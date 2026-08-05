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Yosua Arya

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'Isso mata Marcus Rashford' - Paul Ince manda recado claro ao Manchester United após recusa do Barcelona

M. Rashford
Manchester United
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Premier League

Paul Ince pediu ao Manchester United que abandone os planos de vender Marcus Rashford após a rejeitada transferência para o Barcelona. O ex-meio-campista do Manchester United acredita que o técnico Michael Carrick pode destravar todo o potencial do internacional inglês antes da nova temporada da Premier League.

  • Ince pede permanência de Rashford

    Ince pediu que o Manchester United mantenha Rashford após o fim de seu período de empréstimo ao Barcelona. O Manchester United tenta atualmente tirar o ponta de sua folha nesta janela de verão. O Barcelona optou por não contratar o atacante em definitivo, preferindo comprar Anthony Gordon em vez disso. Apesar do desejo do Manchester United de negociá-lo, Ince insiste que manter Rashford em Old Trafford pode render enormes dividendos. Ince acredita que Carrick tem a abordagem ideal para reativar a carreira do atacante em seu clube de infância.

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  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    Carrick é apontado como o nome certo para destravar ponta

    O ex-meio-campista do United acredita fortemente que Carrick pode extrair o melhor desempenho do internacional inglês. Ince destacou que uma gestão de grupo apoiadora pode ser a chave para restaurar a forma do jogador.

    "Eu simplesmente acho que Michael Carrick pode tirar o melhor dele, acho mesmo, mesmo", disse Ince à Oddschecker. "Acho que, se você simplesmente acolher Rashford, vai ver um jogador muito, muito bom. Tomara que seja esse o caso. Mas uma coisa é certa: ele é um jogador muito, muito talentoso e, se estiver feliz, vai render para você."

  • Rejeição do Barcelona é um duro golpe

    Ince demonstrou grande simpatia por Rashford depois que o Barcelona decidiu não seguir em frente com uma transferência em definitivo. O atacante impressionou na Espanha na temporada passada, marcando com regularidade e mostrando sua versatilidade em todo o setor ofensivo.

    "Eu sinto por Rashford, sinto mesmo, porque acho que ele é um jogador fantástico", afirmou Ince. "Ele pode jogar pela esquerda e pode jogar pela direita. Não sei se muita gente o viu no ano passado jogando pelo Barcelona, mas ele estava fazendo gols, estava se divertindo e parecia um jogador completamente diferente.

    "Então, quando você acha que o Barcelona vai contratá-lo, eles pegam Anthony Gordon e isso acaba com Rashford. Você viu na Copa do Mundo a magia que ele pode trazer, ele tem esse talento."

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  • Marcus Rashford England 2026Getty

    Olhando para a nova temporada

    O futuro imediato de Rashford segue incerto, enquanto o United avalia suas opções na janela de transferências. No entanto, a liderança já comprovada de Carrick em Old Trafford oferece esperança de um recomeço. Carrick conduziu com sucesso o Manchester United ao terceiro lugar na Premier League na temporada passada, garantindo o retorno à Liga dos Campeões.

    O Manchester United dará início à sua campanha na Premier League de 2026-27 em 22 de agosto, contra o recém-promovido Hull City, partida na qual Rashford ainda poderá atuar caso permaneça.

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