Após a vitória por 2 a 1 sobre os EUA, a nona vitória consecutiva da seleção alemã, o goleiro em grande forma declarou inicialmente à RTL que estava “muito satisfeito” com seu desempenho.
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"Isso não foi nada legal": Oliver Baumann fala sem rodeios sobre sua rebaixamento na seleção alemã
Em seguida, o assunto foi Manuel Neuer (40) e a decisão de Julian Nagelsmann (38) de trazer de volta o goleiro várias vezes eleito o melhor do mundo para a Copa do Mundo e colocá-lo como titular, à frente de Baumann.
“No começo foi difícil, não achei isso muito legal”, disse Baumann. No entanto, desistir da seleção nacional nunca esteve em questão para ele: “Mas ficou claro desde o início que estou aqui para a equipe. Não vir para cá não era uma opção, afinal, para mim também é uma Copa do Mundo. Quero ajudar a equipe, dar a minha contribuição. Agora é hora de focar totalmente em mim e na equipe.”
Quando questionado sobre o que quis dizer com “não foi muito legal”, o goleiro do 1899 Hoffenheim respondeu: “Gostaria de deixar por isso mesmo e não entrar em mais detalhes. A situação é o que é. Esperamos ter algumas semanas pela frente e queremos fazer tudo para o sucesso.”
Ele ainda enfatizou que se dá bem com Neuer: “Nossa relação continua boa e faremos tudo pelo sucesso da equipe.”
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Nagelsmann deixa claro: Neuer vai jogar contra Curaçao
Enquanto isso, Nagelsmann explicou que Neuer, após superar problemas na panturrilha, agora vai se juntar aos treinos da equipe e, portanto, defenderá a meta da Alemanha na estreia na Copa do Mundo contra Curaçao: “Ele vai se juntar aos treinos da equipe assim que chegarmos a Winston-Salem, é o que está previsto, e então jogará contra Curaçao.”
Na ocasião, ele fez ainda “um grande elogio” a Baumann. O ex-jogador do Freiburg atuou como substituto de Neuer nos dois jogos de preparação para o torneio nos EUA, México e Canadá e, segundo Nagelsmann, “se colocou a serviço da equipe” de forma exemplar.
O fato de Neuer ter agora uma entrada direta contra Curaçao não é problema para Nagelsmann: “Ele está bem, está a caminho de atingir a melhor forma física. Na sua idade, ele não precisa se adaptar. Ele lida bem com situações de pressão.”
A seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026
As passagens de Julian Nagelsmann como treinador principal
Posição Jogador Clube Número Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defesa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11 Período Equipe 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - presente Alemanha