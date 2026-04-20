"Isso mostra o tipo de time que eles são" - Curtis Jones critica duramente o Everton pela sugestão de que teriam comemorado estar a dois pontos do Liverpool após um de seus "piores anos"

"Isso mostra o tipo de time que somos e o tipo de time que eles são", disse Jones à emissora. "Eles estão comemorando por estarem dois pontos atrás de nós em um dos nossos piores anos. Se é isso que eles consideram um trampolim ou um passo na direção certa, então pffftt, não sei." O comentário reflete uma tarde de júbilo para os Reds, que abriram oito pontos de vantagem sobre seus rivais graças a um gol da vitória aos 110 minutos do capitão Virgil van Dijk.

A vitória aumentou significativamente as esperanças do Liverpool de garantir uma classificação entre os cinco primeiros e a vaga na Liga dos Campeões, uma meta que continua sendo o requisito mínimo para a equipe de Arne Slot enquanto atravessa uma temporada turbulenta.

“Não pensamos nas equipes que estão nos alcançando. Só olhamos para frente e sabemos que temos que jogar na Liga dos Campeões”, acrescentou Jones.