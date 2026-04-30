"Isso muda completamente o rumo do jogo!" O técnico do Arsenal, Arteta, fica completamente pasmo após o "roubo" - graves acusações contra Diego Simeone

O que aconteceu? Aos 78 minutos, David Hancko, do Atlético, tocou levemente no pé de Eberechi Eze, do Arsenal, e o árbitro Danny Makkelie marcou imediatamente pênalti. Após a intervenção do árbitro assistente de vídeo, porém, o holandês anulou a marcação – uma decisão delicada. “É muito simples, é um pênalti claro. Se é pênalti, não sei por que é preciso recorrer ao VAR, por que é preciso rever a jogada 13 vezes – isso não é um erro claro”, explicou Arteta à DAZN.

O pênalti anulado foi, em seguida, o tema dominante na Inglaterra. A imprensa falou de um “roubo”. A lenda do Liverpool, Steven Gerrard, criticou na TNT Sports, dizendo que os árbitros deveriam “ter a coragem de manter suas decisões”.