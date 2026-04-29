O capitão do clube alemão recordista de títulos não só sofreu cinco gols na derrota por 4 a 5 em Paris, como também, segundo as estatísticas oficiais, não defendeu nenhuma bola. Por outro lado: todos os chutes do PSG à baliza entraram.
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Isso nunca aconteceu na Liga dos Campeões! Manuel Neuer estabelece um "recorde" nada honroso na derrota do Bayern de Munique para o PSG
Com isso, Neuer se torna o primeiro goleiro, desde o início do registro preciso de dados em 2010, a sofrer pelo menos cinco gols em uma partida de mata-mata sem realizar sequer uma defesa. É possível que esse fenômeno já tenha ocorrido antes, mas dados como o número de defesas na Liga dos Campeões só são registrados de forma completa há 16 temporadas.
Neuer, porém, não teve chance em nenhum dos gols do PSG, incluindo um de pênalti. “A gente viu os gols. É difícil defender um desses. Em duas ocasiões foi por um fio, em que eu talvez pudesse chegar ou pelo menos tocar nela (na bola; nota do editor)”, explicou ele em seguida. Também no pênalti que resultou no 2 a 3, pouco antes do intervalo, Neuer estava no canto certo.
O PSG foi simplesmente muito eficiente na finalização, acrescentou Neuer. “Talvez tivéssemos também um pouquinho de sorte do nosso lado, para que a bola acertasse a trave ou pudéssemos defendê-la.” De fato, o clube da capital francesa chegou a acertar a trave uma vez, quando o recém-entrado Senny Mayulu, aos 87 minutos, acertou a trave de um ângulo fechado. Oficialmente, porém, os chutes na trave não são considerados chutes a gol.
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Neuer: “Cinco gols, claro, atrapalham a defesa e o goleiro”
Na verdade, Neuer foi o menos culpado pela enxurrada de gols sofridos; na maioria das vezes, o PSG superou a defesa do Bayern seguindo o mesmo padrão. Após recuperar a bola, muitas vezes no próprio campo, o veloz trio ofensivo formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Desire Doue era lançado em profundidade com passes em profundidade para chegar ao gol da maneira mais rápida possível.
“Cinco gols abalam a defesa e o goleiro, é claro, isso é óbvio. Mas não vamos enterrar a cabeça na areia. Estamos olhando para frente”, enfatizou Neuer, mostrando-se confiante para a partida de volta, daqui a uma semana, diante da torcida na Allianz Arena: “Se estivermos em boa forma, podemos causar problemas à defesa. E também podemos nos sair melhor na retaguarda do que fizemos hoje.”