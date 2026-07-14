Segundo informações do jornal *Bild*, os planos do clube mais campeão da Alemanha prevêem que o brasileiro venha a desempenhar uma dupla função no futuro.
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Isso nunca aconteceu antes no FC Bayern: Dante aparentemente assumirá uma dupla função como técnico
Além de atuar como técnico da equipe sub-23, Dante também estará na linha lateral como responsável durante os jogos das categorias de base do Bayern na UEFA Youth League.
A razão para isso é que o núcleo do elenco da YL passará a ser composto por jogadores amadores e não mais, principalmente, por jogadores da Sub-19. Embora os grandes talentos da equipe juvenil principal continuem sendo escalados para a competição europeia, a maior parte dos jogadores deverá vir da equipe Sub-23.
- Getty Images
O Dante e o Bayern II estreiam na nova temporada contra o Eltersdorf
Na primavera, o Bayern havia anunciado que o ex-zagueiro central sucederia Holger Seitz como novo técnico da equipe sub-23. Até o final da última temporada, Dante ainda atuava como jogador no OGC Nice, da Ligue 1.
Entre 2012 e 2015, ele disputou 133 partidas oficiais pelo FC Bayern e conquistou três vezes o campeonato alemão, três vezes a Copa da Alemanha e uma vez a Liga dos Campeões.
A estreia do técnico de 42 anos na equipe amadora do Bayern tem sido difícil até o momento. Nos três jogos-teste disputados até agora contra o Stuttgarter Kickers (0 a 4), o Legia Varsóvia (0 a 2) e o Wacker Innsbruck (1 a 4), a equipe sofreu três derrotas dolorosas.
Dante e o Bayern II estreiam oficialmente na nova temporada da Liga Regional na sexta-feira da próxima semana (24 de julho). Na estreia, o SC Eltersdorf será o adversário.
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