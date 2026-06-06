"Isso não foi nada legal": Oliver Baumann fala sem rodeios sobre sua rebaixamento na seleção alemã

Em seguida, o assunto foi Manuel Neuer (40) e a decisão de Julian Nagelsmann (38) de trazer de volta o goleiro várias vezes eleito o melhor do mundo para a Copa do Mundo e colocá-lo como titular, à frente de Baumann.

“No começo foi difícil, não achei isso muito legal”, disse Baumann. No entanto, desistir da seleção nacional nunca esteve em questão para ele: “Mas ficou claro desde o início que estou aqui para a equipe. Não vir para cá não era uma opção, afinal, para mim também é uma Copa do Mundo. Quero ajudar a equipe, dar a minha contribuição. Agora é hora de focar totalmente em mim e na equipe.”

Quando questionado sobre o que quis dizer com “não foi muito legal”, o goleiro do 1899 Hoffenheim respondeu: “Gostaria de deixar por isso mesmo e não entrar em mais detalhes. A situação é o que é. Esperamos ter algumas semanas pela frente e queremos fazer tudo para o sucesso.”

Ele ainda enfatizou que se dá bem com Neuer: “Nossa relação continua boa e faremos tudo pelo sucesso da equipe.”