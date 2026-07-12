A simulação de Embolo ocorreu no meio do segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 1. O árbitro João Pinheiro, após uma disputa no meio-campo, inicialmente mostrou cartão amarelo ao adversário de Embolo, Landro Paredes. Após intervenção do VAR, o árbitro português corrigiu sua decisão e, em vez de Paredes, mostrou cartão amarelo ao atacante suíço. Este já havia recebido um cartão amarelo e, assim, foi expulso aos 72 minutos.

“É claro que, nesse caso, é uma loucura fazer uma simulação dessas já tendo recebido um cartão amarelo”, disse Hummels. “Além disso, uma simulação que nem sequer rende muito — em uma área que é uma zona totalmente livre de faltas.”

O ex-zagueiro está convencido de que Pinheiro acabou acertando na decisão: “Dá para ver, ele até distorce o rosto na hora do salto. Infelizmente, isso merece, com razão, o cartão amarelo-vermelho. Algum impulso irrefletido na cabeça dele deve ter feito com que ele recorresse à simulação. É claro que isso dói para ele e também doeu para mim, como espectador, ver aquilo. A Suíça estava, até então, levando a melhor sobre a Argentina e, com isso, perdeu tudo de novo.”