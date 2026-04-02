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"Isso me incomoda!" – Nick Woltemade, frustrado, sugere que seus críticos "não assistem a muitos jogos do Newcastle"
Woltemade rebate as alegações de que estaria em "baixa de rendimento"
Em entrevista ao Süddeutsche Zeitung, o atacante alemão expressou sua clara frustração com as críticas em torno de suas recentes atuações pelo Newcastle. Apesar de ser titular indiscutível da equipe, alguns torcedores e comentaristas têm questionado seu impacto no terço final do campo.
“Isso me incomoda. Se alguém afirma que estou em baixa, eu diria que essa pessoa não assiste a muitos jogos do Newcastle”, disse Woltemade, respondendo diretamente às críticas negativas que surgiram durante a segunda metade da temporada.
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Uma mudança na responsabilidade tática
Em vez de atuar como um atacante puro na linha de frente, Woltemade tem sido frequentemente solicitado a sacrificar suas ambições pessoais de marcar gols em prol da estratégia tática coletiva, com Eddie Howe escalando-o como meio-campista.
“Sei que as pessoas me associam a gols, mas não dá para comparar a contagem de gols de um atacante com a de um meio-campista que joga a 50, 60, 70 metros do gol adversário”, explicou ele.
Julgamento injusto?
Com 10 gols e cinco assistências em 45 partidas pelo Newcastle até o momento, os números sugerem uma temporada produtiva; no entanto, Woltemade insiste que as estatísticas tradicionais não contam toda a história de sua evolução. Ele quer que o foco se desloque para sua dedicação e segurança técnica nas zonas mais recuadas do campo.
“Atualmente, sou um Nick Woltemade completamente diferente do que era no início da temporada. Neste momento, devo ser avaliado pela forma como lido com os duelos ou conquisto espaço”, acrescentou o atacante, destacando os aspectos sutis de seu jogo que muitas vezes passam despercebidos por observadores casuais.
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Construindo para o longo prazo
Enquanto a maioria dos atacantes anseia pela glória de marcar gols, Woltemade está adotando uma abordagem madura em relação ao seu desenvolvimento. “É claro que estou marcando muito menos gols agora. Mas estou totalmente tranquilo; não me importo em ampliar meu repertório. E estou convencido de que, a longo prazo, isso me tornará mais forte se eu aprender a lidar com fases como esta”, concluiu Woltemade.
O ex-jogador do Stuttgart terá outra chance de calar os céticos quando o Newcastle visitar o Crystal Palace em sua próxima partida da Premier League, no dia 12 de abril.