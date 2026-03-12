Oliver Kahn se pronunciou com palavras claras sobre a estrutura de poder no FC Bayern de Munique – e questionou criticamente, em particular, o papel de Uli Hoeneß. O ex-presidente do clube campeão alemão duvida que a aposentadoria do chefe de longa data do Bayern, anunciada há anos, se torne realmente realidade em breve.
Traduzido por
“Isso já se arrasta há muitos, muitos anos!” Oliver Kahn questiona uma promessa feita por Uli Hoeneß ao FC Bayern
Na Sky, o ex-goleiro da seleção alemã aludiu a repetidas declarações do entorno do clube. “Ouve-se então: ‘Vamos nos retirar em algum momento, quando as pessoas certas forem encontradas’. Isso já se arrasta há muitos e muitos anos”, disse Kahn. E acrescentou com ironia: “E, aparentemente, ainda não se encontrou ninguém”.
Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge marcam o clube há décadas e continuam fazendo parte do poderoso conselho fiscal. Hoeneß, que também é presidente honorário, declarou várias vezes que só se aposentaria completamente quando o clube estivesse organizacionalmente em uma posição ideal. Hoeneß rejeitou recentemente as críticas de que ele e Rummenigge continuavam interferindo fortemente. “Isso não é verdade”, disse ele no outono passado, em um evento em Munique.
Kahn, no entanto, vê a reestruturação do FC Bayern como um processo lento. Embora o clube tenha contratado Rouven Kasper como novo diretor de marketing, no geral a reestruturação “ainda está avançando a passo de tartaruga”.
Kahn elogia o Bayern após a vitória por 6 a 1 contra o Atalanta Bergamo
O jogador de 56 anos conhece os processos internos por experiência própria. Entre janeiro de 2020 e junho de 2021, ele fez parte da diretoria e, posteriormente, chegou a ser presidente do conselho administrativo. Apesar do décimo primeiro título consecutivo do campeonato alemão, o clube de Munique se separou de Kahn e do diretor esportivo Hasan Salihamidzic em maio de 2023.
No entanto, do ponto de vista esportivo, o ex-goleiro de classe mundial considera o clube forte atualmente. Após a vitória por 6 a 1 nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta Bergamo, ele elogiou a qualidade do elenco: “Basicamente, você pode colocar quem quiser para jogar – e a qualidade quase não diminui, ou nem diminui.”
Para Kahn, o FC Bayern está jogando atualmente “quase como um relógio”. Mesmo assim, ele continua cauteloso – muito sucesso sem atritos também pode trazer riscos.
FC Bayern - Calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Encontro Sábado, 14 de março 15h30 Bayer Leverkusen x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern - Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)