Isso nunca aconteceu antes! O FC Bayern de Munique parece estar fazendo mudanças radicais nos novos uniformes

Do ponto de vista do design, o clube recordista de títulos deverá, muito provavelmente, voltar a um tema extremamente clássico para suas camisas de casa da temporada 2026/27. Depois de críticas, por vezes severas, por parte dos torcedores às camisas de casa do Bayern nos últimos anos, a nova camisa deverá retomar as origens.

Já há meses, surgiram os primeiros vazamentos sugerindo que a camisa titular planejada viria em um vermelho intenso com listras discretas tom sobre tom. Embora a largura exata e o acabamento das listras ainda sejam desconhecidos, o design discreto deve acalmar os ânimos.

Há muito tempo, é motivo de irritação para os torcedores do FCB o fato de que, nos últimos anos, não se optou pela tradicional combinação vermelho e branco nas camisas, mas, em vez disso, combinações de cores e padrões às vezes extravagantes dominaram o visual.