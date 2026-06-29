De acordo com a Opta, empresa especializada em dados, a seleção alemã é, desde o início do registro detalhado de dados na Copa do Mundo de 1966 — ou seja, há 60 anos —, a primeira equipe a ter dado, no primeiro tempo de uma partida da Copa do Mundo, um número tão superior de passes bem-sucedidos em relação ao adversário (253 a mais que o Paraguai) e, mesmo assim, estar perdendo após 45 minutos (0 a 1).
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Isso nunca aconteceu em 60 anos! A Alemanha escreve uma página amarga na história da Copa do Mundo no primeiro tempo contra o Paraguai
Embora a Alemanha tenha tido, no primeiro tempo, uma participação claramente maior na posse de bola do que os sul-americanos, mal conseguiu criar perigo diante da sólida defesa adversária. Assim, desenvolveu-se uma partida com poucas chances, na qual o Paraguai se concentrou na defesa — e, no ataque, marcou com frieza.
Aos 42 minutos, foi Julio Enciso, do Racing de Estrasburgo, quem conseguiu superar o goleiro alemão Manuel Neuer com uma cabeçada, colocando o azarão surpreendentemente na frente por 1 a 0. Até o intervalo, a seleção claramente favorita do técnico Julian Nagelsmann não conseguiu mais reagir.
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Copa do Mundo de 2026: Nagelsmann escalou Undav no lugar de Musiala contra o Paraguai
Nagelsmann fez uma mudança surpreendente em seu time titular. No lugar de Jamal Musiala, que vinha sendo titular na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, o “super-reserva” Deniz Undav começou no ataque e integrou pela primeira vez a escalação inicial da Alemanha neste torneio.
A falta de presença no ataque, frequentemente observada até então, o levou a tomar essa decisão, explicou Nagelsmann antes da primeira partida das oitavas de final, em entrevista à MagentaTV. “Por isso, muitas vezes fomos obrigados a jogar a bola para a frente do meio-campo adversário, e acabávamos perdendo a posse de bola com muita frequência. Com um segundo atacante, temos mais presença na frente e podemos jogar a bola para lá. E o Deniz também mereceu”, afirmou o técnico da DFB.
No entanto, Undav passou praticamente despercebido nos primeiros 45 minutos e foi substituído por Musiala após cerca de uma hora de jogo. A Alemanha, porém, começou bem o segundo tempo: Kai Havertz marcou aos 54 minutos, empatando o jogo em 1 a 1.