Nunca antes foram marcados cinco gols nos primeiros 45 minutos de uma partida de semifinal da Liga dos Campeões — competição que existe com esse nome desde a temporada 1992/93. Mas essa não foi a única novidade em mais de 30 anos de UCL que o PSG e o Bayern proporcionaram na noite de terça-feira: já com o gol de Dayot Upamecano, que deixou o placar em 3 a 5 para o time de Munique aos 65 minutos, a partida se tornou também a mais goleada de todas as semifinais da Liga dos Campeões.
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Isso nunca aconteceu na Liga dos Campeões! PSG e Bayern de Munique fazem história em um espetáculo alucinante
Harry Kane abriu o placar no Parc des Princes, em Paris, aos 17 minutos, de pênalti. Antes disso, Luis Díaz, do Bayern, havia sofrido uma falta dentro da área do PSG por parte do zagueiro Willian Pacho.
O PSG se recompôs rapidamente e respondeu poucos minutos depois com Khvicha Kvaratskhelia, que conseguiu superar o goleiro do FCB, Manuel Neuer, com um belo chute de efeito. Os donos da casa agora estavam em vantagem e passaram à frente no placar aos 30 minutos, com Joao Neves. O meio-campista português cabeceou a bola para dentro após um escanteio.
O jogo foi se tornando cada vez mais turbulento, com o placar oscilando de um lado para o outro. O próximo destaque ficou por conta de Michael Olise, que marcou aos 41 minutos, empatando o jogo em 2 a 2.
- AFP
O PSG e o FC Bayern proporcionam um verdadeiro espetáculo
Quando já parecia que o jogo terminaria empatado no intervalo, o PSG recebeu um pênalti por mão bastante questionável após intervenção do VAR. Aos cinco minutos do tempo adicional do primeiro tempo, Ousmane Dembélé assumiu a responsabilidade e marcou o 3 a 2 para o Paris antes do intervalo.
A partida continuou intensa após o intervalo, e Kvaratskhelia ampliou a vantagem do PSG para 4 a 2 aos 56 minutos. Pouco depois, Dembélé marcou seu segundo gol, surpreendendo Neuer com um chute no canto curto. O Bayern não desistiu, e aos 65 minutos Upamecano reduziu a diferença para 3 a 5. E, de fato, o campeão alemão chegou bem perto novamente pouco depois, quando Diaz marcou o 4 a 5, o nono gol da partida (69º). O recorde de gols em uma semifinal da Liga dos Campeões foi assim ampliado, mas a vitória apertada dos franceses se manteve até o final.
A decisão final neste duelo espetacular será tomada na próxima semana, quando o Paris for a Munique para a partida de volta das semifinais. O vencedor enfrentará o Arsenal ou o Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões, no final de maio, em Budapeste.
O campeão mundial Christoph Kramer, em sua função de comentarista da TV Prime, ficou extremamente entusiasmado após a partida de ida entre PSG e Bayern: “Nunca vi um jogo assim na minha vida. Com tantos espaços abertos até o final, isso poderia até terminar em 9 a 9”, disse Kramer.
Será que o jogo entre o FC Bayern e o PSG será, no geral, a semifinal com mais gols da Liga dos Campeões?
A propósito: o Bayern e o PSG também podem garantir, na partida de volta, a semifinal com mais gols da história da Liga dos Campeões. Para bater o recorde sozinhos, seriam necessários mais cinco gols.
Até o momento, há duas semifinais que foram as mais goleadas, com um total de 13 gols. Na temporada 2017/18, entre o Liverpool e a AS Roma, houve inicialmente uma vitória por 5 a 2 para os ingleses, antes que os italianos quase conseguissem virar o jogo na partida de volta e vencessem por 4 a 2. Outros 13 gols foram marcados na turbulenta semifinal entre o FC Barcelona e a Inter de Milão na temporada passada. Naquela ocasião, os nerazzurri avançaram depois de empatarem em 3 a 3 na partida de ida contra o Barça e vencerem a partida de volta em casa por 4 a 3 na prorrogação.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Jogo
Competição
Sábado, 2 de maio
FC Bayern x 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Quarta-feira, 6 de maio
FC Bayern x Paris Saint-Germain
Liga dos Campeões
Sábado, 9 de maio
VfL Wolfsburg x FC Bayern
Bundesliga
Sábado, 16 de maio
FC Bayern x 1. FC Köln
Bundesliga