Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
michael olisegetty

Traduzido por

Isso não acontecia há quase 60 anos! A França vive um primeiro tempo de pesadelo em Miami contra a Inglaterra

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo

Por nada menos que 4 a 0, os “Three Lions” de Thomas Tuchel chegaram ao intervalo contra Kylian Mbappé e companhia na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo em Miami.

Tanto Tuchel quanto Didier Deschamps, em sua 187ª e última partida como técnico da Seleção Francesa, escalaram suas equipes com sete alterações em relação às derrotas nas semifinais ocorridas no meio da semana para a disputa da medalha de bronze no torneio realizado nos EUA, Canadá e México.

  • Levou exatamente dois minutos e 14 segundos para o primeiro gol ser marcado. Declan Rice, capitão da Inglaterra no lugar de Harry Kane, que ficou no banco, marcou com precisão de longe, abrindo o placar em 1 a 0.

    A França tentou responder, mas seu ataque, com Mbappé, Michael Olise, do Bayern de Munique, e Desire Doue, do PSG, campeão da Liga dos Campeões, perdia a posse de bola repetidamente, dando espaço para a Inglaterra contra-atacar e marcar gols. Ezri Konsa marcou após um escanteio cobrado por Rice (18'), e Bukayo Saka fez dois gols (37', 45'+1).

    • Publicidade

  • A França leva quatro gols: a derrota esmagadora no Euro de 1968 serve de referência

    Pela primeira vez desde abril de 1968, os franceses sofreram quatro gols no primeiro tempo. Naquela época, a derrota por 1 a 5 para a Iugoslávia significou a eliminação na fase de qualificação para a fase final do Euro na Itália.

    Deschamps falou, no intervalo, de um “desempenho catastrófico” e fez quatro substituições logo no início do segundo tempo.



    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google