Antony passou por uma transformação notável desde que deixou o Manchester United, consolidando-se como uma figura fundamental no Benito Villamarín. Suas atuações em Sevilha contrastam fortemente com o período difícil que viveu na Premier League, mas não foram suficientes para garantir uma vaga na seleção final para a Copa do Mundo de 2026.

O jogador de 26 anos usou as redes sociais para expressar seus sentimentos logo após o anúncio da lista. “Estou triste por não estar em mais uma Copa do Mundo com a seleção, mas estou tranquilo e orgulhoso de tudo o que conquistamos até agora”, compartilhou com seus seguidores, admitindo que, embora a decisão doa, ele continua orgulhoso de sua trajetória profissional desde que se mudou para a Espanha.