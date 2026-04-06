"Isso não se faz": Lothar Matthäus critica duramente o Real Madrid antes do jogo contra o Bayern de Munique

No programa Sky 90, ele não só fez comentários contundentes sobre o astro do Real Madrid, Vinicius Júnior, e seu comportamento em campo, mas também sobre a conduta do clube nos últimos tempos. “Vinicius é, claro, um ótimo jogador, mas provoca sem parar”, começou Matthäus, e depois especificou: “Quando alguém o agarra de verdade em campo, ele só reclama e depois chora. É um jeito meio típico dele.”

O boicote do Real à cerimônia do Ballon d’Or de 2024 não foi bem visto pelo jogador de 65 anos: “Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo, e então eles disseram: ‘Sim, é injusto, deveria ter sido um de nós.’ Então, vamos boicotar. Isso não se faz. Por respeito aos adversários, às outras equipes e aos jogadores – isso não se faz. A imprensa também viu isso de forma negativa, e assim um clube que conquistou grandes feitos e tem uma história grandiosa acaba, de alguma forma, perdendo prestígio.”

A conclusão de Matthäus: “Bem, eu também não acho bom o jeito que o Real Madrid tem se comportado nos últimos anos.”