O técnico Hansi Flick causou uma novidade na história do FC Barcelona antes da partida de volta das quartas de final contra o Atlético de Madrid. Com uma média de idade de 24 anos e 347 dias, o alemão escalou o time titular mais jovem do Barça em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões.
Traduzido por
Isso nunca aconteceu antes! Hansi Flick cria um feito inédito na história do FC Barcelona contra o Atlético de Madrid
Para isso, ele alterou o time titular em três posições em relação à derrota por 2 a 0 na partida de ida. No lugar de Marcus Rashford, Robert Lewandowski e Pau Cubarsi, que estava suspenso por cartão vermelho, entraram Gavi, Fermin Lopez e Ferran Torres. A entrada deste último, em particular, acabou valendo a pena imediatamente.
Após um grave erro de Clement Lenglet, Torres passou a bola imediatamente para Lamine Yamal, que já aos quatro minutos marcou o gol de 1 a 0, reduzindo a diferença na soma das duas partidas. Dezenove minutos depois, Torres aproveitou um passe fantástico de Dani Olmo na área com um chute forte no canto direito, empatando assim, aos 24 minutos, o placar de 0 a 2 da partida de ida.
- Getty Images
Lesão inesperada freia o Barça em grande forma – o Atlético contra-ataca com frieza
Logo em seguida, porém, ocorreu um momento de puro choque para um jogador recém-colocado em campo por Flick. Após passe de Yamal, Fermin Lopez ficou livre para cabecear, mas foi defendido pelo goleiro do Atlético, Juan Musso. Em seguida, Lopez foi infelizmente atingido no rosto e no nariz pelos tachões do goleiro. (25’) O sangue jorrava em abundância e o atendimento médico causou uma interrupção de vários minutos. O jogador de 22 anos, porém, conseguiu continuar.
Os Rojiblancos foram os primeiros a se beneficiar da longa interrupção. Poucos instantes após o reinício, Antoine Griezmann lançou Fernando Llorente, que serviu Ademola Lookman no centro, e este marcou o 1 a 2 (31.).