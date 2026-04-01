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RB LeipzigGetty
Tim Ursinus

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Isso nunca aconteceu no futebol alemão! Clube tradicional toma decisão curiosa contra o RB Leipzig

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Leipzig
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Com uma ação sem precedentes no futebol alemão contra o RB Leipzig, o Hallesche FC está causando sensação.

O tradicional clube da Liga Regional da Saxônia-Anhalt impôs a si mesmo, por decisão dos sócios, um distanciamento total em relação ao clube da Bundesliga.

  • A decisão de romper deliberadamente os laços com o RB Leipzig foi tomada no domingo, durante a assembleia geral correspondente, “sob grandes aplausos”, conforme consta na ata. Isso inclui também a renúncia a cooperações esportivas, como jogos amistosos, torneios por convite ou treinos conjuntos. 

    O objetivo é preservar a identidade autônoma do Halleschen FC. Não se sabe ao certo se essa separação se estende além dos jogos oficiais. 

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  • Arminia Bielefeld v Hallescher FC - 3. LigaGetty Images Sport

    O Halle utilizou os campos de treino de Leipzig ainda há pouco tempo

    O Leipzig não quis se pronunciar, a pedido da Agência de Imprensa Alemã (dpa), sobre a decisão, que provavelmente é única no futebol alemão. O ressentimento do clube da Liga Regional em relação ao time financiado pela fabricante de refrigerantes Red Bull não é, de forma alguma, novidade. Além disso, entre a torcida, o RBL é odiado em todo o país devido à comercialização que suplantou as tradições. 

    No entanto, havia, de fato, ligações entre o HFC e o RB Leipzig. Ainda no inverno, Halle havia solicitado permissão para usar os campos aquecidos de Leipzig para treinos, devido às suas próprias condições adversas causadas pelas baixas temperaturas — e obteve aprovação. Além disso, alguns jogadores trocaram de clube, inclusive por meio de empréstimos.

    Enquanto isso, o rival local BSG Chemie Leipzig não segue a mesma linha. Não há planos para uma iniciativa visando uma eventual decisão, informou o clube à dpa. Assim como o Rot-Weiß Erfurt e o Lok Leipzig, o time da Liga Regional também aproveitou as condições de treino muito melhores do RB após o início do inverno.

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