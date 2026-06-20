Um deslize com consequências: Miguel Almirón, do Paraguai, tapou a boca durante uma discussão com Mert Müldür, da Turquia, na Copa do Mundo de 2026, e recebeu cartão vermelho por isso. A nova regra, aprovada em abril pelo International Football Association Board (IFAB) para a fase final nos EUA, no México e no Canadá, entrou em vigor pela primeira vez na noite de sexta-feira (hora local) em Santa Clara: a partir de agora, tal infração será sempre punida com expulsão.
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Isso nunca aconteceu antes! Miguel Almirón, do Paraguai, protagoniza uma novidade absoluta em uma Copa do Mundo
O próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia defendido pessoalmente esse tipo de punição na primavera. O que motivou a introdução da nova regra foi a polêmica em torno de Gianluca Prestianni, do Benfica de Lisboa, que teria proferido insultos racistas contra Vinicius Júnior, do Real Madrid, durante a partida da repescagem da Liga dos Campeões, e, ao fazê-lo, teria puxado a camisa para cobrir a boca.
O VAR sinaliza a infração ao árbitro: Almiron é expulso
“É de se supor que um jogador tenha dito algo que não deveria ter dito — caso contrário, ele não teria precisado cobrir a boca”, disse Infantino na época. A expulsão é uma medida “que precisamos tomar se levarmos a sério nossa luta contra o racismo”.
Na partida entre Paraguai e Turquia, o assistente de vídeo chamou a atenção do árbitro Iván Barton, de El Salvador, para a conduta antidesportiva de Almiron. O meio-campista foi então expulso nos acréscimos do primeiro tempo, quando o placar estava 1 a 0 para sua equipe.