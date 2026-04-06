Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-HAMBURG-BAYERN MUNICHAFP
Falko Blöding

Traduzido por

"Isso não se faz": Lothar Matthäus critica duramente o Real Madrid antes do jogo contra o Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Vinicius Junior

O clube mais titulado da Espanha divide opiniões dentro e fora de campo. Lothar Matthäus não é fã disso.

Antes do confronto entre seu ex-clube, o Bayern de Munique, e o Real Madrid na Liga dos Campeões, o ex-jogador eleito o melhor do mundo, Lothar Matthäus, criticou o renomado clube espanhol.

  • No programa Sky 90, ele não só fez comentários contundentes sobre o astro do Real Madrid, Vinicius Júnior, e seu comportamento em campo, mas também sobre a conduta do clube nos últimos tempos. “Vinicius é, claro, um ótimo jogador, mas provoca sem parar”, começou Matthäus, e depois especificou: “Quando alguém o agarra de verdade em campo, ele só reclama e depois chora. É um jeito meio típico dele.”

    O boicote do Real à cerimônia do Ballon d’Or de 2024 não foi bem visto pelo jogador de 65 anos: “Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo, e então eles disseram: ‘Sim, é injusto, deveria ter sido um de nós.’ Então, vamos boicotar. Isso não se faz. Por respeito aos adversários, às outras equipes e aos jogadores – isso não se faz. A imprensa também viu isso de forma negativa, e assim um clube que conquistou grandes feitos e tem uma história grandiosa acaba, de alguma forma, perdendo prestígio.”

    A conclusão de Matthäus: “Bem, eu também não acho bom o jeito que o Real Madrid tem se comportado nos últimos anos.”

    • Publicidade
  • ViniciusGetty Images

    Markus Babbel sobre o Real Madrid: “O clube mais antipático da Europa”

    Assim como o campeão mundial de 1990, seu ex-companheiro no Bayern, Markus Babbel, também se pronunciou no domingo. No programa “Doppelpass”, do canal Sport 1, ele afirmou: “O Real é o clube mais antipático da Europa e seria muito bom se o Bayern avançasse.” Uma declaração que foi recebida com grandes aplausos pelo público. No programa de entrevistas, foi abordado, entre outros assuntos, o referido escândalo do Ballon d’Or de 2024.

    Bayern e Real se enfrentam pela primeira vez na noite de terça-feira, na partida de ida das quartas de final no Bernabéu. A partida de volta acontece oito dias depois, na Allianz Arena. Para Matthäus, o FC Bayern, em grande forma, é o favorito neste confronto: “Vejo no Real certas fraquezas que não via no grande Real Madrid de antigamente. Isso já fica evidente nas mudanças de treinador. Isso deixa marcas."

    E continua: “Mbappé esteve lesionado por muito tempo, e há muita discussão sobre Vinícius – não apenas sobre seu desempenho esportivo. Há muitos outros assuntos no Real que vejo como uma grande vantagem para o Bayern de Munique.”

  • Esses contratos expiram no FC Bayern em 2026

    JogadorPosiçãoIdade
    Manuel NeuerGoleiro40 anos
    Sven UlreichGoleiro37 anos
    Raphael GuerreiroDefesa32 anos
    Leon GoretzkaMeio-campista31 anos
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR