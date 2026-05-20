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Morocco v Brazil: International FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

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"Isso me entristece" - Antony, jogador que não teve sucesso no Manchester United, se pronuncia sobre a exclusão da seleção brasileira para a Copa do Mundo após seu renascimento no Real Betis

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O ponta do Real Betis, Antony, expressou sua tristeza após ter sido deixado de fora da convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Apesar de uma impressionante temporada individual na La Liga, na qual recuperou sua melhor forma, o ex-jogador do Manchester United não irá disputar o torneio com a Seleção.

  • A recuperação na Espanha não é suficiente

    Antony passou por uma transformação notável desde que deixou o Manchester United, consolidando-se como uma figura fundamental no Benito Villamarín. Suas atuações em Sevilha contrastam fortemente com o período difícil que viveu na Premier League, mas não foram suficientes para garantir uma vaga na seleção final para a Copa do Mundo de 2026.

    O jogador de 26 anos usou as redes sociais para expressar seus sentimentos logo após o anúncio da lista. “Estou triste por não estar em mais uma Copa do Mundo com a seleção, mas estou tranquilo e orgulhoso de tudo o que conquistamos até agora”, compartilhou com seus seguidores, admitindo que, embora a decisão doa, ele continua orgulhoso de sua trajetória profissional desde que se mudou para a Espanha.

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    Dedicação ao sonho da Seleção

    O ponta, que se tornou um dos favoritos da torcida do Betis, não perdeu tempo em voltar seu foco para apoiar seus companheiros da seleção. O Brasil entra no torneio em busca da sexta estrela, e Antony confirmou que acompanhará tudo de longe como um torcedor dedicado.

    “Vou continuar trabalhando como sempre fiz, porque esse sonho ainda está vivo”, postou ele em seus stories do Instagram. Mais tarde, ele acrescentou: “Agora é hora de torcer pelos meus amigos que vão representar o Brasil na luta pelo sexto título. Estarei torcendo por todos eles daqui.”

  • Estatísticas impressionantes no Betis

    A exclusão pegou muitos de surpresa na Espanha, considerando os números impressionantes que Antony apresentou nesta temporada. Ao longo de 45 partidas em todas as competições pelos Verdiblancos, o brasileiro marcou impressionantes 14 gols e deu 10 assistências, provando ser um dos atacantes mais eficazes da La Liga. Sua regularidade desde que se transferiu para o Sevilha lhe rendeu uma convocação de Ancelotti em junho de 2025, mas essa continua sendo sua única participação sob o comando do técnico italiano.

  • Real Betis Balompie v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Plano de descanso para a última rodada

    Além do golpe emocional de ter ficado de fora da convocação de Ancelotti, Antony tem outra preocupação significativa. O jogador vem sofrendo de um incômodo persistente na virilha há várias semanas, o que tem prejudicado seu desempenho físico e despertado preocupações entre a equipe médica do clube de Sevilha.

    Como o Betis já cumpriu suas obrigações no campeonato ao garantir matematicamente sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, a comissão técnica não quer correr riscos. Parece que Antony não participará da última rodada contra o Levante para evitar agravar sua lesão.

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