De qualquer forma, uma imagem do jogador do Real Madrid durante a partida dá margem a discussões sobre o assunto. Nela, é possível ver Bellingham levando a mão à boca durante uma conversa com Jordan Ayew, da Gana. Um gesto que, na Copa do Mundo de 2026, deverá ser punido pelos árbitros com um cartão vermelho — e, como se sabe, já houve um caso desse tipo.
Traduzido por
Isso já teria rendido um cartão vermelho na Copa do Mundo! Imagem polêmica do astro inglês Jude Bellingham vem à tona
Miguel Almirón, do Paraguai, recebeu cartão vermelho na vitória por 1 a 0 na partida da fase de grupos contra a Turquia, após ter levado a mão à boca enquanto falava. O meio-campista foi suspenso por uma partida e, portanto, não poderá atuar pela seleção paraguaia na última partida da fase de grupos contra a Austrália, na qual as duas equipes disputam o segundo lugar.
A FIFA havia introduzido a nova regra em resposta a um incidente ocorrido na Liga dos Campeões no início do ano. Na ocasião, Gianluca Prestianni, do Benfica de Lisboa, teria proferido insultos supostamente racistas contra Vinicius Júnior, do Real Madrid, com a mão na boca. Para evitar incidentes desse tipo, a FIFA estabeleceu essa penalidade drástica antes da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. Com a restrição de que deve ser visível que se trata de uma cena de conflito.
Caso a cena envolvendo Bellingham tenha chamado a atenção do árbitro ou do VAR, essa restrição pode ter sido o motivo pelo qual o inglês, ao contrário de Almiron, não recebeu cartão vermelho. Ainda não está claro exatamente quando a cena ocorreu — como Ayew já estava com um curativo na cabeça, aplicado após uma colisão aos 24 minutos, deve ter sido, em qualquer caso, depois disso.
- Getty Images
Jude Bellingham causou problemas para Gana
Bellingham, que não teve um bom desempenho no decepcionante empate sem gols da Inglaterra, causou polêmica de outra forma. Uma entrada violenta contra o zagueiro ganês Jerome Opoku, pouco antes do apito do intervalo, deixou os africanos furiosos. Segundo o jornal *The Sun*, Bellingham teria entrado em confronto com o assistente técnico ganês John Paintsil logo em seguida, a caminho dos vestiários.
O técnico da Gana, Carlos Queiroz, que também se envolveu na discussão, explicou após o fim da partida: “Na verdade, eu queria dizer a ele (Bellingham, nota do editor) que deveria ter se contido um pouco mais naquela entrada. Isso poderia ter rendido um cartão amarelo, pois ele acertou nosso jogador com o pé.” O português continuou: “Ele reagiu com veemência e soltou alguns palavrões, e foi assim que tudo começou.”
O próprio Bellingham mostrou-se arrependido depois, pelo menos em relação à falta que cometeu em Opoku: “Foi uma entrada boba da minha parte, para ser sincero. O banco deles se levantou e pediu um cartão amarelo para mim.” As discussões que se seguiram simplesmente “surgiram no calor do momento”, enfatizou o ex-jogador do BVB, afirmando que não há rixa entre eles.
Bellingham, surpreendentemente eleito o Melhor Jogador da Partida: “Não mereço isso”
Bellingham foi substituído pelo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, aos 74 minutos. Assim como toda a equipe dos Three Lions, o jogador de 22 anos também não conseguiu repetir o desempenho convincente da vitória por 4 a 2 na estreia contra a Croácia; no entanto, Bellingham foi surpreendentemente eleito o melhor jogador da partida: “Para ser sincero, não mereço isso”, admitiu o próprio jogador, que já disputou 50 partidas pela seleção.
No último jogo da fase de grupos contra o Panamá, no sábado, Bellingham e companhia querem defender a liderança do Grupo L com uma vitória. Se conseguirem, a Inglaterra enfrentaria, nas oitavas de final na próxima quarta-feira, um dos oito melhores terceiros colocados dos grupos.
Enquanto isso, Gana pretende, no mínimo, estar entre esses times, já que soma quatro pontos após a vitória por 1 a 0 na estreia contra o Panamá e o honroso empate contra a Inglaterra, favorita do grupo. No último jogo da fase de grupos contra a Croácia, um empate seria suficiente para garantir a classificação para a fase eliminatória como segundo colocado. Mesmo em caso de derrota, porém, os ganenses teriam boas chances de avançar como terceiro colocado do grupo.
- AFP
Com Jude Bellingham: a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
- Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Defesa: Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Meio-campo: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Ataque: Harry Kane (FC Bayern), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)