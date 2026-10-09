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“Isso não traz a sensação” - técnico do Manchester United, Michael Carrick, quebra o silêncio sobre escândalo financeiro do Manchester City e possíveis medalhas retrospectivas
Perdendo o momento
Carrick admitiu que receber retrospectivamente medalhas de campeão da Premier League não compensaria os momentos de triunfo que lhe foram negados como jogador. O técnico do United perdeu dois títulos da primeira divisão para o City durante seu período em Old Trafford como jogador. O United terminou em segundo lugar atrás do City sob o comando de Sir Alex Ferguson em 2012 e, novamente, sob Jose Mourinho em 2018. Ambas as temporadas, decididas de forma ferrenha, se encaixam exatamente no período das violações das regras financeiras do City.
Um veredito condenatório contundente foi publicado recentemente sobre a conduta financeira do City entre 2009 e 2018. No entanto, sanções específicas ainda serão anunciadas pelas autoridades, já que o clube apresentou um recurso formal.
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Não há substituto para vencer
Falando à imprensa, Carrick foi questionado sobre se aceitaria de bom grado medalhas de campeão caso o recurso do City acabe não sendo bem-sucedido e o clube seja destituído de seus títulos históricos.
"Acho que, no momento, como isso ainda não foi finalizado, acho que vou deixar essa para mais tarde", explicou Carrick, como citado pela ESPN. "Acho que, independentemente de qualquer coisa, uma medalha, em qualquer esporte na história, quanto mais tarde você recebe a medalha, e isso foi provado em diferentes momentos.
"É pelo momento que você luta: vencer e conquistar naquele momento. Então, a medalha aqui ou ali, sem querer parecer blasé em relação a isso, mas isso não traz a sensação de quando você vence de início ou não vence. É essencialmente por isso que todos estamos nisso. Certamente tenho minhas próprias questões sobre isso, sabe, isso me afetou pessoalmente de diferentes maneiras ao longo do tempo."
Um apelo por clareza rápida
O United ficou famosa e dolorosamente em segundo lugar atrás do City na temporada 2011-12, perdendo o título no saldo de gols na última rodada da campanha. O time também terminou como vice, bem distante dos rivais locais, em 2018.
Carrick ressaltou que essa situação sem precedentes exige atenção imediata e pediu às autoridades da Premier League que apresentem uma resolução final o mais rápido possível, para que os clubes possam se planejar de acordo.
"O que eu vou dizer é que, quanto mais cedo isso for resolvido, acho que é essencial para o benefício de todos", observou. "Rapidez é essencial. Acho que isso é bem óbvio para eu estar aqui e dizer. Há tantos ângulos para analisar, de tantas perspectivas diferentes, mas, no fim, a rapidez é essencial para que todos tenham clareza, consigam lidar com isso e seguir em frente, aconteça o que acontecer, eu acho.
"É algo sem precedentes, sabe, uma situação única estar nisso, neste nível, com um impacto tão grande de tantas maneiras. Então, todos nós precisamos saber o que vai acontecer, realmente. Acho que isso está bem claro."
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O que vem a seguir para o Manchester City?
Com o recurso do Manchester City ainda em andamento, o mundo do futebol como um todo segue completamente no escuro. Ainda não está claro como uma possível perda de pontos poderia impactar a corrida pelo título nesta temporada, a briga pela classificação para a Champions League e a acirrada luta contra o rebaixamento.
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