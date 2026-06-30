Nas quatro partidas da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, a seleção alemã (DFB) venceu, em média, apenas 47% dos duelos, segundo a empresa de dados Opta. Uma novidade amarga, pois, desde o início do registro detalhado de dados na Copa do Mundo de 1966, a Alemanha nunca havia registrado, em média no torneio, uma taxa de duelos vencidos inferior a 50%.
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Isso nunca aconteceu com a seleção alemã em uma Copa do Mundo nos últimos 60 anos! A Alemanha é eliminada com uma estatística assustadora
A Alemanha foi eliminada de forma surpreendente na segunda-feira nas oitavas de final, ao perder para o azarão Paraguai na disputa de pênaltis. Após 90 e 120 minutos, o placar estava em 1 a 1; a Alemanha registrou uma taxa de sucesso de 45% nos duelos individuais contra os sul-americanos.
Mesmo na vitória por 7 a 1 contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo, Joshua Kimmich e companhia venceram apenas 48% dos duelos, na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, foram 47%, e o melhor desempenho da seleção alemã nesse quesito ocorreu na derrota por 1 a 2 para o Equador na última partida da fase de grupos, quando 49% dos duelos foram vencidos.
- AFP
A Alemanha é eliminada precocemente pela terceira Copa do Mundo consecutiva: “Não tenho palavras”
"Estou um pouco sem palavras. É a minha segunda Copa do Mundo, e já fracassamos duas vezes. Só posso pedir desculpas. É claro que estamos todos decepcionados, tínhamos grandes expectativas", disse Havertz após a terceira Copa do Mundo consecutiva com desempenho fraco. Em 2018 e 2022, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos; agora, mais uma vez, a jornada terminou antes mesmo das oitavas de final.
Julio Enciso colocou os paraguaios, que defendiam com garra, na frente pouco antes do intervalo; aos 54 minutos, Havertz empatou de cabeça. A Alemanha teve claramente mais posse de bola, mas não conseguiu ser incisiva no ataque. “Quando você joga contra uma seleção assim, precisa criar mais chances de gol. Do nosso lado, isso foi insuficiente”, analisou o goleiro Manuel Neuer, que havia retornado à seleção alemã para esta Copa do Mundo e, após a eliminação precoce, agora se aposenta novamente, em entrevista à ZDF.
Muito amargo do ponto de vista alemão: na prorrogação, um gol de Jonathan Tah, que na verdade era válido e levaria o placar a 2 a 1, foi anulado porque o árbitro Jalal Jayed, após intervenção do VAR e análise das imagens de vídeo, identificou uma falta do zagueiro da seleção alemã Waldemar Anton sobre o goleiro paraguaio Orlando Gill na jogada. “Isso é uma piada. Não faço ideia do que ele viu ali”, reclamou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na MagentaTV.
Seleção da DFB: Julian Nagelsmann deve deixar o cargo após a eliminação precoce na Copa do Mundo?
O contrato de Nagelsmann como técnico da seleção alemã vai até depois do Euro 2028. “Estou à disposição, se for esse o desejo; e se não for, é preciso me dizer”, afirmou o técnico de 38 anos, descartando a possibilidade de se demitir após a derrota para o Paraguai.
No entanto, logo após a última Copa do Mundo decepcionante, começaram as discussões sobre uma possível demissão de Nagelsmann. “Do lado dos responsáveis, isso já clama por consequências”, afirmou, entre outros, o campeão mundial Mats Hummels, ao iniciar o debate como comentarista da MagentaTV. “Não posso dizer o contrário. Tivemos o Euro em casa, a Liga das Nações em casa e este torneio aqui com um grande número de participantes. Acho que ainda se fala bem demais do Euro em casa. Os outros dois torneios foram, ambos, decepcionantes. Por isso, isso precisa ser discutido, tanto pelo próprio técnico da seleção quanto pela federação. Pelo menos, deve haver conversas sobre o assunto”, afirmou Hummels.
A DFB provavelmente cancelará uma coletiva de imprensa que estava marcada para terça-feira, antes da partida do quartel-general da Copa do Mundo nos EUA. Isso abre espaço para especulações sobre o que acontecerá agora com o cargo de técnico.
- Getty Images Sport
Índice de duelos da Alemanha na Copa do Mundo de 2026
Jogo
Duas disputas vencidas
Alemanha x Curaçao 7 a 1
48 %
Alemanha x Costa do Marfim 2 a 1
47%
Alemanha x Equador 1 a 2
49 %
Alemanha x Paraguai 1 a 1 na prorrogação, 3 a 4 nos pênaltis
45 %
Média
47 %