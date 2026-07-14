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“Isso me acompanhou” - Erling Haaland exibe uma lembrança bizarra da Copa do Mundo, que custou US$ 750, enquanto o avião da seleção da Noruega volta para casa
Haaland traz uma lembrança bizarra
O jogador da seleção da Noruega foi visto levando para casa uma lembrança única: um guaxinim empalhado segurando uma garrafa de uísque, quando a equipe pousou em Oslo. O atacante de 25 anos voltou à sua terra natal depois que a impressionante campanha da Noruega na Copa do Mundo foi interrompida por uma derrota apertada por 2 a 1 nas quartas de final contra a Inglaterra. O animal empalhado, que teria sido comprado por US$ 750 na loja Wild Bill’s Western Store, em Dallas, tornou-se instantaneamente um grande assunto nas redes sociais.
- AFP
Atacante faz piada sobre um guaxinim
Por meio de sua conta pessoal no X, o atacante do Manchester City deu uma resposta bem-humorada sobre sua nova lembrança que viralizou ao desembarcar do avião, escrevendo: “Ele me seguiu até em casa”.
Além disso, Haaland convidou seus fãs no Instagram a escolherem um nome para o guaxinim por meio de uma enquete com opções como “Cowboy”, “Ranger”, “TEX” e “R.O.W.”.
Ele também deixou uma mensagem de despedida aos Estados Unidos após o fim da histórica aventura da Noruega: “Foi uma jornada e tanto, obrigado por tornarem tudo tão especial.”
Em outra postagem com uma selfie, o atacante escreveu uma frase sentimental de despedida: “Adeus, EUA. Foi muito emocionante.”
"Isso mudou minha vida"
Apesar da Noruega ter sido eliminada nas quartas de final, o torneio norte-americano marcou, sem dúvida, um ponto de virada significativo na carreira do atacante. Haaland brilhou intensamente como a figura carismática que elevou o desempenho de sua seleção, permitindo que ela enfrentasse de igual para igual a elite do futebol mundial.
Seus impressionantes sete gols não apenas reforçaram sua reputação mundial, mas também deixaram um profundo impacto emocional em sua trajetória profissional. Conforme citado pela Associated Press, Haaland refletiu com franqueza sobre o impacto monumental que o torneio teve: “Acho que isso mudou minha vida, para ser sincero.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Haaland?
Após um merecido período de férias pós-torneio, Haaland voltará em breve a se concentrar nas obrigações nacionais ao se apresentar para os treinos de pré-temporada no City. Espera-se que o prolífico atacante comece com tudo para garantir que esteja totalmente preparado para mais uma campanha exaustiva na Premier League e na Liga dos Campeões.
O novo técnico do City, Enzo Maresca, espera que a eficiência demonstrada no cenário mundial se transfira sem problemas para as partidas do clube, enquanto os Cityzens buscam mais títulos na próxima temporada.
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