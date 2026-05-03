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“Isso me irrita” – Como Paul Pogba superou o pesadelo das lesões no Mônaco para chegar à conclusão de que “não dá para parar”
Uma frustração que não passa
O retorno do jogador de 33 anos à Ligue 1 deveria ter sido uma grande história de redenção, mas seu corpo frequentemente se recusou a cooperar. Desde que chegou ao Mônaco, o campeão da Copa do Mundo viu seu progresso constantemente interrompido por problemas físicos, o que o levou a uma confissão sincera sobre seu estado mental durante os períodos de reabilitação.
Em uma entrevista emocionante ao Ligue 1 Plus, o meio-campista revelou a profundidade de sua frustração. Pogba afirmou: “Sinceramente, houve momentos em que eu pensava: ‘Chega, isso está me deixando nervoso’. Eu faço de tudo, venho, estou aqui, e isso não para, simplesmente continua. Eu pensava: ‘O que mais eu tenho que fazer para evitar tudo isso?’ E, na verdade, é uma questão de tempo e paciência. Você tem que ter paciência para seguir em frente e não desistir.”
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A disputa por minutos em campo
Estatisticamente, a temporada tem sido difícil para o francês, que tem enfrentado dificuldades para encontrar ritmo em campo. Pogba disputou apenas 115 minutos em seis partidas pelo Mônaco, agora que a temporada se aproxima do fim, tendo sua participação mais longa sido de meros 58 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o FC Metz no sábado.
Apesar do tempo de jogo limitado, o ex-astro da Juventus dá crédito ao seu círculo íntimo por mantê-lo focado quando pensamentos de aposentadoria poderiam ter surgido. “Tive sorte de ter pessoas ao meu redor, seja minha família ou amigos próximos, que me diziam: ‘Do que você está falando?’ Quando vejo as mensagens, seja nas redes sociais ou quando chego aos estádios, eles aplaudem”, acrescentou.
Recusando-se a desistir
Apesar da avaliação de que seu estado físico atual é um “pesadelo”, feita por muitos especialistas em futebol franceses, Pogba continua convicto de que sua trajetória no futebol profissional ainda não chegou ao fim.
Refletindo sobre seu futuro, ele afirmou: “Não posso parar por aqui. Quero devolver esse amor e essa alegria ao público.”
Essa postura desafiadora surge em um momento em que seu contrato, válido até 2027, tem sido alvo de muita análise devido à sua falta de disponibilidade.
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Encontrar a paz através da paciência
O caminho de volta tem sido excepcionalmente longo para Pogba. Embora sua qualidade técnica e domínio da bola continuem evidentes para todos, as exigências físicas da Ligue 1 têm se mostrado um obstáculo significativo em sua busca por recuperar seu antigo status como um dos principais meias do mundo.
Pogba acredita agora que a chave para sua permanência no mais alto nível é uma mudança de mentalidade em relação à sua recuperação. Em vez de apressar o retorno e arriscar lesões adicionais, ele está adotando uma abordagem mais gradual para recuperar a forma física.