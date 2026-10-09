Falando à imprensa, Carrick foi questionado sobre se aceitaria de bom grado medalhas de campeão caso o recurso do City acabe não sendo bem-sucedido e o clube seja destituído de seus títulos históricos.

"Acho que, no momento, como isso ainda não foi finalizado, acho que vou deixar essa para mais tarde", explicou Carrick, como citado pela ESPN. "Acho que, independentemente de qualquer coisa, uma medalha, em qualquer esporte na história, quanto mais tarde você recebe a medalha, e isso foi provado em diferentes momentos.

"É pelo momento que você luta: vencer e conquistar naquele momento. Então, a medalha aqui ou ali, sem querer parecer blasé em relação a isso, mas isso não traz a sensação de quando você vence de início ou não vence. É essencialmente por isso que todos estamos nisso. Certamente tenho minhas próprias questões sobre isso, sabe, isso me afetou pessoalmente de diferentes maneiras ao longo do tempo."