Isso nunca aconteceu antes! Hansi Flick cria um feito inédito na história do FC Barcelona ao ser eliminado pelo Atlético de Madrid

Logo em seguida, porém, ocorreu um momento de puro choque para um jogador recém-colocado em campo por Flick. Após passe de Yamal, Fermin Lopez ficou livre para cabecear, mas foi defendido pelo goleiro do Atlético, Juan Musso. Em seguida, Lopez foi atingido infelizmente no rosto e no nariz pelos tachões do goleiro. (25’) O sangue jorrava em abundância e o atendimento médico causou uma interrupção de vários minutos. O jogador de 22 anos, porém, conseguiu continuar.

Os Rojiblancos foram os primeiros a se beneficiar da longa interrupção. Poucos instantes após o reinício, Antoine Griezmann lançou Fernando Llorente, que serviu Ademola Lookman no centro, e este marcou o 1 a 2 (31.). Esse seria o placar final de uma partida extremamente emocionante também no segundo tempo.

O suposto 3 a 1 de Ferran Torres aos 55 minutos foi anulado por impedimento. O Barça continuou pressionando pelo terceiro gol, mas o Atlético pôde mais uma vez contar com o craque Alexander Sörloth. O norueguês entrou aos 76 minutos no lugar de Antoine Griezmann, que foi ovacionado ao sair de campo, e, apenas um minuto depois, partiu em profundidade, sendo parado por Eric Garcia apenas com uma falta de emergência. Assim como na partida de ida, os catalães terminaram o jogo com dez jogadores, mas desta vez a decisão não deve gerar discussões.

Em desvantagem numérica, os catalães se lançaram de novo para o ataque, e o recém-entrado Ronald Araújo desperdiçou a maior chance de fazer o 3 a 1 pouco antes do fim dos oito minutos de acréscimos.

Enquanto o Barça se despede da Liga dos Campeões, o Atlético enfrentará agora nas semifinais o vencedor do confronto entre o Arsenal e o Sporting de Lisboa.