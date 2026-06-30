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Netherlands 2026 World Cup MoroccoGetty
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Isso me dá náuseas” - Holanda é duramente criticada por suas “idiotas” corridas antes dos pênaltis, enquanto Marrocos acaba com seu sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026

Países Baixos
Copa do Mundo
Países Baixos x Marrocos
P. van Hooijdonk
Marrocos

A Holanda foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 de forma brutal, após uma dramática derrota por 3 a 2 nos pênaltis para o Marrocos, após um empate em 1 a 1. O ex-jogador da seleção holandesa Pierre van Hooijdonk criticou duramente Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville por suas corridas “idiotas” antes de cobrar os pênaltis, admitindo que os erros deles em um momento de alta pressão o deixaram com um forte mal-estar.

  • Lendas holandesas criticam a má execução de pênaltis

    Em entrevista à emissora holandesa NOS, Van Hooijdonk expressou total consternação com a forma como a Oranje desmoronou na marca dos 12 jardas em Monterrey. Após um exaustivo empate em 1 a 1, Kluivert acertou a trave, Timber chutou para fora e Bounou defendeu o fraco chute de Summerville, selando a vitória dos Leões do Atlas por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

    O colega analista Ibrahim Afellay somou-se às críticas, afirmando que essas estrelas internacionais da atualidade simplesmente não conseguem lidar com a imensa pressão psicológica dos pênaltis em torneios. A decepcionante derrota marca a eliminação mais precoce da Holanda em uma Copa do Mundo na era moderna, deixando os torcedores completamente arrasados, já que seus sonhos de conquistar o título mundial se evaporaram de forma espetacular.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Van Hooijdonk defende a abordagem tradicional nas cobranças de pênalti

    No entanto, Van Hooijdonk se recusou a atribuir a culpa à simples pressão, apontando, em vez disso, as técnicas excessivamente complicadas utilizadas pela geração atual.

    “A pressão é algo para o qual não se pode treinar, mas temos um técnico da seleção que cobrou 1.423 pênaltis durante sua carreira de jogador. Ele converteu todos sem fazer nada de louco”, afirmou o ex-atacante.

    Exigindo um retorno ao básico sob o comando de Ronald Koeman, ele acrescentou: “Coloque a bola no chão, dê uma corrida de impulso e chute. Eu esperaria que o técnico da seleção tivesse dito: ‘Rapazes, todo mundo que cobrar um pênalti tem o direito de errar. Mas só de uma maneira: uma corrida de impulso normal e um chute.’ Todas essas coisas idiotas, me dão até náusea...”

  • A Oranje, que foi dominada, teve sorte de chegar aos pênaltis

    A análise ficou ainda mais sombria quando ambos os comentaristas admitiram que a melhor equipe avançou. Afellay afirmou que “já é um milagre em si o fato de a Holanda ter chegado aos pênaltis”, considerando o quanto a equipe teve dificuldades. Van Hooijdonk concordou plenamente, observando que o Marrocos foi muito superior durante toda a partida.

    Ele criticou a estratégia tática de Koeman, dizendo: “Antes, achávamos que eram boas ideias, mas quando você vê que, na verdade, não funciona, precisa pensar em outra coisa. O Marrocos tem uma boa seleção, mas não é a França. Eles encararam a partida como se tivessem que jogar contra a França.”

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    Reestruturação tática se aproxima após eliminação vergonhosa

    Após esse fracasso tático histórico, Koeman enfrenta um futuro extremamente incerto como técnico. A Federação Real Holandesa de Futebol, sem dúvida, iniciará uma análise minuciosa dessas táticas defensivas e das evidentes fragilidades psicológicas antes das próximas eliminatórias para o Campeonato Europeu. Com a torcida exigindo mudanças imediatas, a seleção precisa reconstruir urgentemente sua identidade para garantir que esse talento geracional nunca mais seja desperdiçado no cenário internacional.

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