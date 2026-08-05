Ince demonstrou grande simpatia por Rashford depois que o Barcelona decidiu não seguir em frente com uma transferência em definitivo. O atacante impressionou na Espanha na temporada passada, marcando com regularidade e mostrando sua versatilidade em todo o setor ofensivo.

"Eu sinto por Rashford, sinto mesmo, porque acho que ele é um jogador fantástico", afirmou Ince. "Ele pode jogar pela esquerda e pode jogar pela direita. Não sei se muita gente o viu no ano passado jogando pelo Barcelona, mas ele estava fazendo gols, estava se divertindo e parecia um jogador completamente diferente.

"Então, quando você acha que o Barcelona vai contratá-lo, eles pegam Anthony Gordon e isso acaba com Rashford. Você viu na Copa do Mundo a magia que ele pode trazer, ele tem esse talento."