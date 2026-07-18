Tanto Tuchel quanto Didier Deschamps, em sua 187ª e última partida como técnico da Seleção Francesa, escalaram suas equipes com sete alterações em relação às derrotas nas semifinais ocorridas no meio da semana para a disputa da medalha de bronze no torneio realizado nos EUA, Canadá e México.
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Isso não acontecia há quase 60 anos! A França vive um primeiro tempo de pesadelo em Miami contra a Inglaterra
Levou exatamente dois minutos e 14 segundos para o primeiro gol ser marcado. Declan Rice, capitão da Inglaterra no lugar de Harry Kane, que ficou no banco, marcou com precisão de longe, abrindo o placar em 1 a 0.
A França tentou responder, mas seu ataque, com Mbappé, Michael Olise, do Bayern de Munique, e Desire Doue, do PSG, campeão da Liga dos Campeões, perdia a posse de bola repetidamente, dando espaço para a Inglaterra contra-atacar e marcar gols. Ezri Konsa marcou após um escanteio cobrado por Rice (18'), e Bukayo Saka fez dois gols (37', 45'+1).
A França leva quatro gols: a derrota esmagadora no Euro de 1968 serve de referência
Pela primeira vez desde abril de 1968, os franceses sofreram quatro gols no primeiro tempo. Naquela época, a derrota por 1 a 5 para a Iugoslávia significou a eliminação na fase de qualificação para a fase final do Euro na Itália.
Deschamps falou, no intervalo, de um “desempenho catastrófico” e fez quatro substituições logo no início do segundo tempo.
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