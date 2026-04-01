Isso nunca aconteceu no futebol alemão! Clube tradicional toma decisão curiosa contra o RB Leipzig

O Leipzig não quis se pronunciar, a pedido da Agência de Imprensa Alemã (dpa), sobre a decisão, que provavelmente é única no futebol alemão. O ressentimento do clube da Liga Regional em relação ao time financiado pela fabricante de refrigerantes Red Bull não é, de forma alguma, novidade. Além disso, entre a torcida, o RBL é odiado em todo o país devido à comercialização que suplantou as tradições.

No entanto, havia, de fato, ligações entre o HFC e o RB Leipzig. Ainda no inverno, Halle havia solicitado permissão para usar os campos aquecidos de Leipzig para treinos, devido às suas próprias condições adversas causadas pelas baixas temperaturas — e obteve aprovação. Além disso, alguns jogadores trocaram de clube, inclusive por meio de empréstimos.

Enquanto isso, o rival local BSG Chemie Leipzig não segue a mesma linha. Não há planos para uma iniciativa visando uma eventual decisão, informou o clube à dpa. Assim como o Rot-Weiß Erfurt e o Lok Leipzig, o time da Liga Regional também aproveitou as condições de treino muito melhores do RB após o início do inverno.