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"Isso não termina comigo" - Presidente da Federação Italiana de Futebol, que está deixando o cargo, divulga manifesto de 11 páginas criticando as falhas "estruturais" do futebol nacional após o fiasco na Copa do Mundo
Um sistema paralisado
Apesar de ter renunciado após o fracasso devastador na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo nas repescagens, Gravina permanece no comando para a administração ordinária até que um sucessor seja eleito em 22 de junho. Em uma medida que causou comoção no futebol italiano, ele divulgou o relatório que estava originalmente programado para apresentar ao Parlamento italiano, alegando que os problemas do futebol do país têm origem em falhas profundamente enraizadas, e não em erros individuais.
“As questões críticas do futebol italiano são conhecidas há anos e destacadas em inúmeros documentos oficiais, diferindo apenas nos dados estatísticos que continuam a piorar, confirmando que se trata, em grande parte, de deficiências estruturais”, afirmou Gravina. Ele prosseguiu destacando uma desconexão entre os órgãos dirigentes, acrescentando: “Se realmente queremos o melhor para o futebol italiano como um movimento esportivo em seu conjunto, é necessário esclarecer as responsabilidades reais da Federação, das Ligas e das instituições públicas. Muitas imprecisões, e às vezes falsidades descaradas, alimentam a busca pelo culpado, mas, acima de tudo, espalham equívocos.”
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Dados alarmantes e negligência em relação aos jovens
O relatório apresenta um quadro preocupante dos padrões técnicos da Série A em comparação com outras ligas de elite europeias. Gravina destacou que a Itália ocupa atualmente a 49ª posição entre as 50 ligas monitoradas no que diz respeito à porcentagem de minutos disputados por jogadores sub-21 elegíveis para a seleção nacional, que se situa em uns desanimadores 1,9%. Os dados também sugerem que a primeira divisão italiana está ficando para trás fisicamente, com o relatório observando que “a Série A não está entre as 10 principais ligas em termos de metros percorridos em um sprint”.
A velocidade do jogo continua sendo uma das principais preocupações do presidente cessante, que destacou que “a velocidade média da bola (7,6 m/s) é muito inferior à média da Liga dos Campeões (10,4) e à de outras grandes ligas europeias (9,2)”. Embora muitos torcedores tenham pedido cotas para jogadores estrangeiros, Gravina considera isso “impossível”, pois “violaria os princípios da livre circulação de trabalhadores, que se aplicam ao futebol como esporte profissional”.
Atritos institucionais e lacunas de financiamento
O manifesto de Gravina também criticou a falta de apoio do governo italiano, comparando o tratamento dado ao futebol com o de outras iniciativas esportivas. Ele reclamou que, enquanto eventos como os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina e os Jogos do Mediterrâneo em Taranto “receberam financiamento de bilhões”, a federação de futebol não recebeu alocações financeiras semelhantes, nem mesmo para a Euro 2032. Esses obstáculos financeiros, argumenta ele, impediram que projetos de infraestrutura necessários fossem concretizados.
Na sua opinião, o sucesso só foi alcançado onde a FIGC tem controle total. “Na minha opinião, não é coincidência que, em áreas de responsabilidade federal direta e exclusiva (sustentabilidade social e ambiental, projetos para jovens e escolas, programas de desenvolvimento e treinamento para seleções juvenis nacionais, para citar alguns), tenham sido alcançados resultados significativos. Ao contrário das áreas em que os interesses das diversas partes interessadas e suas respectivas autonomias se sobrepõem a tal ponto que efetivamente paralisam o sistema”, explicou ele no documento.
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Um roteiro para o futuro
A seção final do relatório apresenta uma série de propostas radicais que Gravina considera necessárias para salvar o futebol italiano. Entre elas estão a reintrodução do regime tributário do “Decreto de Crescimento” para jogadores profissionais estrangeiros e a destinação de uma porcentagem das receitas das apostas para a formação de jovens e para infraestrutura. Ele também pediu o fim da proibição da publicidade de apostas e uma reforma total das estruturas das ligas da Série A, B, C e D.
Por fim, Gravina alertou que sua saída, por si só, não resolveria os problemas subjacentes. Ele concluiu: “Sem essa vontade forte e unânime de priorizar o bem comum em detrimento da defesa de posições individuais, e com a política criando as condições e disponibilizando as ferramentas necessárias para a ação, nenhum indivíduo sozinho pode alcançar um renascimento verdadeiro e completo do futebol italiano.” A bola está agora firmemente no campo das autoridades italianas, enquanto a busca por seu substituto continua.