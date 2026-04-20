AFP
Traduzido por
"Isso mostra o tipo de time que eles são" - Curtis Jones critica duramente o Everton pela sugestão de que teriam comemorado estar a dois pontos do Liverpool após um de seus "piores anos"
Jones zomba da mentalidade dos Toffees
O meio-campista do Liverpool não mediu palavras depois que os Reds garantiram uma vitória por 2 a 1 no último suspiro no Hill Dickinson Stadium. Em entrevista pós-jogo à Viaplay, o jogador formado na base foi questionado sobre as especulações pré-jogo de que o Everton poderia alcançar o Liverpool na tabela da Premier League. Jones aproveitou a oportunidade para destacar o que ele considera uma enorme diferença nas expectativas entre os dois clubes.
- Getty Images Sport
'Mostra a equipe que eles são'
"Isso mostra o tipo de time que somos e o tipo de time que eles são", disse Jones à emissora. "Eles estão comemorando por estarem dois pontos atrás de nós em um dos nossos piores anos. Se é isso que eles consideram um trampolim ou um passo na direção certa, então pffftt, não sei." O comentário reflete uma tarde de júbilo para os Reds, que abriram oito pontos de vantagem sobre seus rivais graças a um gol da vitória aos 110 minutos do capitão Virgil van Dijk.
A vitória aumentou significativamente as esperanças do Liverpool de garantir uma classificação entre os cinco primeiros e a vaga na Liga dos Campeões, uma meta que continua sendo o requisito mínimo para a equipe de Arne Slot enquanto atravessa uma temporada turbulenta.
“Não pensamos nas equipes que estão nos alcançando. Só olhamos para frente e sabemos que temos que jogar na Liga dos Campeões”, acrescentou Jones.
A crise na posição de goleiro se agrava
Enquanto as comemorações eram intensas na arquibancada visitante, havia sérias preocupações para Slot em relação ao seu elenco de goleiros. Com Alisson já fora de combate, o Liverpool viu Giorgi Mamardashvili ser levado ao hospital após uma forte colisão durante a jogada que resultou no gol do Everton. O jogador da seleção da Geórgia foi retirado de maca, o que levou à estreia inesperada do terceiro goleiro, Freddie Woodman.
Slot confirmou a situação na coletiva de imprensa pós-jogo: “Ele foi levado ao hospital. Pelo que vi, e foi o que me disseram, parece ser um ferimento aberto. Não será uma lesão de longa duração, vamos ver se ele estará disponível na próxima semana.”
- Getty Images Sport
De olho nos cinco primeiros
A vitória mantém o Liverpool na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, enquanto o time busca alcançar o Manchester United e o Aston Villa, mantendo ao mesmo tempo uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado. A agenda de jogos que o Reds terá pela frente determinará, em última instância, se o time conseguirá transformar uma temporada difícil em uma temporada de sucesso. Esta sequência crucial de partidas inclui um confronto contra o Crystal Palace e uma importante viagem a Old Trafford para enfrentar o United.