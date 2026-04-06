Antes do confronto entre seu ex-clube, o Bayern de Munique, e o Real Madrid na Liga dos Campeões, o ex-jogador eleito o melhor do mundo, Lothar Matthäus, criticou o renomado clube espanhol.
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"Isso não se faz": Lothar Matthäus critica duramente o Real Madrid antes do jogo contra o Bayern de Munique
No programa Sky 90, ele não só fez comentários contundentes sobre o astro do Real Madrid, Vinicius Júnior, e seu comportamento em campo, mas também sobre a conduta do clube nos últimos tempos. “Vinicius é, claro, um ótimo jogador, mas provoca sem parar”, começou Matthäus, e depois especificou: “Quando alguém o agarra de verdade em campo, ele só reclama e depois chora. É um jeito meio típico dele.”
O boicote do Real à cerimônia do Ballon d’Or de 2024 não foi bem visto pelo jogador de 65 anos: “Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo, e então eles disseram: ‘Sim, é injusto, deveria ter sido um de nós.’ Então, vamos boicotar. Isso não se faz. Por respeito aos adversários, às outras equipes e aos jogadores – isso não se faz. A imprensa também viu isso de forma negativa, e assim um clube que conquistou grandes feitos e tem uma história grandiosa acaba, de alguma forma, perdendo prestígio.”
A conclusão de Matthäus: “Bem, eu também não acho bom o jeito que o Real Madrid tem se comportado nos últimos anos.”
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Markus Babbel sobre o Real Madrid: “O clube mais antipático da Europa”
Assim como o campeão mundial de 1990, seu ex-companheiro no Bayern, Markus Babbel, também se pronunciou no domingo. No programa “Doppelpass”, do canal Sport 1, ele afirmou: “O Real é o clube mais antipático da Europa e seria muito bom se o Bayern avançasse.” Uma declaração que foi recebida com grandes aplausos pelo público. No programa de entrevistas, foi abordado, entre outros assuntos, o referido escândalo do Ballon d’Or de 2024.
Bayern e Real se enfrentam pela primeira vez na noite de terça-feira, na partida de ida das quartas de final no Bernabéu. A partida de volta acontece oito dias depois, na Allianz Arena. Para Matthäus, o FC Bayern, em grande forma, é o favorito neste confronto: “Vejo no Real certas fraquezas que não via no grande Real Madrid de antigamente. Isso já fica evidente nas mudanças de treinador. Isso deixa marcas."
E continua: “Mbappé esteve lesionado por muito tempo, e há muita discussão sobre Vinícius – não apenas sobre seu desempenho esportivo. Há muitos outros assuntos no Real que vejo como uma grande vantagem para o Bayern de Munique.”
Esses contratos expiram no FC Bayern em 2026
Jogador Posição Idade Manuel Neuer Goleiro 40 anos Sven Ulreich Goleiro 37 anos Raphael Guerreiro Defesa 32 anos Leon Goretzka Meio-campista 31 anos