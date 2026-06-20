Isso nunca aconteceu antes! Miguel Almirón, do Paraguai, protagoniza uma novidade absoluta em uma Copa do Mundo

“É de se supor que um jogador tenha dito algo que não deveria ter dito — caso contrário, ele não teria precisado cobrir a boca”, disse Infantino na época. A expulsão é uma medida “que precisamos tomar se levarmos a sério nossa luta contra o racismo”.

Na partida entre Paraguai e Turquia, o assistente de vídeo chamou a atenção do árbitro Iván Barton, de El Salvador, para a conduta antidesportiva de Almiron. O meio-campista foi então expulso nos acréscimos do primeiro tempo, quando o placar estava 1 a 0 para sua equipe.