Em sua função de comentarista da MagentaTV, o campeão mundial de 2014 afirmou: “Essa jogada decidiu o jogo, em desvantagem dos suíços. Embolo certamente não vai se sentir muito bem hoje.”
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"Isso, nesse caso, é claro, uma loucura": uma cena durante a vitória da Argentina sobre a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo deixa Mats Hummels perplexo
A simulação de Embolo ocorreu no meio do segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 1. O árbitro João Pinheiro, após uma disputa no meio-campo, inicialmente mostrou cartão amarelo ao adversário de Embolo, Landro Paredes. Após intervenção do VAR, o árbitro português corrigiu sua decisão e, em vez de Paredes, mostrou cartão amarelo ao atacante suíço. Este já havia recebido um cartão amarelo e, assim, foi expulso aos 72 minutos.
“É claro que, nesse caso, é uma loucura fazer uma simulação dessas já tendo recebido um cartão amarelo”, disse Hummels. “Além disso, uma simulação que nem sequer rende muito — em uma área que é uma zona totalmente livre de faltas.”
O ex-zagueiro está convencido de que Pinheiro acabou acertando na decisão: “Dá para ver, ele até distorce o rosto na hora do salto. Infelizmente, isso merece, com razão, o cartão amarelo-vermelho. Algum impulso irrefletido na cabeça dele deve ter feito com que ele recorresse à simulação. É claro que isso dói para ele e também doeu para mim, como espectador, ver aquilo. A Suíça estava, até então, levando a melhor sobre a Argentina e, com isso, perdeu tudo de novo.”
- Getty Images Sport
Yakin critica a expulsão de Embolo contra a Argentina
Os suíços não queriam aceitar a expulsão. Pelo microfone do árbitro, que ainda não havia sido desligado, foi possível ouvi-los gritando desesperadamente em sua direção: “Não! Não! Árbitro! Árbitro!”
Embolo também tentou convencer o árbitro de 38 anos. Em seguida, ao sair do gramado, ele começou a chorar. Ele obviamente percebeu imediatamente seu deslize imprudente. Perto do banco, o jogador do Stade Rennes, completamente abalado, foi consolado por seus compatriotas; para ele, o caminho foi direto para os vestiários.
O técnico da Suíça, Murat Yakin, ficou indignado após o fim da partida por causa daquela cena decisiva: “Essa é uma regra que, para mim, não tem nada a ver com futebol. Sua introdução foi absolutamente desnecessária. Fomos punidos por um erro do árbitro.”
Yakin ficou irritado principalmente porque a regra só foi aplicada porque, na opinião dele, o árbitro cometeu um erro: “Não havia motivo para dar cartão amarelo ao argentino, não em uma situação tão inofensiva. Ele deveria simplesmente ter deixado rolar.” Seu veredicto: “A regra destruiu nosso jogo hoje.”
De fato, a Suíça conseguiu chegar à prorrogação mesmo com um jogador a menos, mas foi lá que os atacantes argentinos Julián Álvarez e Lautaro Martínez, com seus gols, decidiram a partida a favor dos atuais campeões.
Os vencedores dos últimos dez Campeonatos Mundiais
Ano da competição Campeão mundial 2022 Argentina 2018 França 2014 Alemanha 2010 Espanha 2006 Itália 2002 Brasil 1998 França 1994 Brasil 1990 Alemanha 1986 Argentina
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