicos. Não gosto de gente que reclama e pensa negativo.”