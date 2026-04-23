Segundo o portal Footy Headlines, as camisas do clube alemão mais titulado não exibirão mais o nome completo do clube, “FC Bayern München”, nem a abreviação “Bayern München”, mas apenas “FC Bayern”.
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Isso nunca aconteceu antes! O FC Bayern de Munique parece estar fazendo mudanças radicais nos novos uniformes
A mudança reflete, essencialmente, a forma como o clube é mais comumente chamado, sobretudo na região de língua alemã. Ao mesmo tempo, porém, essa medida também representa uma novidade, já que “Munique”, como cidade natal do clube, sempre esteve presente em todas as camisas do FCB ao longo da história.
Não se sabe se a mudança será implementada apenas para a próxima temporada e permanecerá uma exceção, ou se os muniquenses planejam colocar a inscrição “FC Bayern” em todas as futuras camisas.
Camisa titular do Bayern para a temporada 2026/2027 em vermelho intenso com listras
Do ponto de vista do design, o clube recordista de títulos deverá, muito provavelmente, voltar a um tema extremamente clássico para suas camisas de casa da temporada 2026/27. Depois de críticas, por vezes severas, por parte dos torcedores às camisas de casa do Bayern nos últimos anos, a nova camisa deverá retomar as origens.
Já há meses, surgiram os primeiros vazamentos sugerindo que a camisa titular planejada viria em um vermelho intenso com listras discretas tom sobre tom. Embora a largura exata e o acabamento das listras ainda sejam desconhecidos, o design discreto deve acalmar os ânimos.
Há muito tempo, é motivo de irritação para os torcedores do FCB o fato de que, nos últimos anos, não se optou pela tradicional combinação vermelho e branco nas camisas, mas, em vez disso, combinações de cores e padrões às vezes extravagantes dominaram o visual.