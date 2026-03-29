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"Isso não pode acontecer" – Christian Pulisic, estrela da seleção americana, perplexo com os acontecimentos "estranhos" que deixaram o time de Mauricio Pochettino "chocado"
A seleção masculina dos EUA sofreu uma reviravolta no segundo tempo contra a Bélgica
Antes da Copa do Mundo deste verão, que será disputada na América do Norte, a seleção dos EUA estreou seu novo uniforme titular contra um adversário europeu de destaque. A camisa apresenta listras horizontais onduladas em vermelho e branco — em uma referência à bandeira do país — e calções azuis.
A Bélgica, jogando fora de casa, decidiu usar seu uniforme de visitante. Essa camisa é predominantemente branca, com toques de rosa e azul claro, e é combinada com shorts brancos. Antes do pontapé inicial, foi determinado que os respectivos uniformes eram diferentes o suficiente para evitar qualquer problema.
Os jogadores em campo não estão convencidos de que tenha sido dada a devida atenção a esse processo. Pulisic está entre aqueles que tiveram dificuldade em diferenciar amigos de adversários. O atacante do AC Milan admite que a seleção dos EUA não jogou bem naquele dia, tendo chegado ao intervalo empatada em 1 a 1 antes de sofrer um colapso no segundo tempo, mas acredita que mais deveria ter sido feito para evitar a confusão visual.
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Pulisic surpreso com o conflito de cores dos uniformes
Pulisic disse aos repórteres depois do jogo: “Não é desculpa nenhuma, porque ambas as equipes passam por isso, mas isso é simplesmente... isso não pode acontecer. Foi um pouco estranho.”
Ele acrescentou: “É difícil. Muitas vezes você recebe a bola e olha para cima, mas não consegue se fixar em nada. Você só consegue se orientar pela cor da camisa. É assim que funciona. E quando as cores são muito parecidas, fica difícil.”
Pulisic continuou, dizendo que a questão só ficou clara para os jogadores de ambos os lados quando as camisetas de aquecimento pré-jogo foram retiradas: “Todos ficaram um pouco chocados.”
Escolha das camisetas aprovada pelos árbitros
A ESPN foi informada por um porta-voz da Federação Americana de Futebol (U.S. Soccer) de que “foi realizado, antes da partida, um processo em várias etapas para verificar se havia conflito entre as cores das camisas”. Esse processo envolveu a seleção masculina dos EUA (USMNT) solicitar à Bélgica que “usasse sua camisa de cor não contrastante”.
Imagens de ambas as camisas foram “enviadas aos árbitros da partida, e foi realizada uma reunião de coordenação na qual as camisas foram examinadas”. Os árbitros tiveram a oportunidade de examinar as camisas novamente no dia da partida e “em nenhum momento os árbitros indicaram que achavam que havia um conflito”.
Embora Pulisic discorde dessa avaliação, Weston McKennie é outro que acha que os árbitros cometeram um grande erro. O meio-campista da Juventus, recém-saído de uma renovação de contrato na Itália, achou que a partida contra a Bélgica foi mais difícil do que precisava ser.
Sobre o conflito de uniformes, ele disse: “Não vou usar isso de forma alguma como desculpa para o jogo, mas definitivamente foi um pouco difícil.
“Sempre que você dava uma olhada rápida para distinguir qual era qual, era quase uma situação de 50-50. Então, você definitivamente precisava talvez demorar um pouco mais com a bola antes de tomar uma decisão ou dar um passe de primeira para um jogador.”
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Jogos da Seleção Masculina dos EUA: Próximo confronto é contra a Portugal sem Ronaldo
A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, que viu sua série de cinco jogos sem derrotas chegar ao fim, permanecerá na Geórgia para enfrentar Portugal na terça-feira. Cristiano Ronaldo, que vem se recuperando de uma lesão, não participará dessa partida, mas estará nos Estados Unidos para outro grande torneio neste verão.