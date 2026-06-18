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“Isso não está certo!” - Paul Scholes admite que Cristiano Ronaldo é um “problema” para Portugal e afirma que o ex-companheiro de equipe do Manchester United ficará “muito irritado” com o hat-trick de Lionel Messi na Copa do Mundo
Ex-companheiro de equipe dá o alarme
A sexta participação de Ronaldo na Copa do Mundo teve um início vacilante em Houston, quando Portugal foi empatado por uma resistente seleção da República Democrática do Congo. Apesar de João Neves ter dado a Portugal uma vantagem logo no início, os jogadores de Roberto Martínez viram o placar ser empatado por Yoane Wissa e não conseguiram marcar o gol da vitória, deixando Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, no centro de um intenso debate tático.
Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad & The Football”, Scholes foi direto em sua avaliação do impacto do jogador de 41 anos. “Acho que é difícil para o técnico”, admitiu Scholes. “Eu participei do ‘Stick to Football’ com Roberto Martinez e perguntei a ele fora das câmeras. Eu disse: ‘Ele é um problema para você?’, porque sinto que ele é um pouco problemático. Aos 41 anos… Acho que só há uma posição em campo, aos 41 anos, em que você deveria ser titular, e essa posição, para mim, é a de goleiro.”
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O fator Messi e Mbappé
Scholes acredita que a frustração de Ronaldo provavelmente é agravada pelas atuações de seus rivais de longa data. Enquanto o atacante do Al-Nassr não conseguiu registrar nem um único chute a gol ou duelo vencido no primeiro tempo contra a República Democrática do Congo, Messi e Kylian Mbappé já começaram com tudo, marcando um hat-trick e dois gols, respectivamente, em suas partidas de estreia.
Scholes acredita que essas atuações estarão pesando bastante na cabeça de Ronaldo. “Cristiano deve estar furioso porque Lionel Messi fez um hat-trick, Kylian Mbappé marcou dois… isso deve estar matando ele”, acrescentou o ex-meio-campista da Inglaterra. “Sinto pena de Martínez porque ele está tentando aceitar a situação e diz: ‘Não, eu tenho o melhor artilheiro do mundo’, mas, no fundo, ele deve saber que isso está prejudicando sua equipe.”
Um obstáculo tático aos 41 anos
O cerne da crítica reside na incapacidade de Portugal de praticar um futebol de alta intensidade e baseado nas transições, com um Ronaldo já veterano liderando o ataque. Scholes argumentou que as exigências físicas do futebol internacional no mais alto nível são simplesmente excessivas para um jogador da idade de Ronaldo suportar durante os 90 minutos completos, especialmente em uma equipe com tanto talento ofensivo em outras posições.
Scholes continuou: “Ele vai marcar gols em uma equipe que tem posse de bola, mas em jogos de transição, sua movimentação aos 41 anos é um problema. Portugal não tem um centroavante de destaque, mas precisa de alguém que corra. Para mim, ele deveria jogar os últimos 15 minutos. Talvez dê para se safar jogando aos 41 anos como zagueiro central ou goleiro, mas como centroavante, simplesmente não dá certo.”
- AFP
Martinez apoia seu capitão
Apesar das críticas e de uma atuação discreta, Martinez não deu sinais de que tiraria seu capitão da partida da próxima rodada da fase de grupos de Portugal contra o Uzbequistão. O ex-técnico do Everton defendeu sua decisão de manter Ronaldo em campo durante todo o empate contra a República Democrática do Congo, citando sua eficiência incomparável na finalização como o principal motivo para sua escalação.
Martínez disse aos repórteres: “O atacante principal precisa estar perto da pequena área, e precisamos fazer com que a bola chegue até ele. Não faz sentido tirar o melhor artilheiro do futebol mundial de uma partida em que precisamos de gols. Para nós, em momentos como este, a experiência de Cristiano na área é importante. A maneira como ele atrai os defensores é importante; a maneira como podemos aproveitar o espaço é importante. E, claramente, quando se busca gols, é preciso contar com Cristiano.”