Torres marcou seu 15º gol na partida fora de casa contra o Osasuna na noite de sábado; além disso, Lamine Yamal, atualmente lesionado, já balançou as redes 16 vezes pela equipe do Barça na primeira divisão espanhola.

Em todas as competições, as duas estrelas do ataque apresentam números ainda melhores: Torres contribuiu com 20 gols e duas assistências em 46 partidas, superando assim seu recorde pessoal da temporada passada (19 gols), enquanto Yamal soma 24 gols e 18 assistências em um total de 45 partidas.