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DanteIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Christian Guinin

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Isso nunca aconteceu antes no FC Bayern: Dante aparentemente assumirá uma dupla função como técnico

UEFA Youth League
Regionalliga
Bayern Munich II
Bayern Munich U19

Na verdade, Dante está sob contrato com o FC Bayern de Munique apenas como técnico da equipe sub-23. No entanto, parece que suas atribuições vão além disso.

Segundo informações do jornal *Bild*, os planos do clube mais campeão da Alemanha prevêem que o brasileiro venha a desempenhar uma dupla função no futuro.

  • Além de atuar como técnico da equipe sub-23, Dante também estará na linha lateral como responsável durante os jogos das categorias de base do Bayern na UEFA Youth League.

    A razão para isso é que o núcleo do elenco da YL passará a ser composto por jogadores amadores e não mais, principalmente, por jogadores da Sub-19. Embora os grandes talentos da equipe juvenil principal continuem sendo escalados para a competição europeia, a maior parte dos jogadores deverá vir da equipe Sub-23.

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  • Guardiola DanteGetty Images

    O Dante e o Bayern II estreiam na nova temporada contra o Eltersdorf

    Na primavera, o Bayern havia anunciado que o ex-zagueiro central sucederia Holger Seitz como novo técnico da equipe sub-23. Até o final da última temporada, Dante ainda atuava como jogador no OGC Nice, da Ligue 1.

    Entre 2012 e 2015, ele disputou 133 partidas oficiais pelo FC Bayern e conquistou três vezes o campeonato alemão, três vezes a Copa da Alemanha e uma vez a Liga dos Campeões.

    A estreia do técnico de 42 anos na equipe amadora do Bayern tem sido difícil até o momento. Nos três jogos-teste disputados até agora contra o Stuttgarter Kickers (0 a 4), o Legia Varsóvia (0 a 2) e o Wacker Innsbruck (1 a 4), a equipe sofreu três derrotas dolorosas.

    Dante e o Bayern II estreiam oficialmente na nova temporada da Liga Regional na sexta-feira da próxima semana (24 de julho). Na estreia, o SC Eltersdorf será o adversário.

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