O tradicional clube da Liga Regional da Saxônia-Anhalt impôs a si mesmo, por decisão dos sócios, um distanciamento total em relação ao clube da Bundesliga.
Traduzido por
Isso nunca aconteceu no futebol alemão! Clube tradicional toma decisão curiosa contra o RB Leipzig
A decisão de romper deliberadamente os laços com o RB Leipzig foi tomada no domingo, durante a assembleia geral correspondente, “sob grandes aplausos”, conforme consta na ata. Isso inclui também a renúncia a cooperações esportivas, como jogos amistosos, torneios por convite ou treinos conjuntos.
O objetivo é preservar a identidade autônoma do Halleschen FC. Não se sabe ao certo se essa separação se estende além dos jogos oficiais.
- Getty Images Sport
O Halle utilizou os campos de treino de Leipzig ainda há pouco tempo
O Leipzig não quis se pronunciar, a pedido da Agência de Imprensa Alemã (dpa), sobre a decisão, que provavelmente é única no futebol alemão. O ressentimento do clube da Liga Regional em relação ao time financiado pela fabricante de refrigerantes Red Bull não é, de forma alguma, novidade. Além disso, entre a torcida, o RBL é odiado em todo o país devido à comercialização que suplantou as tradições.
No entanto, havia, de fato, ligações entre o HFC e o RB Leipzig. Ainda no inverno, Halle havia solicitado permissão para usar os campos aquecidos de Leipzig para treinos, devido às suas próprias condições adversas causadas pelas baixas temperaturas — e obteve aprovação. Além disso, alguns jogadores trocaram de clube, inclusive por meio de empréstimos.
Enquanto isso, o rival local BSG Chemie Leipzig não segue a mesma linha. Não há planos para uma iniciativa visando uma eventual decisão, informou o clube à dpa. Assim como o Rot-Weiß Erfurt e o Lok Leipzig, o time da Liga Regional também aproveitou as condições de treino muito melhores do RB após o início do inverno.