“Isso me acompanhou” - Erling Haaland exibe uma lembrança bizarra da Copa do Mundo, que custou US$ 750, enquanto o avião da seleção da Noruega volta para casa

Por meio de sua conta pessoal no X, o atacante do Manchester City deu uma resposta bem-humorada sobre sua nova lembrança que viralizou ao desembarcar do avião, escrevendo: “Ele me seguiu até em casa”.

Além disso, Haaland convidou seus fãs no Instagram a escolherem um nome para o guaxinim por meio de uma enquete com opções como “Cowboy”, “Ranger”, “TEX” e “R.O.W.”.

Ele também deixou uma mensagem de despedida aos Estados Unidos após o fim da histórica aventura da Noruega: “Foi uma jornada e tanto, obrigado por tornarem tudo tão especial.”

Em outra postagem com uma selfie, o atacante escreveu uma frase sentimental de despedida: “Adeus, EUA. Foi muito emocionante.”