Isso nunca aconteceu na Liga dos Campeões! Manuel Neuer estabelece um "recorde" nada honroso na derrota do Bayern de Munique para o PSG

Com isso, Neuer se torna o primeiro goleiro, desde o início do registro preciso de dados em 2010, a sofrer pelo menos cinco gols em uma partida de mata-mata sem realizar sequer uma defesa. É possível que esse fenômeno já tenha ocorrido antes, mas dados como o número de defesas na Liga dos Campeões só são registrados de forma completa há 16 temporadas.

Neuer, porém, não teve chance em nenhum dos gols do PSG, incluindo um de pênalti. “A gente viu os gols. É difícil defender um desses. Em duas ocasiões foi por um fio, em que eu talvez pudesse chegar ou pelo menos tocar nela (na bola; nota do editor)”, explicou ele em seguida. Também no pênalti que resultou no 2 a 3, pouco antes do intervalo, Neuer estava no canto certo.

O PSG foi simplesmente muito eficiente na finalização, acrescentou Neuer. “Talvez tivéssemos também um pouquinho de sorte do nosso lado, para que a bola acertasse a trave ou pudéssemos defendê-la.” De fato, o clube da capital francesa chegou a acertar a trave uma vez, quando o recém-entrado Senny Mayulu, aos 87 minutos, acertou a trave de um ângulo fechado. Oficialmente, porém, os chutes na trave não são considerados chutes a gol.