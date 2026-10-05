Iniesta sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no mais alto nível pelo Barcelona. Durante sua ilustre carreira como jogador no clube, o ex-meio-campista testemunhou de perto a extraordinária ascensão de Messi.

Agora, a lenda espanhola acompanha o surgimento de outro talento incrível. Iniesta tem seguido de perto a evolução do ponta do Barcelona Yamal e está profundamente impressionado com o que viu.

O fenômeno de 19 anos teve um início realmente notável na atual temporada. Com impressionantes sete gols em apenas sete partidas de La Liga nesta temporada, Yamal já se firmou como uma força fenomenal em campo.