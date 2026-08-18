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'Isso me deixa um pouco triste' - Fermin Lopez reage à perda do número da camisa para Rodri, a caminho do Barcelona, enquanto o meio-campista chega em transferência de £ 65 milhões
Fermín dá lugar ao vencedor da Bola de Ouro
Depois de desembarcar em Barcelona para finalizar sua transferência de £65 milhões, Rodri teria pedido sua tradicional camisa 16, o mesmo número que vestiu com tanta distinção durante sua passagem de sete anos repleta de troféus pelo Manchester City. Isso forçou uma reorganização no elenco, com Fermin deixando a camisa para assumir a número sete, recentemente deixada pelo novo atacante do Paris Saint-Germain Ferran Torres.
Ao falar sobre a mudança, Fermin admitiu que, embora esteja animado com o futuro, deixar para trás seus números anteriores é algo agridoce.
"A camisa 7 é uma que eu sempre gostei e que foi usada por alguns dos maiores jogadores da nossa história", disse o meio-campista de 23 anos em entrevista ao Diari Ara. "Como ela estava disponível, eu pedi e estou muito feliz por usá-la."
Ele acrescentou: "Fico um pouco triste por abrir mão da camisa 16, porque ela tinha um lugar especial no meu coração depois destas temporadas no time principal. Mas tenho certeza de que estará em boas mãos."
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Elogios para o melhor meio-campista do mundo
Apesar da leve decepção pessoal em relação à troca de camisas, Fermin fez muitos elogios ao companheiro de seleção. O meio-campista não tem qualquer ilusão sobre a qualidade que Rodri leva à Catalunha e o classificou como uma contratação transformadora para o clube. Com o Barcelona prestes a abrir sua campanha em La Liga contra o Elche, no Martinez Valero, a chegada de um volante tão renomado ao meio-campo representa um enorme reforço para os planos táticos de Flick.
O cria de La Masia acrescentou: "Ele é um grande jogador. Vencedor da Bola de Ouro e campeão do mundo. Tenho ele como companheiro na seleção e ele é o melhor meio-campista do mundo. Vai nos dar muito."
As ligações com Julian Alvarez
A chegada de Rodri talvez não seja a última movimentação envolvendo ex-estrelas do Manchester City. As especulações seguem fortes de que o Barcelona está atrás do atacante argentino Julian Alvarez para liderar seu ataque. Flick e o diretor esportivo Deco identificaram o centroavante como um alvo prioritário, embora as negociações com o Atlético de Madrid sigam complicadas. Lopez reconheceu a qualidade do vencedor da Copa do Mundo de 2022, mas manteve cautela ao comentar um jogador que atualmente tem contrato com um rival doméstico.
"Eu gosto dele, é um grande jogador, mas, no fim das contas, ele é jogador do Atlético de Madrid. Não posso dizer muito mais", afirmou Fermin ao ser questionado sobre os rumores. No entanto, ele deu a entender como o atacante se encaixaria bem no atual sistema do Camp Nou, acrescentando: "Só posso dizer que, no nosso elenco, da forma como jogamos, acho que ele se encaixaria muito bem."
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Adeus a Torres
A mudança de Fermín para a camisa 7 foi possível com a saída de Torres, que se transferiu para o PSG em um acordo avaliado em aproximadamente € 50 milhões. Fermín revelou que entrou em contato com o amigo para lhe desejar tudo de melhor.
"Essas são decisões pessoais, e eu não tenho todas as informações, mas, para mim, é uma pena porque ele era um grande companheiro de equipe e um bom jogador", concluiu Fermín. "Desejo a ele tudo de melhor... Escrevi para ele quando saiu para me despedir. Essas são decisões pessoais. Não havia necessidade de estar ali pressionando-o para convencê-lo. Ele tomou essa decisão, e fico feliz se ele está feliz."
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