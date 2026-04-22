Um aviso prévio: este texto contém muitos números, mas nada ilustra de forma mais clara os acontecimentos inimagináveis no Tottenham Hotspur. Nos últimos três anos, o Spurs gastou 726 milhões de euros em novos jogadores. Na Inglaterra, apenas o Chelsea FC e o Manchester City superam esse valor. Se subtrairmos as receitas de transferências, resta um déficit de 466 milhões. O segundo maior valor, atrás apenas do Arsenal FC. Só no verão passado, o Tottenham investiu 266 milhões.
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Isso nunca aconteceu no futebol mundial! Na Inglaterra, o impensável está realmente prestes a acontecer
Esses gastos colossais resultam em um dos elencos mais caros do mundo. De acordo com o site especializado Transfermarkt, os jogadores do Spurs valem atualmente 803 milhões de euros no total. Em todo o mundo, apenas oito clubes superam esse valor. Da Alemanha, apenas o FC Bayern, com 969 milhões, está à frente do Tottenham.
Apesar disso, o Spurs está à beira do rebaixamento da Premier League. O rebaixado com a maior avaliação do Transfermarkt até o momento na história do futebol é o Leicester City na temporada 2022/23 — embora o valor do elenco do Leicester na época, de 444 milhões, fosse apenas cerca de metade do valor atual do Tottenham. A trajetória dos Foxes, aliás, levou-os do título de 2016 até a 3ª divisão.
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O Tottenham Hotspur "persegue" um recorde negativo de 91 anos
A cinco rodadas do fim da temporada, o Spurs está dois pontos atrás da 17ª colocação, que garante a permanência na liga e é atualmente ocupada pelo West Ham United. Dois pontos são muito para o Tottenham neste momento, muito mesmo. Afinal, a última vitória na Premier League remonta a 28 de dezembro do ano passado, contra o Crystal Palace. Desde então, até hoje, se somaram 15 jogos sem vitória e duas trocas de treinador.
O dinamarquês Thomas Frank teve que sair em fevereiro; seu sucessor, o croata Igor Tudor, durou apenas 44 dias e foi recentemente substituído pelo italiano Roberto De Zerbi. Em seu segundo jogo no comando, contra o Brighton & Hove Albion no sábado, o fim da sequência negativa parecia estar bem próximo. Mas então o zagueiro austríaco Kevin Danso cometeu um erro decisivo nos acréscimos, causando o empate em 2 a 2. Danso foi alvo de intensas ofensas racistas nas redes sociais, das quais o clube se distanciou em um comunicado.
Caso os Spurs também não vençam no próximo sábado contra o Wolverhampton Wanderers, e assim não consigam a 16ª vitória consecutiva, eles igualariam um recorde negativo de 91 anos. A última vez que ficaram tanto tempo sem vencer foi em 1935. O Wolves, último colocado na tabela, já está rebaixado e é, de longe, o adversário mais fácil no restante da temporada. Em seguida, o time enfrentará os times de ponta Chelsea e Aston Villa, além do Leeds United e, na última rodada, o Everton.
“Esta equipe é capaz de vencer cinco jogos consecutivos”, afirma o técnico De Zerbi. Desesperadamente, ele tenta espalhar otimismo entre seus jogadores e chegou até a dar uma ordem para que todos estejam de bom humor. “Vocês têm que vir para o treino com um sorriso, senão podem ir direto para casa”, diz De Zerbi. “Não tenho tempo para pessoas negativas, jogadores tristes ou assistentes técnicos. Não gosto de gente que reclama e pensa negativo.”
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Tottenham: Bom início de temporada e conquistas na Liga dos Campeões
Embora o Tottenham não seja um dos clubes mais titulosos da Inglaterra, sempre fez parte da elite nacional. Os Spurs foram campeões em 1951 e 1961; como um dos seis únicos membros fundadores da Premier League, criada em 1992, nunca sofreram rebaixamento; nos últimos 13 anos, terminaram dez vezes entre os seis primeiros; em 2017, foram vice-campeões; em 2019 chegaram à final da Liga dos Campeões e, em maio passado, conquistaram pela quarta vez uma taça europeia com a Liga Europa, seu primeiro título desde 2008.
O técnico Ange Postecoglou teve, no entanto, que deixar o cargo devido ao fraco desempenho na Premier League. Embora o Tottenham nunca tenha corrido risco real de rebaixamento, caiu para a 17ª posição na reta final, pois, naquele momento, apenas a competição europeia importava. Após a recente ofensiva de transferências no verão passado, o Spurs, sob o comando de Frank, teve um bom início de temporada e ocupava a terceira posição na tabela em meados de outubro.
