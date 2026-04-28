Isso nunca aconteceu na Liga dos Campeões! PSG e Bayern de Munique fazem história em um espetáculo alucinante

Quando já parecia que o jogo terminaria empatado no intervalo, o PSG recebeu um pênalti por mão bastante questionável após intervenção do VAR. Aos cinco minutos do tempo adicional do primeiro tempo, Ousmane Dembélé assumiu a responsabilidade e marcou o 3 a 2 para o Paris antes do intervalo.

A partida continuou intensa após o intervalo, e Kvaratskhelia ampliou a vantagem do PSG para 4 a 2 aos 56 minutos. Pouco depois, Dembélé marcou seu segundo gol, surpreendendo Neuer com um chute no canto curto. O Bayern não desistiu, e aos 65 minutos Upamecano reduziu a diferença para 3 a 5. E, de fato, o campeão alemão chegou bem perto novamente pouco depois, quando Diaz marcou o 4 a 5, o nono gol da partida (69º). O recorde de gols em uma semifinal da Liga dos Campeões foi assim ampliado, mas a vitória apertada dos franceses se manteve até o final.

A decisão final neste duelo espetacular será tomada na próxima semana, quando o Paris for a Munique para a partida de volta das semifinais. O vencedor enfrentará o Arsenal ou o Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões, no final de maio, em Budapeste.

O campeão mundial Christoph Kramer, em sua função de comentarista da TV Prime, ficou extremamente entusiasmado após a partida de ida entre PSG e Bayern: “Nunca vi um jogo assim na minha vida. Com tantos espaços abertos até o final, isso poderia até terminar em 9 a 9”, disse Kramer.