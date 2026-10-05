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'Isso não é normal!' - lenda do Barcelona, Andres Iniesta, fica impressionado com a ascensão meteórica de Lamine Yamal
Iniesta está impressionado com a forma de Yamal
Iniesta sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no mais alto nível pelo Barcelona. Durante sua ilustre carreira como jogador no clube, o ex-meio-campista testemunhou de perto a extraordinária ascensão de Messi.
Agora, a lenda espanhola acompanha o surgimento de outro talento incrível. Iniesta tem seguido de perto a evolução do ponta do Barcelona Yamal e está profundamente impressionado com o que viu.
O fenômeno de 19 anos teve um início realmente notável na atual temporada. Com impressionantes sete gols em apenas sete partidas de La Liga nesta temporada, Yamal já se firmou como uma força fenomenal em campo.
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Um nível anormal de talento
Em entrevista ao Mundo Deportivo, Iniesta falou sobre a precocidade inacreditável de Yamal. O icônico meio-campista admitiu que o adolescente atualmente atua em um nível raramente visto no futebol profissional hoje.
"É normal ver Yamal nesse nível aos 19 anos? Não, não é normal", explicou o ex-astro do Barcelona durante a entrevista. "Caso contrário, haveria mais jogadores capazes de conseguir isso."
Ambição e facilidade sem esforço elogiadas
Embora os impressionantes números de gols de Yamal falem por si só, Iniesta fez questão de destacar os fatores intangíveis que tornam o ponta tão especial. A mentalidade positiva do adolescente impressionou profundamente o ex-internacional espanhol.
"O que é bonito e importante em tudo isso é a ambição dele, sua naturalidade e o fato de que, quando você para para pensar, o que está por vir para ele é magnífico", acrescentou Iniesta.
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Um futuro magnífico aguarda Yamal
A verdadeira empolgação em torno de Yamal está no que ele pode potencialmente alcançar nos próximos anos. Apesar de já dominar os defensores da LaLiga, o jogador de 19 anos ainda tem muito tempo para desenvolver ainda mais seu jogo como um todo. Com sete gols já marcados nesta temporada, Yamal estará absolutamente desesperado para manter sua forma inacreditável.
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