Em setembro, a surpreendente saída do impopular e antigo presidente do clube, Daniel Levy, causou euforia adicional no ambiente. Ele foi substituído por Peter Charrington e Vinai Venkatesham, nomes desconhecidos internacionalmente. Enquanto o Tottenham foi caindo gradualmente na Premier League ao longo do outono, os resultados na Liga dos Campeões continuaram positivos. Em janeiro, os Spurs derrotaram com facilidade o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt e encerraram a fase de grupos no final de janeiro na quarta posição da tabela.
Nas oitavas de final, o time foi eliminado pelo Atlético de Madrid. O confronto ficou na memória principalmente devido à maneira questionável como Tudor lidou com Antonin Kinsky: na partida de ida, o então técnico escalou de surpresa seu goleiro reserva titular, mas o substituiu após erros gritantes já aos 17 minutos, com o placar em 0 a 3.
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O Tottenham está sofrendo com uma série de lesões incrível
Por um lado, o excelente início de temporada e os notáveis sucessos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Por outro, a queda histórica na Premier League desde o início do ano. Não há como explicar logicamente como isso se encaixa. No entanto, é possível identificar problemas fundamentais.
Devido às inúmeras mudanças de treinador nos últimos anos, o Tottenham tem um elenco caro, mas também remendado por diversos idealizadores, sem estrutura e hierarquia claras. O capitão e jogador de longa data Heung-Min Son se despediu no verão passado. Desde então, falta um núcleo de liderança consolidado que confira estabilidade e certa resiliência à equipe. Nos últimos 32 jogos da liga em que os Spurs ficaram em desvantagem, eles também não conseguiram nenhuma vitória.
A isso se soma uma série de lesões incríveis: com Daniel Kulusevski e James Maddison, dois dos melhores jogadores ainda não disputaram nenhuma partida nesta temporada devido a lesões. Lucas Bergvall e Dominic Solanke ficaram fora por meses. Mohammed Kudus está lesionado desde o início de janeiro, e para o capitão Cristian Romero a temporada provavelmente já chegou ao fim.
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João Palhinha, emprestado, deve retornar ao FC Bayern
Várias novas contratações não corresponderam às altas expectativas, entre elas os dois ex-jogadores do Bayern de Munique, João Palhinha e Mathys Tel. No caso de Palhinha, que chegou por empréstimo e teve, pelo menos, um bom início com um gol de bicicleta, o Tottenham não exercerá a opção de compra de 30 milhões de euros; ele deverá retornar ao Bayern de Munique no meio do ano. Assim, o clube mais titulado da Alemanha também sofre com os Spurs do ponto de vista econômico; em nível individual, o rebaixamento do clube onde Harry Kane joga há tantos anos deve doer muito para ele.
Xavi Simons também ficou abaixo do seu potencial, mas conseguiu pelo menos dois pontos no placar no empate de 2 a 2 contra o Brighton no fim de semana. O diretor esportivo Max Eberl, o diretor técnico Christoph Freund e o técnico Vincent Kompany queriam muito trazer Simons para o FC Bayern no verão passado. O presidente do clube, Uli Hoeneß, recusou-se a liberar os recursos financeiros e, como consolo, distribuiu apenas torta de maçã. Em seguida, o Tottenham entrou em ação e fez de Simons a transferência mais cara da história, com um valor de 65 milhões de euros. Um dos muitos, muitos investimentos dos últimos anos que não valeram a pena.
A tabela da Premier League
Pl. Equipe Jogos Gols Dif. Pontos 1 Arsenal FC 33 63:26 37 70 2 Manchester City 32 65:29 36 67 3 Manchester United 33 58:45 13 58 4 Aston Villa FC 33 47:41 6 58 5 Liverpool FC 33 54:43 11 55 6 Chelsea FC 33 53:42 11 48 7 Brentford FC 33 48:44 4 48 8 AFC Bournemouth 33 50:50 0 48 9 Brighton & Hove Albion 33 45:39 6 47 10 Everton FC 33 40:39 1 47 11 Sunderland AFC 33 36:40 -4 46 12 Fulham FC 33 43:46 -3 45 13 Crystal Palace 32 35:36 -1 43 14 Newcastle United 33 46:49 -3 42 15 Leeds United 33 42:49 -7 39 16 Nottingham Forest 33 36:45 -9 36 17 West Ham United 33 40:57 -17 33 18 Tottenham Hotspur 33 42:53 -11 31 19 Burnley FC 33 34:67 -33 20 20 Wolverhampton Wanderers 33 24:61 -37 17