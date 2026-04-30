Mikel Arteta continuava balançando a cabeça, perplexo, mesmo muito tempo depois do apito final. “O que eu não entendo – e o que me deixa muito irritado e furioso – é como diabos o pênalti contra o Eze pôde ser anulado. Não entendo isso. Isso muda completamente o rumo do jogo”, reclamou o técnico do Arsenal após o disputadíssimo empate em 1 a 1 (1 a 0) na animada partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.
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"Isso muda completamente o rumo do jogo!" O técnico do Arsenal, Arteta, fica completamente pasmo após o "roubo" - graves acusações contra Diego Simeone
O que aconteceu? Aos 78 minutos, David Hancko, do Atlético, tocou levemente no pé de Eberechi Eze, do Arsenal, e o árbitro Danny Makkelie marcou imediatamente pênalti. Após a intervenção do árbitro assistente de vídeo, porém, o holandês anulou a marcação – uma decisão delicada. “É muito simples, é um pênalti claro. Se é pênalti, não sei por que é preciso recorrer ao VAR, por que é preciso rever a jogada 13 vezes – isso não é um erro claro”, explicou Arteta à DAZN.
O pênalti anulado foi, em seguida, o tema dominante na Inglaterra. A imprensa falou de um “roubo”. A lenda do Liverpool, Steven Gerrard, criticou na TNT Sports, dizendo que os árbitros deveriam “ter a coragem de manter suas decisões”.
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Diego Simeone teria interferido no VAR? "O comportamento dele leva o árbitro a isso"
Ele também não viu nenhum erro claro que justificasse uma intervenção do VAR. “Mas o comportamento de Diego Simeone faz com que o árbitro duvide de sua decisão.” O excêntrico técnico do Atlético gesticulou freneticamente, como de costume, durante a revisão e tentou convencer a equipe de arbitragem.
Apesar da agitação, o Arsenal continua sonhando com a primeira final da Liga dos Campeões em 20 anos; os Gunners vão para a partida de volta na próxima terça-feira em Londres com uma vantagem sólida. “Estamos em uma posição incrível. Jogamos diante da nossa torcida. Está nas nossas mãos”, disse Arteta, que então poderá contar novamente com o jogador da seleção nacional Kai Havertz, que se recuperou da lesão.