“Isso já se arrasta há muitos, muitos anos!” Oliver Kahn questiona uma promessa feita por Uli Hoeneß ao FC Bayern

Na Sky, o ex-goleiro da seleção alemã aludiu a repetidas declarações do entorno do clube. “Ouve-se então: ‘Vamos nos retirar em algum momento, quando as pessoas certas forem encontradas’. Isso já se arrasta há muitos e muitos anos”, disse Kahn. E acrescentou com ironia: “E, aparentemente, ainda não se encontrou ninguém”.

Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge marcam o clube há décadas e continuam fazendo parte do poderoso conselho fiscal. Hoeneß, que também é presidente honorário, declarou várias vezes que só se aposentaria completamente quando o clube estivesse organizacionalmente em uma posição ideal. Hoeneß rejeitou recentemente as críticas de que ele e Rummenigge continuavam interferindo fortemente. “Isso não é verdade”, disse ele no outono passado, em um evento em Munique.

Kahn, no entanto, vê a reestruturação do FC Bayern como um processo lento. Embora o clube tenha contratado Rouven Kasper como novo diretor de marketing, no geral a reestruturação “ainda está avançando a passo de tartaruga”.