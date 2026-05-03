“Isso me irrita” – Como Paul Pogba superou o pesadelo das lesões no Mônaco para chegar à conclusão de que “não dá para parar”

O retorno do jogador de 33 anos à Ligue 1 deveria ter sido uma grande história de redenção, mas seu corpo frequentemente se recusou a cooperar. Desde que chegou ao Mônaco, o campeão da Copa do Mundo viu seu progresso constantemente interrompido por problemas físicos, o que o levou a uma confissão sincera sobre seu estado mental durante os períodos de reabilitação.

Em uma entrevista emocionante ao Ligue 1 Plus, o meio-campista revelou a profundidade de sua frustração. Pogba afirmou: “Sinceramente, houve momentos em que eu pensava: ‘Chega, isso está me deixando nervoso’. Eu faço de tudo, venho, estou aqui, e isso não para, simplesmente continua. Eu pensava: ‘O que mais eu tenho que fazer para evitar tudo isso?’ E, na verdade, é uma questão de tempo e paciência. Você tem que ter paciência para seguir em frente e não desistir.”