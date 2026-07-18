Isso não acontecia há quase 60 anos! A França vive um primeiro tempo de pesadelo em Miami contra a Inglaterra

Levou exatamente dois minutos e 14 segundos para o primeiro gol ser marcado. Declan Rice, capitão da Inglaterra no lugar de Harry Kane, que ficou no banco, marcou com precisão de longe, abrindo o placar em 1 a 0.

A França tentou responder, mas seu ataque, com Mbappé, Michael Olise, do Bayern de Munique, e Desire Doue, do PSG, campeão da Liga dos Campeões, perdia a posse de bola repetidamente, dando espaço para a Inglaterra contra-atacar e marcar gols. Ezri Konsa marcou após um escanteio cobrado por Rice (18'), e Bukayo Saka fez dois gols (37', 45'+1).