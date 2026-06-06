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Oliver Baumann Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

Traduzido por

"Isso não foi nada legal": Oliver Baumann fala sem rodeios sobre sua rebaixamento na seleção alemã

Amistosos
Estados Unidos x Alemanha
Alemanha
O. Baumann
M. Neuer
Copa do Mundo

O goleiro da seleção nacional Oliver Baumann (36) abriu o coração e explicou que, a princípio, foi difícil aceitar ter sido rebaixado a segundo goleiro da seleção alemã.

Após a vitória por 2 a 1 sobre os EUA, a nona vitória consecutiva da seleção alemã, o goleiro em grande forma declarou inicialmente à RTL que estava “muito satisfeito” com seu desempenho.

  • Em seguida, o assunto foi Manuel Neuer (40) e a decisão de Julian Nagelsmann (38) de trazer de volta o goleiro várias vezes eleito o melhor do mundo para a Copa do Mundo e colocá-lo como titular, à frente de Baumann.

    “No começo foi difícil, não achei isso muito legal”, disse Baumann. No entanto, desistir da seleção nacional nunca esteve em questão para ele: “Mas ficou claro desde o início que estou aqui para a equipe. Não vir para cá não era uma opção, afinal, para mim também é uma Copa do Mundo. Quero ajudar a equipe, dar a minha contribuição. Agora é hora de focar totalmente em mim e na equipe.”

    Quando questionado sobre o que quis dizer com “não foi muito legal”, o goleiro do 1899 Hoffenheim respondeu: “Gostaria de deixar por isso mesmo e não entrar em mais detalhes. A situação é o que é. Esperamos ter algumas semanas pela frente e queremos fazer tudo para o sucesso.”

    Ele ainda enfatizou que se dá bem com Neuer: “Nossa relação continua boa e faremos tudo pelo sucesso da equipe.”

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  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Nagelsmann deixa claro: Neuer vai jogar contra Curaçao

    Enquanto isso, Nagelsmann explicou que Neuer, após superar problemas na panturrilha, agora vai se juntar aos treinos da equipe e, portanto, defenderá a meta da Alemanha na estreia na Copa do Mundo contra Curaçao: “Ele vai se juntar aos treinos da equipe assim que chegarmos a Winston-Salem, é o que está previsto, e então jogará contra Curaçao.”

    Na ocasião, ele fez ainda “um grande elogio” a Baumann. O ex-jogador do Freiburg atuou como substituto de Neuer nos dois jogos de preparação para o torneio nos EUA, México e Canadá e, segundo Nagelsmann, “se colocou a serviço da equipe” de forma exemplar.

    O fato de Neuer ter agora uma entrada direta contra Curaçao não é problema para Nagelsmann: “Ele está bem, está a caminho de atingir a melhor forma física. Na sua idade, ele não precisa se adaptar. Ele lida bem com situações de pressão.”

  • A seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClubeNúmero
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefesaAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueAssan OuedraogoRB Leipzig25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
    As passagens de Julian Nagelsmann como treinador principal
    PeríodoEquipe
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 - presenteAlemanha
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