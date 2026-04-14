Para isso, ele alterou o time titular em três posições em relação à derrota por 2 a 0 na partida de ida. No lugar de Marcus Rashford, Robert Lewandowski e Pau Cubarsi, que estava suspenso por cartão vermelho, entraram Gavi, Fermin Lopez e Ferran Torres. A entrada deste último, em particular, acabou valendo a pena imediatamente.

Após um grave erro de Clement Lenglet, Torres passou a bola imediatamente para Lamine Yamal, que já aos quatro minutos marcou o gol de 1 a 0, reduzindo a diferença na soma das duas partidas. Dezenove minutos depois, Torres aproveitou um passe fantástico de Dani Olmo na área com um chute forte no canto direito, empatando assim, aos 24 minutos, o placar de 0 a 2 da partida de ida.