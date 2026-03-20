A pequena cidade de Thun é cercada pelo lago de mesmo nome e por um impressionante cenário montanhoso. Ela possui um castelo, cerca de 45.000 habitantes e está se tornando, de forma bastante inesperada, o centro do futebol suíço. No verão passado, a Federação Suíça de Futebol (SFV) anunciou que um novo centro da federação, chamado Swiss Football Home, seria construído em Thun. Ao mesmo tempo, o FC Thun, time local, começou a escrever o que provavelmente é o conto de fadas mais sensacional da história do futebol suíço.
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Isso não acontecia há mais de 70 anos! O time recém-promovido está prestes a conquistar o primeiro título da história do clube
Após cinco anos na segunda divisão, o clube conseguiu o retorno à Super League em 2025. O Thun iniciou a temporada com o segundo elenco mais barato da liga e com o objetivo de garantir a permanência na divisão. Agora, o recém-promovido está prestes a conquistar o primeiro título de campeão da história do clube. A última derrota ocorreu em meados de dezembro. Dos últimos 13 jogos oficiais, o Thun venceu doze. Nenhuma equipe marcou mais gols, nenhuma sofreu menos.
Ainda faltam três partidas na fase regular, seguidas de cinco no grupo dos campeões. A oito jogos do fim da temporada, a vantagem sobre o primeiro “perseguidor”, o FC St. Gallen, é de 16 pontos. A tradicional elite do futebol suíço está bem atrás: o atual bicampeão FC Basel, liderado pelo capitão Xherdan Shaqiri, assim como o Young Boys Bern, que dominava anteriormente, e os dois clubes tradicionais de Zurique. O FCZ e o Grasshoppers, campeão recordista e parceiro de cooperação do FC Bayern, lutam até mesmo contra o rebaixamento.
No último fim de semana, o Thun goleou o Grasshoppers em casa por 5 a 1. A Stockhorn Arena estava mais uma vez lotada com 10 mil espectadores, o que significa que quase um quarto da população da cidade assistiu ao jogo.
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Lustrinelli e Gerber já fizeram parte da equipe que ficou em segundo lugar no campeonato de 2005
A improvável história do Thun lembra os títulos do Leicester City em 2016 na Inglaterra e, aqui no país, do 1. FC Kaiserslautern em 1998; também os “Diabos Vermelhos” conseguiram essa façanha como time recém-promovido. Na Suíça, de fato, já houve um clube que subiu da segunda divisão e conquistou o título diretamente. Em 1952, o Grasshoppers, mas de forma bem menos dominante do que o Thun agora, com apenas um pontinho de vantagem.
O Thun ainda não conquistou nenhum título em toda a história do clube. Perdeu duas finais de Copa. A melhor colocação no campeonato foi em 2005, com o segundo lugar, após o que a equipe, liderada pelo artilheiro Mauro Lustrinelli e pelo motor do meio-campo Andreas Gerber, se classificou de forma sensacional para a Liga dos Campeões. Os dois protagonistas daquela época também desempenham papéis principais no conto de fadas atual: Lustrinelli como técnico, Gerber como presidente e diretor esportivo.
Na difícil busca por razões para essa sequência de sucesso, na verdade inexplicável, chega-se à conclusão de que o segredo está no apego local e na continuidade. Gerber trabalha na diretoria do Thun desde o fim de sua carreira, em 2009, e Lustrinelli treina os profissionais desde 2022. Não há estrelas de renome internacional no elenco, mas há pelo menos um nome conhecido: Marco Bürki.
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FC Thun: Os rostos da equipe sensação
O capitão e zagueiro-chefe do Thun, de 32 anos, é o irmão mais novo do goleiro Roman Bürki, que atuou por muitos anos no BVB (e agora joga pelo St. Louis City na MLS). Leonardo Bertone, também de 32 anos, já é comparado a David Beckham na Suíça devido ao seu carisma e aos seus chutes de falta. Bürki e Bertone são ambos naturais das proximidades de Thun e são figuras de identificação absolutas.
O jogador da seleção sub-21 Franz-Ethan Meichtry (20) é considerado o talento mais promissor. O meio-campista, que tem grande capacidade de finalização, já é associado a uma convocação para a seleção principal da Suíça, uma possível participação na Copa do Mundo e uma subsequente transferência para o exterior.
Atualmente, o Thun conta com três jogadores da seleção principal: o artilheiro Elmin Rastoder joga pela Macedônia do Norte, Brighton Labeau pela Martinica e Mattias Käit pela Estônia. Um dos sete jogadores estrangeiros do time é alemão. Dominik Franke (27) é formado nas categorias de base do RB Leipzig. Até 2023, o lateral-esquerdo jogou pelo FC Ingolstadt 04, antes de, após alguns meses sem clube, chegar ao Thun – e provavelmente conquistar o título de campeão em breve.