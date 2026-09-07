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'Isso não são faltas!' - Luciano Spalletti faz admissão surpreendente sobre a arbitragem após polêmico gol do Milan contra a Juventus
Spalletti rejeita polêmica com a arbitragem
Spalletti defendeu publicamente o árbitro Mariani após o duelo duro da Juventus na Serie A contra o Milan. O técnico da Juventus se recusou a reclamar de um incidente controverso envolvendo seu atacante Kolo Muani e Koni De Winter. O choque físico entre os dois jogadores acabou levando a um gol do Milan, provocando debate sobre se uma falta deveria ter sido marcada.
No entanto, Spalletti tratou rapidamente de encerrar qualquer reclamação sobre a arbitragem. Em vez de desviar a culpa, o experiente treinador italiano elogiou o nível da arbitragem apresentado. Ele insistiu que a defesa de sua equipe precisa assumir a responsabilidade por suas próprias falhas, em vez de procurar desculpas.
- AFP
Adaptando-se aos padrões modernos de arbitragem
Spalletti acredita que o futebol italiano precisa se alinhar às tendências globais de arbitragem, ignorando contatos físicos leves. Ele enfatizou que Mariani tomou a decisão correta ao mandar o jogo seguir na jogada que originou o gol.
"Mariani é um dos melhores árbitros italianos e, na minha opinião, a linha que estamos vendo é a correta", explicou Spalletti durante sua coletiva de imprensa após a partida. “Estamos nos adaptando ao que acontece ao redor do mundo. Isso não é falta, e é certo não apitar.
“Ou há contato, falta... Está tudo bem, não vou reclamar dessas coisas aqui. O time deveria ter matado o jogo antes."
Exigindo mais do elenco da Juventus
Deixando de lado o debate sobre a arbitragem, Spalletti voltou seu foco para as melhorias táticas necessárias em sua equipe. Ele quer que seus jogadores sejam muito mais proativos tanto com a posse de bola quanto sem ela.
"Estou pedindo a eles que pressionem e que construam coisas sérias quando tivermos a bola", observou o técnico. "Depois, fazer com que aprendam que a verdadeira diferença é feita nos espaços que ninguém mede. Ela é feita naqueles momentos em que tudo parece normal e você tem a força para virar o resultado."
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O que vem a seguir para a Juventus?
Este empate deixa a Juventus presa na quinta colocação da tabela, com sete pontos. Ela tentará se recuperar e garantir uma vitória quando visitar o Sassuolo em sua próxima partida da Serie A neste fim de semana.
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