Isso nunca aconteceu com a seleção alemã em uma Copa do Mundo nos últimos 60 anos! A Alemanha é eliminada com uma estatística assustadora

"Estou um pouco sem palavras. É a minha segunda Copa do Mundo, e já fracassamos duas vezes. Só posso pedir desculpas. É claro que estamos todos decepcionados, tínhamos grandes expectativas", disse Havertz após a terceira Copa do Mundo consecutiva com desempenho fraco. Em 2018 e 2022, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos; agora, mais uma vez, a jornada terminou antes mesmo das oitavas de final.

Julio Enciso colocou os paraguaios, que defendiam com garra, na frente pouco antes do intervalo; aos 54 minutos, Havertz empatou de cabeça. A Alemanha teve claramente mais posse de bola, mas não conseguiu ser incisiva no ataque. “Quando você joga contra uma seleção assim, precisa criar mais chances de gol. Do nosso lado, isso foi insuficiente”, analisou o goleiro Manuel Neuer, que havia retornado à seleção alemã para esta Copa do Mundo e, após a eliminação precoce, agora se aposenta novamente, em entrevista à ZDF.

Muito amargo do ponto de vista alemão: na prorrogação, um gol de Jonathan Tah, que na verdade era válido e levaria o placar a 2 a 1, foi anulado porque o árbitro Jalal Jayed, após intervenção do VAR e análise das imagens de vídeo, identificou uma falta do zagueiro da seleção alemã Waldemar Anton sobre o goleiro paraguaio Orlando Gill na jogada. “Isso é uma piada. Não faço ideia do que ele viu ali”, reclamou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na MagentaTV.