Depois de desembarcar em Barcelona para finalizar sua transferência de £65 milhões, Rodri teria pedido sua tradicional camisa 16, o mesmo número que vestiu com tanta distinção durante sua passagem de sete anos repleta de troféus pelo Manchester City. Isso forçou uma reorganização no elenco, com Fermin deixando a camisa para assumir a número sete, recentemente deixada pelo novo atacante do Paris Saint-Germain Ferran Torres.

Ao falar sobre a mudança, Fermin admitiu que, embora esteja animado com o futuro, deixar para trás seus números anteriores é algo agridoce.

"A camisa 7 é uma que eu sempre gostei e que foi usada por alguns dos maiores jogadores da nossa história", disse o meio-campista de 23 anos em entrevista ao Diari Ara. "Como ela estava disponível, eu pedi e estou muito feliz por usá-la."

Ele acrescentou: "Fico um pouco triste por abrir mão da camisa 16, porque ela tinha um lugar especial no meu coração depois destas temporadas no time principal. Mas tenho certeza de que estará em boas mãos."