Michael Carrick mandou um recado desafiador para seus críticos e para o elenco do Manchester United depois de testemunhar um colapso catastrófico em Old Trafford contra o Brighton, na terceira rodada da Carabao Cup. Apesar de abrir 2 a 0 rapidamente graças aos gols de Shea Lacey e Mason Mount, o United acabou sendo desmontado por um Brighton clínico, o que levou a cenas de intensa frustração por parte da torcida da casa. Quando o apito final soou, o Stretford End deixou seus sentimentos muito claros, vaiando o time na saída de campo e entoando cânticos audíveis de "que p****** infernos foi isso?" em direção ao banco de reservas e aos jogadores que deixavam o gramado.

A derrota é a terceira em apenas seis jogos do Manchester United em todas as competições nesta temporada, um retrospecto que fez o período de lua de mel de Carrick chegar ao fim de forma brusca. Depois de ter sido aclamado como o salvador do clube na última temporada ao recolocá-lo na Champions League com uma notável sequência de 12 vitórias em 17 partidas, o treinador de 45 anos agora se vê sob forte escrutínio. Questionado diretamente sobre temer pelo cargo ou sentir o peso da crescente pressão, Carrick minimizou o barulho externo. "Não me sinto sob pressão", disse ele, segundo o Manchester Evening News. "De qualquer forma, isso não me incomoda nem um pouco. Em geral, isso não me incomoda nem um pouco. Eu entendo o que acontece do lado de fora e como o mundo funciona, mas isso não me incomoda."