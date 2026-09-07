Spalletti defendeu publicamente o árbitro Mariani após o duelo duro da Juventus na Serie A contra o Milan. O técnico da Juventus se recusou a reclamar de um incidente controverso envolvendo seu atacante Kolo Muani e Koni De Winter. O choque físico entre os dois jogadores acabou levando a um gol do Milan, provocando debate sobre se uma falta deveria ter sido marcada.

No entanto, Spalletti tratou rapidamente de encerrar qualquer reclamação sobre a arbitragem. Em vez de desviar a culpa, o experiente treinador italiano elogiou o nível da arbitragem apresentado. Ele insistiu que a defesa de sua equipe precisa assumir a responsabilidade por suas próprias falhas, em vez de procurar desculpas.