“Isso me dá náuseas” - Holanda é duramente criticada por suas “idiotas” corridas antes dos pênaltis, enquanto Marrocos acaba com seu sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026

No entanto, Van Hooijdonk se recusou a atribuir a culpa à simples pressão, apontando, em vez disso, as técnicas excessivamente complicadas utilizadas pela geração atual.

“A pressão é algo para o qual não se pode treinar, mas temos um técnico da seleção que cobrou 1.423 pênaltis durante sua carreira de jogador. Ele converteu todos sem fazer nada de louco”, afirmou o ex-atacante.

Exigindo um retorno ao básico sob o comando de Ronald Koeman, ele acrescentou: “Coloque a bola no chão, dê uma corrida de impulso e chute. Eu esperaria que o técnico da seleção tivesse dito: ‘Rapazes, todo mundo que cobrar um pênalti tem o direito de errar. Mas só de uma maneira: uma corrida de impulso normal e um chute.’ Todas essas coisas idiotas, me dão até náusea...”