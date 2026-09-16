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"Isso não me incomoda nem um pouco" - Michael Carrick responde à crescente pressão por demissão após o colapso histórico do Manchester United contra o Brighton
Pressão aumenta após pesadelo em Old Trafford
Michael Carrick mandou um recado desafiador para seus críticos e para o elenco do Manchester United depois de testemunhar um colapso catastrófico em Old Trafford contra o Brighton, na terceira rodada da Carabao Cup. Apesar de abrir 2 a 0 rapidamente graças aos gols de Shea Lacey e Mason Mount, o United acabou sendo desmontado por um Brighton clínico, o que levou a cenas de intensa frustração por parte da torcida da casa. Quando o apito final soou, o Stretford End deixou seus sentimentos muito claros, vaiando o time na saída de campo e entoando cânticos audíveis de "que p****** infernos foi isso?" em direção ao banco de reservas e aos jogadores que deixavam o gramado.
A derrota é a terceira em apenas seis jogos do Manchester United em todas as competições nesta temporada, um retrospecto que fez o período de lua de mel de Carrick chegar ao fim de forma brusca. Depois de ter sido aclamado como o salvador do clube na última temporada ao recolocá-lo na Champions League com uma notável sequência de 12 vitórias em 17 partidas, o treinador de 45 anos agora se vê sob forte escrutínio. Questionado diretamente sobre temer pelo cargo ou sentir o peso da crescente pressão, Carrick minimizou o barulho externo. "Não me sinto sob pressão", disse ele, segundo o Manchester Evening News. "De qualquer forma, isso não me incomoda nem um pouco. Em geral, isso não me incomoda nem um pouco. Eu entendo o que acontece do lado de fora e como o mundo funciona, mas isso não me incomoda."
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Desafiando o elenco a mostrar força mental
Embora Carrick siga pessoalmente imperturbável, ele foi rápido em desafiar seus jogadores a desenvolver a força mental necessária para representar o Manchester United. O treinador admitiu que o ambiente ao redor do clube pode ficar pesado durante períodos difíceis, mas insistiu que profissionais de alto nível precisam ser capazes de lidar com a negatividade. Ele pediu ao elenco que encontrasse sua motivação interna e redescobrisse a confiança que o fez ter sucesso na campanha anterior.
"Todos nós sabemos que isso está lá", disse. "Sabemos que isso está lá, seja algo bom ou não. O importante é como você lida com isso. Estar aqui te fortalece com o passar do tempo, e depende de como você lida com isso.
Uma temporada em uma encruzilhada
O colapso contra o Brighton levantou sérias dúvidas sobre a estabilidade tática do time de Carrick e sua capacidade de sustentar resultados contra adversários bem treinados. Com três derrotas já na conta, a margem para erro desapareceu, e a próxima visita ao Fulham já está sendo tratada por alguns como um jogo de vitória obrigatória para evitar que a temporada saia do controle. Carrick, no entanto, acredita que a qualidade dentro do vestiário continua alta e que a atual má fase é uma queda momentânea, e não um declínio definitivo.
"Claro que podemos dar a volta por cima", disse. "Temos alguns jogadores realmente muito bons e o momento é ruim porque não tivemos uma grande semana, ou duas ou três semanas. Mas isso não significa que você não possa vencer outro jogo de futebol rapidamente. Então tem esse lado, os jogadores já mostraram antes do que são capazes e nós, como grupo, também." A confiança do treinador será colocada à prova nas próximas semanas, à medida que o United enfrenta uma sequência desgastante que exigirá toda a "determinação" mencionada por Carrick.
- AFP
De olho no desafio contra o Fulham
À medida que a poeira baixa após o desastre contra o Brighton, o foco se volta para a forma como o United vai reagir nos treinamentos. A insistência de Carrick de que a pressão "não o incomoda" será vista por alguns como confiança e por outros como falta de urgência, mas a realidade será definida pelo desempenho em Craven Cottage. O treinador sabe que a narrativa pode mudar rapidamente no futebol, mas também tem consciência de que a "sensação em torno do clube" que ele descreveu só vai piorar se a equipe não conquistar os três pontos no oeste de Londres.
Para Carrick, a tarefa é ignorar as manchetes e se concentrar nos erros técnicos que permitiram que uma vantagem de 2 a 0 evaporasse com tanta facilidade. A perda de ritmo no segundo tempo contra o Brighton sugeriu falta de liderança em campo, algo que o ex-meio-campista vai querer desesperadamente corrigir antes do próximo apito inicial. Resta saber se este elenco do United é realmente "duro" o bastante para lidar com os holofotes do Manchester United, mas seu treinador segue firme, recusando-se a deixar que o mundo exterior dite suas emoções.
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