“Isso não está certo!” - Paul Scholes admite que Cristiano Ronaldo é um “problema” para Portugal e afirma que o ex-companheiro de equipe do Manchester United ficará “muito irritado” com o hat-trick de Lionel Messi na Copa do Mundo

A sexta participação de Ronaldo na Copa do Mundo teve um início vacilante em Houston, quando Portugal foi empatado por uma resistente seleção da República Democrática do Congo. Apesar de João Neves ter dado a Portugal uma vantagem logo no início, os jogadores de Roberto Martínez viram o placar ser empatado por Yoane Wissa e não conseguiram marcar o gol da vitória, deixando Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, no centro de um intenso debate tático.

Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad & The Football”, Scholes foi direto em sua avaliação do impacto do jogador de 41 anos. “Acho que é difícil para o técnico”, admitiu Scholes. “Eu participei do ‘Stick to Football’ com Roberto Martinez e perguntei a ele fora das câmeras. Eu disse: ‘Ele é um problema para você?’, porque sinto que ele é um pouco problemático. Aos 41 anos… Acho que só há uma posição em campo, aos 41 anos, em que você deveria ser titular, e essa posição, para mim, é a de goleiro.”



