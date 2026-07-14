Na primavera, o Bayern havia anunciado que o ex-zagueiro central sucederia Holger Seitz como novo técnico da equipe sub-23. Até o final da última temporada, Dante ainda atuava como jogador no OGC Nice, da Ligue 1.

Entre 2012 e 2015, ele disputou 133 partidas oficiais pelo FC Bayern e conquistou três vezes o campeonato alemão, três vezes a Copa da Alemanha e uma vez a Liga dos Campeões.

A estreia do técnico de 42 anos na equipe amadora do Bayern tem sido difícil até o momento. Nos três jogos-teste disputados até agora contra o Stuttgarter Kickers (0 a 4), o Legia Varsóvia (0 a 2) e o Wacker Innsbruck (1 a 4), a equipe sofreu três derrotas dolorosas.

Dante e o Bayern II estreiam oficialmente na nova temporada da Liga Regional na sexta-feira da próxima semana (24 de julho). Na estreia, o SC Eltersdorf será o adversário.