Com o gol marcado pelo jogador de 26 anos aos 86 minutos, pela primeira vez no século XXI dois jogadores espanhóis do time catalão marcaram 15 ou mais gols em uma temporada da LaLiga.
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Isso não acontecia há mais de 25 anos! Lamine Yamal e Ferran Torres causam grande impacto no FC Barcelona
Torres marcou seu 15º gol na partida fora de casa contra o Osasuna na noite de sábado; além disso, Lamine Yamal, atualmente lesionado, já balançou as redes 16 vezes pela equipe do Barça na primeira divisão espanhola.
Em todas as competições, as duas estrelas do ataque apresentam números ainda melhores: Torres contribuiu com 20 gols e duas assistências em 46 partidas, superando assim seu recorde pessoal da temporada passada (19 gols), enquanto Yamal soma 24 gols e 18 assistências em um total de 45 partidas.
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Ao Barcelona basta um empate no Clássico contra o Real Madrid
Com a vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, o Barcelona ampliou sua vantagem na LaLiga para 14 pontos. Se o Real Madrid não conseguir vencer hoje, domingo, contra o Espanyol, rival do Barcelona na cidade, a equipe do técnico Hansi Flick será campeã espanhola pela 28ª vez antes do fim do campeonato.
Caso contrário, os catalães poderão garantir o título no próximo fim de semana, no confronto direto contra os merengues. Para isso, basta um empate no 264º Clássico.