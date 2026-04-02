"Isso me incomoda!" – Nick Woltemade, frustrado, sugere que seus críticos "não assistem a muitos jogos do Newcastle"

Em entrevista ao Süddeutsche Zeitung, o atacante alemão expressou sua clara frustração com as críticas em torno de suas recentes atuações pelo Newcastle. Apesar de ser titular indiscutível da equipe, alguns torcedores e comentaristas têm questionado seu impacto no terço final do campo.

“Isso me incomoda. Se alguém afirma que estou em baixa, eu diria que essa pessoa não assiste a muitos jogos do Newcastle”, disse Woltemade, respondendo diretamente às críticas negativas que surgiram durante a segunda metade da temporada.