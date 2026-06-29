Isso nunca aconteceu em 60 anos! A Alemanha escreve uma página amarga na história da Copa do Mundo no primeiro tempo contra o Paraguai

Nagelsmann fez uma mudança surpreendente em seu time titular. No lugar de Jamal Musiala, que vinha sendo titular na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, o “super-reserva” Deniz Undav começou no ataque e integrou pela primeira vez a escalação inicial da Alemanha neste torneio.

A falta de presença no ataque, frequentemente observada até então, o levou a tomar essa decisão, explicou Nagelsmann antes da primeira partida das oitavas de final, em entrevista à MagentaTV. “Por isso, muitas vezes fomos obrigados a jogar a bola para a frente do meio-campo adversário, e acabávamos perdendo a posse de bola com muita frequência. Com um segundo atacante, temos mais presença na frente e podemos jogar a bola para lá. E o Deniz também mereceu”, afirmou o técnico da DFB.

No entanto, Undav passou praticamente despercebido nos primeiros 45 minutos e foi substituído por Musiala após cerca de uma hora de jogo. A Alemanha, porém, começou bem o segundo tempo: Kai Havertz marcou aos 54 minutos, empatando o jogo em 1 a 1.