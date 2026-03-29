"Isso não pode acontecer" – Christian Pulisic, estrela da seleção americana, perplexo com os acontecimentos "estranhos" que deixaram o time de Mauricio Pochettino "chocado"

Antes da Copa do Mundo deste verão, que será disputada na América do Norte, a seleção dos EUA estreou seu novo uniforme titular contra um adversário europeu de destaque. A camisa apresenta listras horizontais onduladas em vermelho e branco — em uma referência à bandeira do país — e calções azuis.

A Bélgica, jogando fora de casa, decidiu usar seu uniforme de visitante. Essa camisa é predominantemente branca, com toques de rosa e azul claro, e é combinada com shorts brancos. Antes do pontapé inicial, foi determinado que os respectivos uniformes eram diferentes o suficiente para evitar qualquer problema.

Os jogadores em campo não estão convencidos de que tenha sido dada a devida atenção a esse processo. Pulisic está entre aqueles que tiveram dificuldade em diferenciar amigos de adversários. O atacante do AC Milan admite que a seleção dos EUA não jogou bem naquele dia, tendo chegado ao intervalo empatada em 1 a 1 antes de sofrer um colapso no segundo tempo, mas acredita que mais deveria ter sido feito para evitar a confusão visual.