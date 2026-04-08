Apesar de ter renunciado após o fracasso devastador na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo nas repescagens, Gravina permanece no comando para a administração ordinária até que um sucessor seja eleito em 22 de junho. Em uma medida que causou comoção no futebol italiano, ele divulgou o relatório que estava originalmente programado para apresentar ao Parlamento italiano, alegando que os problemas do futebol do país têm origem em falhas profundamente enraizadas, e não em erros individuais.

“As questões críticas do futebol italiano são conhecidas há anos e destacadas em inúmeros documentos oficiais, diferindo apenas nos dados estatísticos que continuam a piorar, confirmando que se trata, em grande parte, de deficiências estruturais”, afirmou Gravina. Ele prosseguiu destacando uma desconexão entre os órgãos dirigentes, acrescentando: “Se realmente queremos o melhor para o futebol italiano como um movimento esportivo em seu conjunto, é necessário esclarecer as responsabilidades reais da Federação, das Ligas e das instituições públicas. Muitas imprecisões, e às vezes falsidades descaradas, alimentam a busca pelo culpado, mas, acima de tudo, espalham equívocos.”