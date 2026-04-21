Os “Gaviões” venceram os “Blues” por 3 a 0 (1 a 0) em uma partida de mão beijada e subiram para a sexta colocação. Essa posição pode até ser suficiente para garantir uma vaga na Liga dos Campeões, caso o Aston Villa, semifinalista, vença a Liga Europa.
Traduzido por
Isso não acontecia com o Chelsea há mais de 100 anos! O Brighton agrava a crise dos Blues e sonha com a Liga dos Campeões
A quatro rodadas do fim da temporada, o Chelsea ocupa a sétima posição, dois pontos atrás do Brighton. Para a equipe do técnico Liam Rosenior, foi a quinta derrota consecutiva no campeonato sem marcar nenhum gol — uma sequência negativa como essa só havia ocorrido em 1912. Foi “o ano em que o Titanic afundou”, como escreveu a BBC, “a manchete diz”.
Ferdi Kadioglu (3º), após um escanteio do jogador da seleção nacional Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56º) e o substituto Danny Welbeck (90º+1) marcaram para o Brighton. A equipe de Hürzeler poderia ter recebido um pênalti por mão quando Marc Cucurella afastou a bola na própria área, em uma jogada no limite da legalidade (54º). No entanto, o contra-ataque do Brighton que resultou no 2 a 0 também foi precedido por uma mão de Yankuba Minteh.
- AFP
Chelsea em Brighton sem Cole Palmer e companhia
O Chelsea teve que contar com a ausência, entre outros, do capitão Reece James e dos principais jogadores Cole Palmer e João Pedro. Rosenior, diante da situação, optou por uma defesa com cinco jogadores, e sua equipe jogou com muito medo. Após meia hora de jogo, o Brighton tinha 7 a 0 em chutes a gol e 15 a 1 em jogadas na área adversária.
Hürzeler deu continuidade a uma sequência especial: ele permaneceu invicto também no décimo confronto contra um técnico inglês — apenas o ex-técnico da seleção brasileira campeã do mundo, Luiz Felipe Scolari, teve uma sequência mais longa (onze jogos com o Chelsea).
Os últimos cinco jogos do Chelsea na liga
Data
Jogo
Resultado
14 de março
Chelsea x Newcastle
0 a 1
21 de março
Everton x Chelsea
3 a 0
12 de abril
Chelsea x Manchester City
0 a 3
18 de abril
Chelsea x Manchester United
0 a 1
21 de abril
Brighton x Chelsea
3 a 0