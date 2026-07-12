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Mats Hummels World Cup 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

Traduzido por

"Isso, nesse caso, é claro, uma loucura": uma cena durante a vitória da Argentina sobre a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo deixa Mats Hummels perplexo

Copa do Mundo
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
L. Paredes
B. Embolo
M. Yakin
M. Hummels

Mats Hummels criticou Breel Embolo por sua simulação com graves consequências nas quartas de final da Copa do Mundo, na partida da seleção suíça contra a Argentina (1 a 3).

Em sua função de comentarista da MagentaTV, o campeão mundial de 2014 afirmou: “Essa jogada decidiu o jogo, em desvantagem dos suíços. Embolo certamente não vai se sentir muito bem hoje.”

  • A simulação de Embolo ocorreu no meio do segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 1. O árbitro João Pinheiro, após uma disputa no meio-campo, inicialmente mostrou cartão amarelo ao adversário de Embolo, Landro Paredes. Após intervenção do VAR, o árbitro português corrigiu sua decisão e, em vez de Paredes, mostrou cartão amarelo ao atacante suíço. Este já havia recebido um cartão amarelo e, assim, foi expulso aos 72 minutos.

    “É claro que, nesse caso, é uma loucura fazer uma simulação dessas já tendo recebido um cartão amarelo”, disse Hummels. “Além disso, uma simulação que nem sequer rende muito — em uma área que é uma zona totalmente livre de faltas.”

    O ex-zagueiro está convencido de que Pinheiro acabou acertando na decisão: “Dá para ver, ele até distorce o rosto na hora do salto. Infelizmente, isso merece, com razão, o cartão amarelo-vermelho. Algum impulso irrefletido na cabeça dele deve ter feito com que ele recorresse à simulação. É claro que isso dói para ele e também doeu para mim, como espectador, ver aquilo. A Suíça estava, até então, levando a melhor sobre a Argentina e, com isso, perdeu tudo de novo.”

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yakin critica a expulsão de Embolo contra a Argentina

    Os suíços não queriam aceitar a expulsão. Pelo microfone do árbitro, que ainda não havia sido desligado, foi possível ouvi-los gritando desesperadamente em sua direção: “Não! Não! Árbitro! Árbitro!”

    Embolo também tentou convencer o árbitro de 38 anos. Em seguida, ao sair do gramado, ele começou a chorar. Ele obviamente percebeu imediatamente seu deslize imprudente. Perto do banco, o jogador do Stade Rennes, completamente abalado, foi consolado por seus compatriotas; para ele, o caminho foi direto para os vestiários.

    O técnico da Suíça, Murat Yakin, ficou indignado após o fim da partida por causa daquela cena decisiva: “Essa é uma regra que, para mim, não tem nada a ver com futebol. Sua introdução foi absolutamente desnecessária. Fomos punidos por um erro do árbitro.”

    Yakin ficou irritado principalmente porque a regra só foi aplicada porque, na opinião dele, o árbitro cometeu um erro: “Não havia motivo para dar cartão amarelo ao argentino, não em uma situação tão inofensiva. Ele deveria simplesmente ter deixado rolar.” Seu veredicto: “A regra destruiu nosso jogo hoje.”

    De fato, a Suíça conseguiu chegar à prorrogação mesmo com um jogador a menos, mas foi lá que os atacantes argentinos Julián Álvarez e Lautaro Martínez, com seus gols, decidiram a partida a favor dos atuais campeões.

  • Os vencedores dos últimos dez Campeonatos Mundiais

    Ano da competiçãoCampeão mundial
    2022Argentina
    2018França
    2014Alemanha
    2010Espanha
    2006Itália
    2002Brasil
    1998França
    1994Brasil
    1990Alemanha
    1986Argentina

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