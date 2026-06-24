Isso já teria rendido um cartão vermelho na Copa do Mundo! Imagem polêmica do astro inglês Jude Bellingham vem à tona

Miguel Almirón, do Paraguai, recebeu cartão vermelho na vitória por 1 a 0 na partida da fase de grupos contra a Turquia, após ter levado a mão à boca enquanto falava. O meio-campista foi suspenso por uma partida e, portanto, não poderá atuar pela seleção paraguaia na última partida da fase de grupos contra a Austrália, na qual as duas equipes disputam o segundo lugar.

A FIFA havia introduzido a nova regra em resposta a um incidente ocorrido na Liga dos Campeões no início do ano. Na ocasião, Gianluca Prestianni, do Benfica de Lisboa, teria proferido insultos supostamente racistas contra Vinicius Júnior, do Real Madrid, com a mão na boca. Para evitar incidentes desse tipo, a FIFA estabeleceu essa penalidade drástica antes da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. Com a restrição de que deve ser visível que se trata de uma cena de conflito.

Caso a cena envolvendo Bellingham tenha chamado a atenção do árbitro ou do VAR, essa restrição pode ter sido o motivo pelo qual o inglês, ao contrário de Almiron, não recebeu cartão vermelho. Ainda não está claro exatamente quando a cena ocorreu — como Ayew já estava com um curativo na cabeça, aplicado após uma colisão aos 24 minutos, deve ter sido, em qualquer caso, depois disso.